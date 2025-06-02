Морські піхотинці виявили та уразили самохідну артилерійську установку 2С1 "Гвоздика" окупантів. ВIДЕО
Бійці 38-ої окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного, батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Корсар" виявили і успішно уразили самохідну артилерійську установку 2С1 "Гвоздика" окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
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Виктор Ле #550890
показати весь коментар02.06.2025 19:46 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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