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П’яний провал і розплата: російський військовий не вийшов на завдання — його група ліквідована, а його побили. ВIДЕО

У лавах російських окупаційних військ — черговий випадок знущань. Військовослужбовець 1437-го мотострілецького полку ЗС РФ напився і не пішов на бойове завдання. Там,  майже вся група, в якій служив порушник, була знищена. У живих залишилося лише кілька — і ті у важкому стані. 

Тож згодом, у мережі з’явився фрагмент допиту, де по-звірячому налаштовані "побратими" влаштовують самосуд: солдата прикули кайданками та побили, повідомляє Цензор.НЕТ.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

армія рф (17771) побиття (951) знущання (107)


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Топ коментарі
+8
Старому кацапському *** захотілося мільйон заробити. Правильно вбийте його а потім другого і так всі здохніть.
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02.06.2025 17:41 Відповісти
+7
не ображайте тварин бо вони набагато кращі за рашистське біосміття...
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02.06.2025 17:44 Відповісти
+7
судя по всему это потомок льватолстого ведет светскую беседу языком горького и пушкина.адиннарот говорите,сваихнибросаем.
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02.06.2025 17:46 Відповісти
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Передача " У світі тварин"
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02.06.2025 17:41 Відповісти
Та ні тварини такого не роблять.
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02.06.2025 17:42 Відповісти
не ображайте тварин бо вони набагато кращі за рашистське біосміття...
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02.06.2025 17:44 Відповісти
це ж в якому ТЦК такий бєспрєдєл ?

і жіночки не обурюються

.
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02.06.2025 18:06 Відповісти
Старому кацапському *** захотілося мільйон заробити. Правильно вбийте його а потім другого і так всі здохніть.
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02.06.2025 17:41 Відповісти
прикол у тому, що вина старого "кідара" у тому, що він залишився живий, а не здох разом з іншими з групи, бо його роль було явно не вирішальною.
але тепер атци-командіри влаштовують цирк, хоча саме вони й послали групу років на убой

.
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02.06.2025 18:02 Відповісти
ще сталін казав що у кожної проблеми є ім'я.
от командири і знайщли цапа відбувайла (не самим же відповідати).
тепер цей бомж буде різко підвищений в званні і заднім числом призначений командиром втраченої групи.
а після "слідства" його буде показово страчено
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02.06.2025 18:07 Відповісти
орків

.
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02.06.2025 18:07 Відповісти
И удары, судя по звуку, ладонью наносят. Они ему пощечины отвешивают?
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02.06.2025 18:13 Відповісти
Дiфференцированний подход, *****!😁
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02.06.2025 17:45 Відповісти
А лучше веселиться чем работать а лучше водку пить чем воевать...
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02.06.2025 17:45 Відповісти
судя по всему это потомок льватолстого ведет светскую беседу языком горького и пушкина.адиннарот говорите,сваихнибросаем.
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02.06.2025 17:46 Відповісти
а в куточку нащадок АС Пушкіна з Ефіопії смалить гашиш

.
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02.06.2025 18:04 Відповісти
тупая русня, нет чтобы расстрелять командиров и сдаться, они бухают и потом их пи...дят.
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02.06.2025 17:48 Відповісти
Так кацапи дегенерати, вже давно можна було зробити х7йлу та його команді "долю Чаушеску" й жити собі, так ні вони підписують контракти, терплять м'ясні атаки, знущання..... дегенерати.
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02.06.2025 18:09 Відповісти
Щас повылазять ольгинские ******* и начнут вещать, какая все таки железная дисциплина у нас них дисциплина.
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02.06.2025 17:50 Відповісти
Щось не видно чуловіків що стверджують начебто в ТЦК так само поводяться з ухилянтами.
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02.06.2025 18:00 Відповісти
Решили деньжат по лёгкому срубить, приехали на сафари хохлов стрелять, но шо-то пошло не так!!!!
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02.06.2025 17:50 Відповісти
Мрія наших сцикунів -попасти саме в цю армію.
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02.06.2025 17:59 Відповісти
Якщо вони так зі своїми то навіть уявляти не хочеться що з нашими роблять
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02.06.2025 18:00 Відповісти
це у кацапів зараз такий новий інститут політруків у війську.
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02.06.2025 18:01 Відповісти
чому новий? він і раньше на зонах був - смотрящіє чи положєнці звася.
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02.06.2025 18:09 Відповісти
я ж кажу що у війську, бо таких політруків до севео ще не було, тому прийшлось набирати із зон.
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02.06.2025 18:25 Відповісти
Внатуре орки
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02.06.2025 18:09 Відповісти
"Пацаны где, ****?" Я сразу подумал, что это они у путлера спрашивают.
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02.06.2025 18:34 Відповісти
Оце так духовність, скрепненько!
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02.06.2025 18:36 Відповісти
ну побили это еще нормально, у нас в тцк и то сильнее бьют на подвалах.

вот если бы кувалдомизировали его - это бло бы другое дело.
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02.06.2025 18:38 Відповісти
Дєдиваєвалиможем повторить... ну не дебіли?
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02.06.2025 18:39 Відповісти
Нехай вбивають один одного, для України це тільки в плюс!
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02.06.2025 18:43 Відповісти
 
 