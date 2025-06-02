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Пьяный провал и расплата: российский военный не вышел на задание - его группа ликвидирована, а его избили. ВИДЕО

В рядах российских оккупационных войск - очередной случай издевательств. Военнослужащий 1437-го мотострелкового полка ВС РФ напился и не пошел на боевое задание. Там, почти вся группа, в которой служил нарушитель, была уничтожена. В живых осталось лишь несколько - и те в тяжелом состоянии.

Поэтому впоследствии, в сети появился фрагмент допроса, где зверски настроенные "собратья" устраивают самосуд: солдата приковали наручниками и избили, сообщает Цензор.НЕТ.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

армия РФ (19620) избиение (9814) издевательство (160)


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Топ комментарии
+10
Старому кацапському *** захотілося мільйон заробити. Правильно вбийте його а потім другого і так всі здохніть.
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02.06.2025 17:41 Ответить
+9
не ображайте тварин бо вони набагато кращі за рашистське біосміття...
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02.06.2025 17:44 Ответить
+8
судя по всему это потомок льватолстого ведет светскую беседу языком горького и пушкина.адиннарот говорите,сваихнибросаем.
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02.06.2025 17:46 Ответить
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Передача " У світі тварин"
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02.06.2025 17:41 Ответить
Та ні тварини такого не роблять.
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02.06.2025 17:42 Ответить
не ображайте тварин бо вони набагато кращі за рашистське біосміття...
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02.06.2025 17:44 Ответить
це ж в якому ТЦК такий бєспрєдєл ?

і жіночки не обурюються

.
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02.06.2025 18:06 Ответить
Старому кацапському *** захотілося мільйон заробити. Правильно вбийте його а потім другого і так всі здохніть.
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02.06.2025 17:41 Ответить
прикол у тому, що вина старого "кідара" у тому, що він залишився живий, а не здох разом з іншими з групи, бо його роль було явно не вирішальною.
але тепер атци-командіри влаштовують цирк, хоча саме вони й послали групу років на убой

.
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02.06.2025 18:02 Ответить
ще сталін казав що у кожної проблеми є ім'я.
от командири і знайщли цапа відбувайла (не самим же відповідати).
тепер цей бомж буде різко підвищений в званні і заднім числом призначений командиром втраченої групи.
а після "слідства" його буде показово страчено
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02.06.2025 18:07 Ответить
орків

.
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02.06.2025 18:07 Ответить
И удары, судя по звуку, ладонью наносят. Они ему пощечины отвешивают?
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02.06.2025 18:13 Ответить
Дiфференцированний подход, *****!😁
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02.06.2025 17:45 Ответить
А лучше веселиться чем работать а лучше водку пить чем воевать...
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02.06.2025 17:45 Ответить
судя по всему это потомок льватолстого ведет светскую беседу языком горького и пушкина.адиннарот говорите,сваихнибросаем.
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02.06.2025 17:46 Ответить
а в куточку нащадок АС Пушкіна з Ефіопії смалить гашиш

.
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02.06.2025 18:04 Ответить
тупая русня, нет чтобы расстрелять командиров и сдаться, они бухают и потом их пи...дят.
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02.06.2025 17:48 Ответить
Так кацапи дегенерати, вже давно можна було зробити х7йлу та його команді "долю Чаушеску" й жити собі, так ні вони підписують контракти, терплять м'ясні атаки, знущання..... дегенерати.
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02.06.2025 18:09 Ответить
Щас повылазять ольгинские ******* и начнут вещать, какая все таки железная дисциплина у нас них дисциплина.
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02.06.2025 17:50 Ответить
Щось не видно чуловіків що стверджують начебто в ТЦК так само поводяться з ухилянтами.
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02.06.2025 18:00 Ответить
Решили деньжат по лёгкому срубить, приехали на сафари хохлов стрелять, но шо-то пошло не так!!!!
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02.06.2025 17:50 Ответить
Мрія наших сцикунів -попасти саме в цю армію.
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02.06.2025 17:59 Ответить
Якщо вони так зі своїми то навіть уявляти не хочеться що з нашими роблять
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02.06.2025 18:00 Ответить
це у кацапів зараз такий новий інститут політруків у війську.
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02.06.2025 18:01 Ответить
чому новий? він і раньше на зонах був - смотрящіє чи положєнці звася.
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02.06.2025 18:09 Ответить
я ж кажу що у війську, бо таких політруків до севео ще не було, тому прийшлось набирати із зон.
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02.06.2025 18:25 Ответить
Внатуре орки
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02.06.2025 18:09 Ответить
"Пацаны где, ****?" Я сразу подумал, что это они у путлера спрашивают.
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02.06.2025 18:34 Ответить
Оце так духовність, скрепненько!
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02.06.2025 18:36 Ответить
ну побили это еще нормально, у нас в тцк и то сильнее бьют на подвалах.

вот если бы кувалдомизировали его - это бло бы другое дело.
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02.06.2025 18:38 Ответить
Дєдиваєвалиможем повторить... ну не дебіли?
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02.06.2025 18:39 Ответить
Нехай вбивають один одного, для України це тільки в плюс!
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02.06.2025 18:43 Ответить
 
 