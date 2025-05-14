РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10297 посетителей онлайн
Новости Видео Издевательство и побои в армии РФ
19 148 54

Экс-зеки из заградотряда 54-го мотострелкового полка армии РФ тащат на цепи пойманного дезертира: "П#дара поймали "пятисотого"! Ху#соска #баная!". ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент "боевой" работы заградительного отряда 54-го мотострелкового полка армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи двое россиян тянут на цепи пойманного товарища-дезертира.

"Так вот существует подразделение в 54-м мсп задача которого отлавливать тех, кто сбежал с позиции или надумал из части сбежать. Подразделение полностью состоит из бывших заключенных. Методы, которые они используют для наказания тех, кто провинился, очень жестокие. Большинство этих людей отбывали срок за убийства, а теперь имеют возможность вытворять, что заблагорассудится. Тем более, что командиром у них тоже есть бывший зек с позывным "Золотой", - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты морят голодом трех своих товарищей-отказников: "Идем кормить животных, которые пытались съ#баться. Будешь печеньку?". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20339) издевательство (168) зэки (76)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+37
показать весь комментарий
14.05.2025 12:19 Ответить
+29
світ тварин....
показать весь комментарий
14.05.2025 12:16 Ответить
+23
Руzzкіє своїх не бросают! Вони їх за ноги тягають 😂
показать весь комментарий
14.05.2025 12:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
світ тварин....
показать весь комментарий
14.05.2025 12:16 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2025 12:19 Ответить
Це у московитів, така забава, ще з часів війни проти Ічкерії!!
Сруськай мір, ото, начиталися толстоєвскага, після перегляду балєту по тєлєку і пішли, ділитися думками, з кувалдою Пригожина??
показать весь комментарий
14.05.2025 12:20 Ответить
Корні проблеми уходять ще в часи Геродота. Не дарма тоді майбутніх московитів називали андрофагами , а потім якцапами (м'ясниками).
показать весь комментарий
14.05.2025 13:48 Ответить
копрофаги вони 100%
показать весь комментарий
15.05.2025 01:58 Ответить
Це московіти, у такий спосіб, мабуть, готуються до переговорів у Стамбулі після побєдобєсія!?!?!
Тому, старого Трампа, і марудить від них!!
показать весь комментарий
14.05.2025 12:17 Ответить
Руzzкіє своїх не бросают! Вони їх за ноги тягають 😂
показать весь комментарий
14.05.2025 12:18 Ответить
Это они им следы заметают за собой
показать весь комментарий
14.05.2025 12:53 Ответить
Дастаєвськава с чєрнішєвськім ніхто, часом, не бачив, нє ??? Питаю чисто з цікавості...
показать весь комментарий
14.05.2025 12:18 Ответить
Їм в яму книжки спускають почитати. Російських класиків, на вибір.
показать весь комментарий
14.05.2025 12:26 Ответить
Зато на росії примусу немає як і бусіфікації...
показать весь комментарий
14.05.2025 12:29 Ответить
А як же. Адже якщо прострочив аліменти чи виплати за кредитами і колектори/мусора відбивають тобі печінку поки не підпишеш контракт - це ж ніякий не примус
показать весь комментарий
14.05.2025 13:49 Ответить
На россії бусифікація також є, і хватають там в бусик мужиків до 75 річного віку.
показать весь комментарий
14.05.2025 13:49 Ответить
Молодці. Підтримую. Гойдайте один одного по ямах. Менше дронів на вас використає ЗСУ.
показать весь комментарий
14.05.2025 12:27 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2025 12:28 Ответить
Перетерпи, знову отримай зброю, улуч момент і вальни, якомога більше своїх командирів і їх щісток. А там вже буде похєр. Доречі, скоріше за все ти зможеш здатись у полон до ВСУ
показать весь комментарий
14.05.2025 12:29 Ответить
То, что орет за кадром, судя по его темпераменту, этого "пятисотого" может полностью высосать через его "трубочку"
показать весь комментарий
14.05.2025 12:52 Ответить
судячи з того що звертаються до чувака на ланцюгу виключно в жіночому роді, зеки-тюремщики його вже опустили і тепер тягнуть до ями для загальної забави.
як же тоді блатний кодекс і понятія? виходить що зеки ссучились вкрай . отже , можна зробити припущення що і під час другої світової радянські зеки творили те саме в штрафних батальйонах. і недарма при поверненні на зону їх вважали ссученими і вбивали. А вся та радянська пропаганда про зеків-героїв суцільна брехня.
показать весь комментарий
14.05.2025 12:54 Ответить
Если отбросить культурные программы, то это делает врага сильным. Это дисциплина.

