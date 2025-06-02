5 524 30
Пьяный провал и расплата: российский военный не вышел на задание - его группа ликвидирована, а его избили. ВИДЕО
В рядах российских оккупационных войск - очередной случай издевательств. Военнослужащий 1437-го мотострелкового полка ВС РФ напился и не пошел на боевое задание. Там, почти вся группа, в которой служил нарушитель, была уничтожена. В живых осталось лишь несколько - и те в тяжелом состоянии.
Поэтому впоследствии, в сети появился фрагмент допроса, где зверски настроенные "собратья" устраивают самосуд: солдата приковали наручниками и избили, сообщает Цензор.НЕТ.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+10 ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий02.06.2025 17:41 Ответить Ссылка
+9 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий02.06.2025 17:44 Ответить Ссылка
+8 Андрей Королько #512462
показать весь комментарий02.06.2025 17:46 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і жіночки не обурюються
.
але тепер атци-командіри влаштовують цирк, хоча саме вони й послали групу років на убой
.
от командири і знайщли цапа відбувайла (не самим же відповідати).
тепер цей бомж буде різко підвищений в званні і заднім числом призначений командиром втраченої групи.
а після "слідства" його буде показово страчено
.
.
насних дисциплина.
вот если бы кувалдомизировали его - это бло бы другое дело.