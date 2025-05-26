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Новости Видео Порядки в российской армии
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Россияне привязали своего "пятисотого" приспешника за ноги к машине и таскают по полю: "Шлюха #баная! Тебе своих боевых товарищей не жалко?!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты наказывают своего приспешника за военный проступок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятно, жертва наказания покинула своих сообщников в боевой обстановке. На записи виновника избивают ногами, затем таскают по полю, привязав за ноги к автомобилю. У российских военных такое наказание называется "карусель для пятисотых".

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экс-зеки из заградительного отряда 54-го мотострелкового полка армии РФ тянут на цепи пойманного дезертира: "П#дара поймали "пятисотого"! Ху#соска #баная!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19578) насилие (396) издевательство (158)


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Топ комментарии
+36
а потім свинособаки і наші типу Луганського приходять в коменти і щость там розповідають про наше ТЦК,ось наглядний приклад усім що буде з Українцями після того як ми втомимось від війни,хто не захоче воювати за россію за ноги і по полю) так що думайте
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26.05.2025 12:18
+16
А така стратегія у москалів працює. У нас треба тігати Зеленського, та питати "де ракети, де балістика, де мільон дронів, де ППО"
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26.05.2025 12:15
+13
Впевнений що з пановаме ухилянтами, які тут чекають братушок шоби ті захистили від тецека, такого не станеться...
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26.05.2025 12:25
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Натаскують
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26.05.2025 12:13 Ответить
Впевнений що з пановаме ухилянтами, які тут чекають братушок шоби ті захистили від тецека, такого не станеться...
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26.05.2025 12:25 Ответить
Звісно не станеться, ви ж не допустите такого?
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26.05.2025 14:28 Ответить
шкода... і великий жаль... що зацепили лише одного а не цілий віник соотєчественніков
знатна була б мєтелка
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26.05.2025 16:54 Ответить
Індіана Джонс руліт!

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26.05.2025 12:13 Ответить
хароше відєо.
Треба розповсюджувати.
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26.05.2025 12:14 Ответить
Нічого не вдієш з кацапськими , болотяними істотами ,
так як це іх стиль життя!!
Здохніть всі і повітря стане чистішим на землі !
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26.05.2025 12:14 Ответить
А така стратегія у москалів працює. У нас треба тігати Зеленського, та питати "де ракети, де балістика, де мільон дронів, де ППО"
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26.05.2025 12:15 Ответить
В асфальті як ви і замовляли, зелені клопи

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26.05.2025 12:17 Ответить
по траві тягають, нема асфальту
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26.05.2025 12:20 Ответить
бо на болотах бабло вкидують у війну, а не асфальт, тому тягають по траві і грунтовці.
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26.05.2025 13:35 Ответить
Як би в тій траві авто міну знайшло,було б цікавіше.
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26.05.2025 14:04 Ответить
В Ізраїлі теж така стратегія працює? (зараз почне вихваляти Ізраїль...)
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26.05.2025 12:17 Ответить
Якби Ізраїль воював з вдесятеро більшим ядерним монстром, а не з бабаями в шльопках, можна було б порівнювати...
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26.05.2025 12:28 Ответить
Вона тільки на сами низах працює.
Зняли олєнєвода, позаарештовували купу його замів за розкрадання в особливо крупних, а сам олєнєвод - на волі. Тіпа нє прі дєлах. Ага, звичайно. Цар хороший, боярє плохіє.
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26.05.2025 12:17 Ответить
ти диви яв вони своїх ухілянтів карають. а ми нє такіє! яка гордість пропирає! як це мотивує - встати насмерть на захист безкарних ухилянтів!!1
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26.05.2025 12:16 Ответить
Трампу скиньте відос
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26.05.2025 12:18 Ответить
Кацапські забави
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26.05.2025 12:18 Ответить
а потім свинособаки і наші типу Луганського приходять в коменти і щость там розповідають про наше ТЦК,ось наглядний приклад усім що буде з Українцями після того як ми втомимось від війни,хто не захоче воювати за россію за ноги і по полю) так що думайте
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26.05.2025 12:18 Ответить
Ніхто думати не буде. Клоп - це невиліковний діагноз. А ще гірше - це толерантність до клопів, це навіть гарше за толерантність до ЛГБТ.
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26.05.2025 12:21 Ответить
Ви трохи поплутали . Ви них через те і тягають ,що народ не чинить супротиву . А в нас би владоможці теж би тягали - але бояться народного бунту ( якого в московії не може бути)

Влада ,що в нас ,що в московитів - однакового совкового тіста ,і діяти хоче тими самим методами. Але Україна не Москва - тут народ трохи по іншому ставиться до панів. То в московії - холопи царю та боярам ноги цілують . А в Україні - панів та їх холуїв періодично сажають на палю.

