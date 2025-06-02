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П’яний провал і розплата: російський військовий не вийшов на завдання — його група ліквідована, а його побили. ВIДЕО
У лавах російських окупаційних військ — черговий випадок знущань. Військовослужбовець 1437-го мотострілецького полку ЗС РФ напився і не пішов на бойове завдання. Там, майже вся група, в якій служив порушник, була знищена. У живих залишилося лише кілька — і ті у важкому стані.
Тож згодом, у мережі з’явився фрагмент допиту, де по-звірячому налаштовані "побратими" влаштовують самосуд: солдата прикули кайданками та побили, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Топ коментарі
+8 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар02.06.2025 17:41 Відповісти Посилання
+7 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар02.06.2025 17:44 Відповісти Посилання
+7 Андрей Королько #512462
показати весь коментар02.06.2025 17:46 Відповісти Посилання
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і жіночки не обурюються
.
але тепер атци-командіри влаштовують цирк, хоча саме вони й послали групу років на убой
.
от командири і знайщли цапа відбувайла (не самим же відповідати).
тепер цей бомж буде різко підвищений в званні і заднім числом призначений командиром втраченої групи.
а після "слідства" його буде показово страчено
.
.
насних дисциплина.
вот если бы кувалдомизировали его - это бло бы другое дело.