Они сильней в этом.
показать весь комментарий
14.05.2025 13:05 Ответить
Це ваші "вологи" фантазії. Досвід людства за багато тисячоліть стверджує протилежне.
показать весь комментарий
14.05.2025 13:31 Ответить
Ти заперечуєш дісципліну в армії РФ? Це в тебе вологі фантазії про некчемного ворога.
показать весь комментарий
14.05.2025 16:08 Ответить
ТИкати будете в коханьця своїм вялим пісюном. Це відео як раз і показує що дісципліни немає. Бігуть. Кримінальні порядки. Вбивства та знущання "зі своїх". Завалювати трупами - це не дісципліна. На 1/6 суші останні 110 років намагаються опровегнути досвід людства. Досвід людства однозначно говорить - перемагають вільні та незалежні, а не раби та "загран отряди".
показать весь комментарий
14.05.2025 16:36 Ответить
Девушка, ты не особо спермоприёмник открывай. То эмоциональная неадекватность мне не интересна.
показать весь комментарий
14.05.2025 16:39 Ответить
Задрот, слив защитан.
показать весь комментарий
14.05.2025 17:28 Ответить
В тебе своя окрема історія Другої світової? Де "радянські зеки" програли дисциплінованому Вермахту?
показать весь комментарий
14.05.2025 19:02 Ответить
Треба менше дивитися дешевих рашистких серіалів. Вермахт закидали радянськими трупами. Подивится статистику втрат в Другій світовій. Але без західної допомоги і це не допомогло би.
показать весь комментарий
14.05.2025 19:21 Ответить
...давно це дикунство замінено в цивілізованому світі на закони.Але закони також бувають несправедливі,недосконалі і знехтувані чи продані суддями...
Все залежить від напрямку розвитку суспільства-кому до тварин,кому до верховенства законів.
показать весь комментарий
14.05.2025 14:00 Ответить
Ніколи не чув і не читав, щоб десь по-варварському наказували порушників дисципліни. Фіни порушників робили"зозулею", фашисти - приковували ланцюгом і давали кулемет, в радянській армії відправляли у штрафбат. Розповідали, що на переправі через Дніпро заглохла вантажівка; генерал наказав машину в воду, а водія розстріляти. Садизму не було; в раші гопниківські закони.
показать весь комментарий
14.05.2025 14:16 Ответить
Фіни систематично "зозулею" не робили порушників. Були поодинокі випадки істерії "на місцях".
Фашисти систематично ланцюгами не приковували. Були поодинокі випадки істерії "на місцях". Так же, як систематично НЕ гвалтували. Так же, як систематично НЕ грабували. Также, як систематично не знищували сільхозпосіви та угіддя під час відступів.

Совок в штрафбати гнав систематично взагалі всіх. Штрафбати то були справжнім "м'ясом", якому і зброї не видавали і гнали на кулемети. Всіма способами. В т.ч. і фізичним, моральним, сексуальним примусом. І всі про це знали. Солдатня совка систематично гвалтувала все, що рухається. Солдатня совка систематично грабувала всіх. Знищення всього і вся під час відступів, аж до голоду місцевого населення - це офіційні директиви Ставки.

Тож ви повторюєте слово в слово совково-засрашинські міфи. Які вигадані для того, аби всіх оточуючих опустити до свого звірячого рівня.

Будь-ласка, не робіть більше так і заваліть щодо цього хлєбало, вцмоктали?!?
показать весь комментарий
14.05.2025 15:23 Ответить
Чудовий допис.
показать весь комментарий
14.05.2025 17:30 Ответить
Це на замітку ухилянтам які кажуть "єслі прійдут рускіє я всьо равно ваєвать нє буду".
показать весь комментарий
14.05.2025 13:41 Ответить
что то за много комромата на ,,асвабадителей,, на цензоре ))) , представляю когда будет перемирие и солдаты там начнут войну межсобой !!!)))
показать весь комментарий
14.05.2025 14:05 Ответить
Ви думаєте, що пожартували. Ну, щодо "війни між собою". Але це - нормальний стан засрашинської солдатні і "політикума" в цілому. Згадайте 1916-1917-1918 роки: після кривавих "брусилівських проривів", коли поклали солдатів сотнями тисяч, коли засрашка фактично капітулювала у війні і втратила 1.2 млн км2 територій та 60 млн населення - ЩО ТАМ ПОЧАЛОСЬ? Відповідь проста: громадянська війна "всі проти всіх" (почалося з кривавих повстань в Середній Азії, в 1915-1916 роках, звідкіля разово "бусифікували" фактично 500'000 осіб "вспамагатєльного пєрсонала"). В цій війні владу захопила і втримала карликова політична партія "більшовиків". Для порівняння: кількість членів партії "есерів" на початок 1917 року була біля 1'000'000 осіб. А кількість членів партії "більшовиків" на початок 1917 року була біля 20'000.
показать весь комментарий
14.05.2025 15:33 Ответить
Про які 60 млн населення йде мова?
показать весь комментарий
14.05.2025 20:42 Ответить
Чисельність населення на території України в 1914 році приблизно - 32 мільйона осіб.
Чисельність населення на території Польщі в 1914 році приблизно - 25 мільйонів осіб
Чисельність населення на території Фінляндії в 1914 році приблизно - 3 мільйона осіб.