Проблема мобілізації в тому ,що пани та їх холуї поховалися по тилах і не хочуть йти воювати ,а ловлять замість себе посполитих
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26.05.2025 12:25 Ответить
А ти де поховався, неборака? Чи чий ти холуй, якщо какаєш тут третій рік і ніхто тебе не ловить?
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26.05.2025 12:31 Ответить
Між прокурорами і депутатами затесався - це "золотий фонд " нації мабуть - жодного тцкашника в радіусі кілометра
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26.05.2025 12:38 Ответить
Якщо прокурор заведе справу за ухилянство, то заховатись можна в ресторані або на даному кооперативі. Навіть цікавіше.
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26.05.2025 14:18 Ответить
Andrew Moon,
неборака боїться із житла свого носа висунути.
Мама із своєї пенсії купляє йому продукти і оплачує Інтернет.
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26.05.2025 16:41 Ответить
Про який "народний бунт" ви говорите в Україні? Черга через Тису це бунт? Чи черги дати "ваєнкому" хабар це бунт? Чи може бунтом було обрати "зеленого буратіно" президентом?
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26.05.2025 12:37 Ответить
Бунту немає - бо поки , що народ вважає москалів більшою загрозою чим злодіїв -корупціонерів з їх холуямим . Причина лише в цьому
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26.05.2025 14:44 Ответить
Зі скотиною людина такого не робить.Якщо людина.А там на раші що одні,що другі хуже скота.Герасим спочатку втопив "Му-му",а потім пішов від поміщика.Чому зразу зі своїм тоааришем-собакою не пішов?
Українець тому пану вже б "петуха"пустив.Ось в чому різниця,а каже пуйло що ми один народ.Дякую Богу що я не москаль!
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26.05.2025 12:19 Ответить
В нас, українців немає нічого спільного з кацапськими істотами. І цих братушек так чекають наші ждуни. 🤡
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26.05.2025 12:22 Ответить
Одного разу сталін викликав Яворницького до себе..і порекомендував йому трохи поправити свої дослідження, бо в них мало приділялося уваги щодо "пускання панам червоного півня"..той відмовився..в результаті його праці пішли в архів...зате ім'ям Устима Кармалюка було перейменовано не одно село чия назва походила від прізвища пана
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26.05.2025 16:13 Ответить
Не так не пойдёт, едет как черепаха, газку то надо было подбавить...
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26.05.2025 12:20 Ответить
а з тих, хто виживе, потім роблять отаких смертників на тєлежках: https://youtu.be/jJ-gKtuiAOs?t=353 раз, https://youtu.be/NS-9nPu6kl4?t=540 два
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26.05.2025 12:21 Ответить
Чекаємо гоп-бригаду Сатрема-Штундера і ко з поясненнями чому цей дурний москаль не міг просто виїхати через "відкриті кордони"(с)
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26.05.2025 12:25 Ответить
Тиловий Юрчик нам хоробро розкаже ,як потрібно воювати з "ухилянтами " ,але скромно мовчить чого він воює в тирнетах - але не на передку ))
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26.05.2025 12:27 Ответить
Сатремчик, ти знову переплутав всі прутні з пальцями.
Воювати потрібно з москалями.
Ухилянтів потрібно ловити і вчиняти з ними згідно закону.
На передку я вже був, УБД чесно зароблене маю, якщо кожен ухилєс відвоює там стільки скільки я - ніяких проблем з мобілізацією в нас не буде ще років 20.
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26.05.2025 14:11 Ответить
Спочатку треба перемогти москаля в собі . От наче УБд -маєте - а як були совком - так і залишилися
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26.05.2025 14:41 Ответить
Сатремчик,
наведи Докази того, що ти - не совок.
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26.05.2025 17:03 Ответить
Картина маслом Рузкіє сваіх нє брасают. Прямо як діди 100 років назад прив'язували рузького за ноги до останнього вагона потяга і на Магадан
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26.05.2025 12:29 Ответить
Покажіть ждунам які кричать що краще рузкій мір чим війна. А також в ООН де Лавров кожен день кричить що Сосія просто захищає рузкоязічних
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26.05.2025 12:33 Ответить
Позачерговий приклад поведінки андрофагів. Хто ще думає, що якщо кацапня окупує України і ті хто залишиться оминуть подібної чи схожої участі?
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26.05.2025 12:34 Ответить
"Тупі" древні римляни не здогадались робити легіони з рабів. Тому і захопили пів-світу. А програли теж вільним. І
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26.05.2025 12:34 Ответить
