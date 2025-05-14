Ексзеки із загороджувального загону 54-го мотострілецького полку армії РФ тягнуть на ланцюгу пійманого дезертира: "П#дара поймали "пятисотого"! Ху#соска #баная!". ВIДЕО

У мережі опублікований фрагмент "бойової" роботи загороджувального загону 54-го мотострілецького полку армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі двоє росіян тягнуть на ланцюгу пійманого поплічника-дезертира.

"Так ось існує підрозділ у 54-му мсп завдання якого відловлювати тих, хто втік з позиції або надумав із частини втекти. Підрозділ повністю складається із колишніх ув'язнених. Методи, які вони використовують для покарання тих, хто провинився, дуже жорстокі. Більшість цих людей відбували термін за вбивства, а тепер мають можливість витворяти, що заманеться. Тим більше, що командиром у них теж є колишній зек із позивним "Золотой", - зазначає у коментарі автор публікації.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти морять голодом трьох своїх поплічників-відмовників: "Идем кормить животных, которые пытались съ#баться. Будешь печеньку?". ВIДЕО