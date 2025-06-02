П’яний провал і розплата: російський військовий не вийшов на завдання — його група ліквідована, а його побили. ВIДЕО

У лавах російських окупаційних військ — черговий випадок знущань. Військовослужбовець 1437-го мотострілецького полку ЗС РФ напився і не пішов на бойове завдання. Там, майже вся група, в якій служив порушник, була знищена. У живих залишилося лише кілька — і ті у важкому стані.

Тож згодом, у мережі з’явився фрагмент допиту, де по-звірячому налаштовані "побратими" влаштовують самосуд: солдата прикули кайданками та побили, повідомляє Цензор.НЕТ.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наші артилеристи знищили три гаубиці: Д-30, Д-20 та 2А65, якими росіяни обстрілювали мирне населення. ВIДЕО