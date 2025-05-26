Россияне привязали своего "пятисотого" приспешника за ноги к машине и таскают по полю: "Шлюха #баная! Тебе своих боевых товарищей не жалко?!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты наказывают своего приспешника за военный проступок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятно, жертва наказания покинула своих сообщников в боевой обстановке. На записи виновника избивают ногами, затем таскают по полю, привязав за ноги к автомобилю. У российских военных такое наказание называется "карусель для пятисотых".

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экс-зеки из заградительного отряда 54-го мотострелкового полка армии РФ тянут на цепи пойманного дезертира: "П#дара поймали "пятисотого"! Ху#соска #баная!". ВИДЕО