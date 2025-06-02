Пьяный провал и расплата: российский военный не вышел на задание - его группа ликвидирована, а его избили. ВИДЕО

В рядах российских оккупационных войск - очередной случай издевательств. Военнослужащий 1437-го мотострелкового полка ВС РФ напился и не пошел на боевое задание. Там, почти вся группа, в которой служил нарушитель, была уничтожена. В живых осталось лишь несколько - и те в тяжелом состоянии.

Поэтому впоследствии, в сети появился фрагмент допроса, где зверски настроенные "собратья" устраивают самосуд: солдата приковали наручниками и избили, сообщает Цензор.НЕТ.

Внимание! Ненормативная лексика!

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