Всі ці держави в процесі розпаду імперії відокремились. Новому поколінню імперіалістів вдалось "повернути" тільки Україну. І не одразу - читайте історію УНР тощо. Спроба відновити контроль над Польщею в 1920 році вилилась в розгром краснопузих військ, а особисто Тухачевського розхєрачила 6 дивізія УНР разом з морською піхотою УНР. Спроба повернути контроль над Фінляндією в 1939 році вилилась в катастрофічні втрати в 30% армії.
показать весь комментарий
14.05.2025 21:40 Ответить
Зрозумів. Але ж це була тимчасова втрата 60-ти млн. , бо врешті решт територія України була знову окупована і Бесарабія і Буковина також.
показать весь комментарий
15.05.2025 22:31 Ответить
Так врешті решт Польща та Фінляндія - відокремились, Україну завойовували, основну частину, 4 роки, а залишок ще 20 років. Мінус 60 мільйонів одразу, з гігантськими втратами - повернули 25 через 4 роки.

Тож діра в демографії та забезпеченні (а Польща з Україною - це найрозвиненіші в імперії регіони були) - охєрєзна утворилась в 1917. Це і є одна з основних причин громадянської війни - значно погіршилось продовольче та промтоварне забезпечення, значно впали доходи центру імперії, для утримання контролю над регіонами - "червоний терор" тощо.

Всі ті ж чинники, що ми зараз спостерігаємо в засрашці: послаблення потоків бабла з регіонів (Кузбас, Архангельск, раніше великі генератори бабла для центрі - збанкрутіли фактично), фактично припинення фінансування центром дотаційних регіонів (кредитне навантаження на кожного мешканця Тиви - більше 1'000'000 срублів - це 4 роки повної віддачі 100% зарплати - тобто це не віддається ніколи), в результаті - там місцеві чиновники під 23% беруть комерційні кредити для виплати зарплат і соц.виплат.

Тож будуть, будуть один з одним воювати. За залишки грошових потоків.
показать весь комментарий
16.05.2025 10:05 Ответить
А потім вони влаштували бої на смерть у ямі.
"Российский командир устроил Гладиаторские бои в яме на смерть."
https://censor.net/ua/blogs/3552004/ros-yani-obnulyayut-svo-h-je-pachkami-vistr-lom-v-golovu-zakopuyuchi-zajivo-v-yamah
https://videos.cnscdn.com/b/f/5/9/bf59c375d8b1ee54deaf239549fa9033/original.mp4
показать весь комментарий
14.05.2025 16:13 Ответить
А загалом це чудовий приклад, як військовим з ТЦК потрібно поводитися з ухилянтами та СЗЧешниками.
показать весь комментарий
14.05.2025 16:18 Ответить
Чудовий приклад що робити з поліцією та тцк.
показать весь комментарий
14.05.2025 17:39 Ответить
русскоїзичне бидло.
показать весь комментарий
14.05.2025 16:34 Ответить
Наших полонених ще гірше катують.
показать весь комментарий
14.05.2025 17:46 Ответить
Країна мрій тих, кому все одно якою мовою розмовляти і куди вони нас тягнуть.
показать весь комментарий
14.05.2025 18:15 Ответить
Росіяни теж люди,вони не зможуть піти на нас війною
показать весь комментарий
14.05.2025 18:18 Ответить
Весна. Шлюбні ігри людиноподібних.
показать весь комментарий
14.05.2025 20:40 Ответить
Я чогось барітон Лєпса згадав - отой хто виє дуже схоже.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:16 Ответить
Ага, все по Пушкину-Лермонтову та Достоевскому
показать весь комментарий
14.05.2025 22:29 Ответить
Напевно там так тягнуть не тільки поплічників, а й бусифікованих українців з окупованих територій. В тому числі і справжніх патріотів України.
показать весь комментарий
15.05.2025 09:14 Ответить
Росіяни обнуляють своїх же пачками, пострілом у голову, закопуючи заживо в ямах, давлять тіла танками. Без суду і слідства, - волонтерка

https://patrioty.org.ua/blogs/rosiiany-obnuliaiut-svoikh-zhe-pachkamy-postrilom-u-holovu-zakopuiuchy-zazhyvo-v-iamakh-davliat-tila-tankamy-bez-sudu-i-slidstva--volonterka-554564.html
показать весь комментарий
15.05.2025 11:00 Ответить
ну якщо той кацап хотів жити, то не треба було контракт підписувати, а тепер він здохне однозначно.
показать весь комментарий
15.05.2025 14:10 Ответить
 
 