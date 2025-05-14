Экс-зеки из заградотряда 54-го мотострелкового полка армии РФ тащат на цепи пойманного дезертира: "П#дара поймали "пятисотого"! Ху#соска #баная!". ВИДЕО
В сети опубликован фрагмент "боевой" работы заградительного отряда 54-го мотострелкового полка армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи двое россиян тянут на цепи пойманного товарища-дезертира.
"Так вот существует подразделение в 54-м мсп задача которого отлавливать тех, кто сбежал с позиции или надумал из части сбежать. Подразделение полностью состоит из бывших заключенных. Методы, которые они используют для наказания тех, кто провинился, очень жестокие. Большинство этих людей отбывали срок за убийства, а теперь имеют возможность вытворять, что заблагорассудится. Тем более, что командиром у них тоже есть бывший зек с позывным "Золотой", - отмечает в комментарии автор публикации.
Внимание! Ненормативная лексика!
Грышка Распутный 2
Roman Stambul
Pawlo Filonenko
Сруськай мір, ото, начиталися толстоєвскага, після перегляду балєту по тєлєку і пішли, ділитися думками, з кувалдою Пригожина??
Тому, старого Трампа, і марудить від них!!
як же тоді блатний кодекс і понятія? виходить що зеки ссучились вкрай . отже , можна зробити припущення що і під час другої світової радянські зеки творили те саме в штрафних батальйонах. і недарма при поверненні на зону їх вважали ссученими і вбивали. А вся та радянська пропаганда про зеків-героїв суцільна брехня.
Они сильней в этом.
Все залежить від напрямку розвитку суспільства-кому до тварин,кому до верховенства законів.
Фашисти систематично ланцюгами не приковували. Були поодинокі випадки істерії "на місцях". Так же, як систематично НЕ гвалтували. Так же, як систематично НЕ грабували. Также, як систематично не знищували сільхозпосіви та угіддя під час відступів.
Совок в штрафбати гнав систематично взагалі всіх. Штрафбати то були справжнім "м'ясом", якому і зброї не видавали і гнали на кулемети. Всіма способами. В т.ч. і фізичним, моральним, сексуальним примусом. І всі про це знали. Солдатня совка систематично гвалтувала все, що рухається. Солдатня совка систематично грабувала всіх. Знищення всього і вся під час відступів, аж до голоду місцевого населення - це офіційні директиви Ставки.
Тож ви повторюєте слово в слово совково-засрашинські міфи. Які вигадані для того, аби всіх оточуючих опустити до свого звірячого рівня.
Будь-ласка, не робіть більше так і заваліть щодо цього хлєбало, вцмоктали?!?
Чисельність населення на території Польщі в 1914 році приблизно - 25 мільйонів осіб
Чисельність населення на території Фінляндії в 1914 році приблизно - 3 мільйона осіб.
Всі ці держави в процесі розпаду імперії відокремились. Новому поколінню імперіалістів вдалось "повернути" тільки Україну. І не одразу - читайте історію УНР тощо. Спроба відновити контроль над Польщею в 1920 році вилилась в розгром краснопузих військ, а особисто Тухачевського розхєрачила 6 дивізія УНР разом з морською піхотою УНР. Спроба повернути контроль над Фінляндією в 1939 році вилилась в катастрофічні втрати в 30% армії.
Тож діра в демографії та забезпеченні (а Польща з Україною - це найрозвиненіші в імперії регіони були) - охєрєзна утворилась в 1917. Це і є одна з основних причин громадянської війни - значно погіршилось продовольче та промтоварне забезпечення, значно впали доходи центру імперії, для утримання контролю над регіонами - "червоний терор" тощо.
Всі ті ж чинники, що ми зараз спостерігаємо в засрашці: послаблення потоків бабла з регіонів (Кузбас, Архангельск, раніше великі генератори бабла для центрі - збанкрутіли фактично), фактично припинення фінансування центром дотаційних регіонів (кредитне навантаження на кожного мешканця Тиви - більше 1'000'000 срублів - це 4 роки повної віддачі 100% зарплати - тобто це не віддається ніколи), в результаті - там місцеві чиновники під 23% беруть комерційні кредити для виплати зарплат і соц.виплат.
Тож будуть, будуть один з одним воювати. За залишки грошових потоків.