Отак мабуть Олександр Матросов і кинувся на амбразуру. Всеяк у "дідов" !
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26.05.2025 12:35 Ответить
Кажуть, Олександр Матросов кинувся зі словами "******* голольод"
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26.05.2025 12:41 Ответить
Вы не поверите. Я эту фразу придумал лет 40 назад. Эх, роялти получать бы...
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26.05.2025 14:06 Ответить
Тебе самого пушкін придумав років 200 тому.Вистачить тобі-,й так до чужої слави примазався.
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26.05.2025 17:23 Ответить
Ванька ехал на машине
Весь размазанный по шине...
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26.05.2025 12:47 Ответить
Рузька народна забава в картинах Тєрєхова
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26.05.2025 12:50 Ответить
Звернить увагу на "лексіку" катів - типова для задротів, яким "ніхто не дає", тому і жинки у них всі шлюхи та проститутки. Схоже що це молоді летьохи з нацгвардії - загранотрядів, нічого в житті, крім засраного очка сокурсника не бачили
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26.05.2025 12:53 Ответить
ахрененно (((( , представляю что они с нашими делают !!! а этих рус.пид....в знал еще по службе в сов. армии !!! живодеры !!! а мы их в плен берем !!! за их историю они полностью ДЕГРАДИРОВАЛИ В ОРКОВ !!!
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26.05.2025 13:00 Ответить
Нажаль поле не заміноване.
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26.05.2025 13:03 Ответить
Какой русский не любит быстрой езды..
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26.05.2025 13:07 Ответить
Пае-е-дем, красотка, ката-аться!
Я крепко тебя-я привязал!
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26.05.2025 13:09 Ответить
таке чекає на всіх ухилянтів, які надіються, що війна їх омине. Кацапи винищать усіх українців!
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26.05.2025 13:12 Ответить
Ото буде прикол коли будуть ментів, суддів і плокулолів отак, вони ж головні ухилянти
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26.05.2025 14:45 Ответить
а нашим дезертирам влада на перебій пропонуе амністію, термін якої продовжують кожні три місяці!
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26.05.2025 13:20 Ответить
Де ті коментуни що пишуть тут "на расєі нє заставляют, там дабравольци"???
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26.05.2025 13:30 Ответить
Ну-у, все логічно.
На війну сам пішов? Пішов!
Гроші отримав? Отримав!
Тепер у цього уйобка просто вибір між двома смертями, або в бою або стертись до кісток на дорозі.
Це кацапам треба дивитись, щоб розуміли як пахнуть великі гроші.
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26.05.2025 13:37 Ответить
Загадочная русская душа.
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26.05.2025 13:52 Ответить
А можно было к нему и плуг приспособить, чтобы зря горючку не тратить.
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26.05.2025 14:03 Ответить
иисус....
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26.05.2025 14:11 Ответить
а мені сподобалося! Гарне відео, навіть режисура проглядується...
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26.05.2025 14:13 Ответить
Хороший тамада и конкурсы интересные
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26.05.2025 14:25 Ответить
Где там русские? Условные удмурты условного мокшу таскают по полю... Хотя побольше таких видео публикуйте, безмозглые рабы, забывшие свои корни и родину.
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26.05.2025 14:38 Ответить
расчелавечение
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26.05.2025 14:59 Ответить
бистрише щоб ци собаки один одного позагризали
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26.05.2025 14:59 Ответить
Двіжуха..
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26.05.2025 15:49 Ответить
Мій племінник,приймав участь в захваті Кабула,розповідав,що офіцери були всі на рівні бійців і їли вмісті,про дідовщину небуло навіть чути,бо БОЯЛИСЬ,ЩО БУДЕ ВИСТРІЛ В СПИНУ!!! А ці тварини,навіть на таке не здатні,та взяти і всих своїх гнобителів--перестріляти!!!
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26.05.2025 16:04 Ответить
Иди *****, ******.
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26.05.2025 20:36 Ответить
******, как все москали: "Ко-ко-ко, Киев за три дня". У вас на уровне ДНК заложено отсасывать у всех у кого член есть. ПРо твои яйца: https://ukranews.com/ua/news/997402-kozhen-p-yatyj-polyak-vteche-z-polshhi-yakshho-pochnetsya-vijna-voyuvaty-gotovi-tilky-11
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26.05.2025 22:57 Ответить
 
 