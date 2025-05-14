УКР
Ексзеки із загороджувального загону 54-го мотострілецького полку армії РФ тягнуть на ланцюгу пійманого дезертира: "П#дара поймали "пятисотого"! Ху#соска #баная!". ВIДЕО

У мережі опублікований фрагмент "бойової" роботи загороджувального загону 54-го мотострілецького полку армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі двоє росіян тягнуть на ланцюгу пійманого поплічника-дезертира. 

"Так ось існує підрозділ у 54-му мсп завдання якого відловлювати тих, хто втік з позиції або надумав із частини втекти. Підрозділ повністю складається із колишніх ув'язнених. Методи, які вони використовують для покарання тих, хто провинився, дуже жорстокі. Більшість цих людей відбували термін за вбивства, а тепер мають можливість витворяти, що заманеться. Тим більше, що командиром у них теж є колишній зек із позивним "Золотой", - зазначає у коментарі автор публікації.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти морять голодом трьох своїх поплічників-відмовників: "Идем кормить животных, которые пытались съ#баться. Будешь печеньку?". ВIДЕО

армія рф (18491) знущання (115) зеки (63)
14.05.2025 12:19
світ тварин....
14.05.2025 12:16
Руzzкіє своїх не бросают! Вони їх за ноги тягають 😂
14.05.2025 12:18
світ тварин....
14.05.2025 12:16
14.05.2025 12:19
Це у московитів, така забава, ще з часів війни проти Ічкерії!!
Сруськай мір, ото, начиталися толстоєвскага, після перегляду балєту по тєлєку і пішли, ділитися думками, з кувалдою Пригожина??
14.05.2025 12:20
Корні проблеми уходять ще в часи Геродота. Не дарма тоді майбутніх московитів називали андрофагами , а потім якцапами (м'ясниками).
14.05.2025 13:48
копрофаги вони 100%
15.05.2025 01:58
Це московіти, у такий спосіб, мабуть, готуються до переговорів у Стамбулі після побєдобєсія!?!?!
Тому, старого Трампа, і марудить від них!!
14.05.2025 12:17
Руzzкіє своїх не бросают! Вони їх за ноги тягають 😂
14.05.2025 12:18
Это они им следы заметают за собой
14.05.2025 12:53
Дастаєвськава с чєрнішєвськім ніхто, часом, не бачив, нє ??? Питаю чисто з цікавості...
14.05.2025 12:18
Їм в яму книжки спускають почитати. Російських класиків, на вибір.
14.05.2025 12:26
Зато на росії примусу немає як і бусіфікації...
14.05.2025 12:29
А як же. Адже якщо прострочив аліменти чи виплати за кредитами і колектори/мусора відбивають тобі печінку поки не підпишеш контракт - це ж ніякий не примус
14.05.2025 13:49
На россії бусифікація також є, і хватають там в бусик мужиків до 75 річного віку.
14.05.2025 13:49
Молодці. Підтримую. Гойдайте один одного по ямах. Менше дронів на вас використає ЗСУ.
14.05.2025 12:27
14.05.2025 12:28
Перетерпи, знову отримай зброю, улуч момент і вальни, якомога більше своїх командирів і їх щісток. А там вже буде похєр. Доречі, скоріше за все ти зможеш здатись у полон до ВСУ
14.05.2025 12:29
То, что орет за кадром, судя по его темпераменту, этого "пятисотого" может полностью высосать через его "трубочку"
14.05.2025 12:52
судячи з того що звертаються до чувака на ланцюгу виключно в жіночому роді, зеки-тюремщики його вже опустили і тепер тягнуть до ями для загальної забави.
як же тоді блатний кодекс і понятія? виходить що зеки ссучились вкрай . отже , можна зробити припущення що і під час другої світової радянські зеки творили те саме в штрафних батальйонах. і недарма при поверненні на зону їх вважали ссученими і вбивали. А вся та радянська пропаганда про зеків-героїв суцільна брехня.
14.05.2025 12:54
Если отбросить культурные программы, то это делает врага сильным. Это дисциплина.

