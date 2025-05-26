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Россияне привязали своего "пятисотого" приспешника за ноги к машине и таскают по полю: "Шлюха #баная! Тебе своих боевых товарищей не жалко?!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты наказывают своего приспешника за военный проступок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятно, жертва наказания покинула своих сообщников в боевой обстановке. На записи виновника избивают ногами, затем таскают по полю, привязав за ноги к автомобилю. У российских военных такое наказание называется "карусель для пятисотых".
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+36 Максім ХОЙ #398010
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+16 Андрій Лавриненко
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+13 Andrew Moon
показать весь комментарий26.05.2025 12:25 Ссылка
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знатна була б мєтелка
Треба розповсюджувати.
так як це іх стиль життя!!
Здохніть всі і повітря стане чистішим на землі !
Зняли олєнєвода, позаарештовували купу його замів за розкрадання в особливо крупних, а сам олєнєвод - на волі. Тіпа нє прі дєлах. Ага, звичайно. Цар хороший, боярє плохіє.
Влада ,що в нас ,що в московитів - однакового совкового тіста ,і діяти хоче тими самим методами. Але Україна не Москва - тут народ трохи по іншому ставиться до панів. То в московії - холопи царю та боярам ноги цілують . А в Україні - панів та їх холуїв періодично сажають на палю.
Проблема мобілізації в тому ,що пани та їх холуї поховалися по тилах і не хочуть йти воювати ,а ловлять замість себе посполитих
неборака боїться із житла свого носа висунути.
Мама із своєї пенсії купляє йому продукти і оплачує Інтернет.
Українець тому пану вже б "петуха"пустив.Ось в чому різниця,а каже пуйло що ми один народ.Дякую Богу що я не москаль!
Воювати потрібно з москалями.
Ухилянтів потрібно ловити і вчиняти з ними згідно закону.
На передку я вже був, УБД чесно зароблене маю, якщо кожен ухилєс відвоює там стільки скільки я - ніяких проблем з мобілізацією в нас не буде ще років 20.
наведи Докази того, що ти - не совок.
Весь размазанный по шине...
Я крепко тебя-я привязал!
На війну сам пішов? Пішов!
Гроші отримав? Отримав!
Тепер у цього уйобка просто вибір між двома смертями, або в бою або стертись до кісток на дорозі.
Це кацапам треба дивитись, щоб розуміли як пахнуть великі гроші.