Экс-зеки из заградотряда 54-го мотострелкового полка армии РФ тащат на цепи пойманного дезертира: "П#дара поймали "пятисотого"! Ху#соска #баная!". ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент "боевой" работы заградительного отряда 54-го мотострелкового полка армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи двое россиян тянут на цепи пойманного товарища-дезертира.

"Так вот существует подразделение в 54-м мсп задача которого отлавливать тех, кто сбежал с позиции или надумал из части сбежать. Подразделение полностью состоит из бывших заключенных. Методы, которые они используют для наказания тех, кто провинился, очень жестокие. Большинство этих людей отбывали срок за убийства, а теперь имеют возможность вытворять, что заблагорассудится. Тем более, что командиром у них тоже есть бывший зек с позывным "Золотой", - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