Они сильней в этом.
14.05.2025 13:05
Це ваші "вологи" фантазії. Досвід людства за багато тисячоліть стверджує протилежне.
14.05.2025 13:31
Ти заперечуєш дісципліну в армії РФ? Це в тебе вологі фантазії про некчемного ворога.
14.05.2025 16:08
ТИкати будете в коханьця своїм вялим пісюном. Це відео як раз і показує що дісципліни немає. Бігуть. Кримінальні порядки. Вбивства та знущання "зі своїх". Завалювати трупами - це не дісципліна. На 1/6 суші останні 110 років намагаються опровегнути досвід людства. Досвід людства однозначно говорить - перемагають вільні та незалежні, а не раби та "загран отряди".
14.05.2025 16:36
Девушка, ты не особо спермоприёмник открывай. То эмоциональная неадекватность мне не интересна.
14.05.2025 16:39
Задрот, слив защитан.
14.05.2025 17:28
В тебе своя окрема історія Другої світової? Де "радянські зеки" програли дисциплінованому Вермахту?
14.05.2025 19:02
Треба менше дивитися дешевих рашистких серіалів. Вермахт закидали радянськими трупами. Подивится статистику втрат в Другій світовій. Але без західної допомоги і це не допомогло би.
14.05.2025 19:21
...давно це дикунство замінено в цивілізованому світі на закони.Але закони також бувають несправедливі,недосконалі і знехтувані чи продані суддями...
Все залежить від напрямку розвитку суспільства-кому до тварин,кому до верховенства законів.
14.05.2025 14:00
Ніколи не чув і не читав, щоб десь по-варварському наказували порушників дисципліни. Фіни порушників робили"зозулею", фашисти - приковували ланцюгом і давали кулемет, в радянській армії відправляли у штрафбат. Розповідали, що на переправі через Дніпро заглохла вантажівка; генерал наказав машину в воду, а водія розстріляти. Садизму не було; в раші гопниківські закони.
14.05.2025 14:16
Фіни систематично "зозулею" не робили порушників. Були поодинокі випадки істерії "на місцях".
Фашисти систематично ланцюгами не приковували. Були поодинокі випадки істерії "на місцях". Так же, як систематично НЕ гвалтували. Так же, як систематично НЕ грабували. Также, як систематично не знищували сільхозпосіви та угіддя під час відступів.

Совок в штрафбати гнав систематично взагалі всіх. Штрафбати то були справжнім "м'ясом", якому і зброї не видавали і гнали на кулемети. Всіма способами. В т.ч. і фізичним, моральним, сексуальним примусом. І всі про це знали. Солдатня совка систематично гвалтувала все, що рухається. Солдатня совка систематично грабувала всіх. Знищення всього і вся під час відступів, аж до голоду місцевого населення - це офіційні директиви Ставки.

Тож ви повторюєте слово в слово совково-засрашинські міфи. Які вигадані для того, аби всіх оточуючих опустити до свого звірячого рівня.

Будь-ласка, не робіть більше так і заваліть щодо цього хлєбало, вцмоктали?!?
14.05.2025 15:23
Чудовий допис.
14.05.2025 17:30
Це на замітку ухилянтам які кажуть "єслі прійдут рускіє я всьо равно ваєвать нє буду".
14.05.2025 13:41
что то за много комромата на ,,асвабадителей,, на цензоре ))) , представляю когда будет перемирие и солдаты там начнут войну межсобой !!!)))
14.05.2025 14:05
Ви думаєте, що пожартували. Ну, щодо "війни між собою". Але це - нормальний стан засрашинської солдатні і "політикума" в цілому. Згадайте 1916-1917-1918 роки: після кривавих "брусилівських проривів", коли поклали солдатів сотнями тисяч, коли засрашка фактично капітулювала у війні і втратила 1.2 млн км2 територій та 60 млн населення - ЩО ТАМ ПОЧАЛОСЬ? Відповідь проста: громадянська війна "всі проти всіх" (почалося з кривавих повстань в Середній Азії, в 1915-1916 роках, звідкіля разово "бусифікували" фактично 500'000 осіб "вспамагатєльного пєрсонала"). В цій війні владу захопила і втримала карликова політична партія "більшовиків". Для порівняння: кількість членів партії "есерів" на початок 1917 року була біля 1'000'000 осіб. А кількість членів партії "більшовиків" на початок 1917 року була біля 20'000.
14.05.2025 15:33
Про які 60 млн населення йде мова?
14.05.2025 20:42
Чисельність населення на території України в 1914 році приблизно - 32 мільйона осіб.
Чисельність населення на території Польщі в 1914 році приблизно - 25 мільйонів осіб
Чисельність населення на території Фінляндії в 1914 році приблизно - 3 мільйона осіб.

Всі ці держави в процесі розпаду імперії відокремились. Новому поколінню імперіалістів вдалось "повернути" тільки Україну. І не одразу - читайте історію УНР тощо. Спроба відновити контроль над Польщею в 1920 році вилилась в розгром краснопузих військ, а особисто Тухачевського розхєрачила 6 дивізія УНР разом з морською піхотою УНР. Спроба повернути контроль над Фінляндією в 1939 році вилилась в катастрофічні втрати в 30% армії.
14.05.2025 21:40
Зрозумів. Але ж це була тимчасова втрата 60-ти млн. , бо врешті решт територія України була знову окупована і Бесарабія і Буковина також.
15.05.2025 22:31
Так врешті решт Польща та Фінляндія - відокремились, Україну завойовували, основну частину, 4 роки, а залишок ще 20 років. Мінус 60 мільйонів одразу, з гігантськими втратами - повернули 25 через 4 роки.

Тож діра в демографії та забезпеченні (а Польща з Україною - це найрозвиненіші в імперії регіони були) - охєрєзна утворилась в 1917. Це і є одна з основних причин громадянської війни - значно погіршилось продовольче та промтоварне забезпечення, значно впали доходи центру імперії, для утримання контролю над регіонами - "червоний терор" тощо.

Всі ті ж чинники, що ми зараз спостерігаємо в засрашці: послаблення потоків бабла з регіонів (Кузбас, Архангельск, раніше великі генератори бабла для центрі - збанкрутіли фактично), фактично припинення фінансування центром дотаційних регіонів (кредитне навантаження на кожного мешканця Тиви - більше 1'000'000 срублів - це 4 роки повної віддачі 100% зарплати - тобто це не віддається ніколи), в результаті - там місцеві чиновники під 23% беруть комерційні кредити для виплати зарплат і соц.виплат.

Тож будуть, будуть один з одним воювати. За залишки грошових потоків.
16.05.2025 10:05
А потім вони влаштували бої на смерть у ямі.
"Российский командир устроил Гладиаторские бои в яме на смерть."
https://censor.net/ua/blogs/3552004/ros-yani-obnulyayut-svo-h-je-pachkami-vistr-lom-v-golovu-zakopuyuchi-zajivo-v-yamah
https://videos.cnscdn.com/b/f/5/9/bf59c375d8b1ee54deaf239549fa9033/original.mp4
14.05.2025 16:13
А загалом це чудовий приклад, як військовим з ТЦК потрібно поводитися з ухилянтами та СЗЧешниками.
14.05.2025 16:18
Чудовий приклад що робити з поліцією та тцк.
14.05.2025 17:39
русскоїзичне бидло.
14.05.2025 16:34
Наших полонених ще гірше катують.
14.05.2025 17:46
Країна мрій тих, кому все одно якою мовою розмовляти і куди вони нас тягнуть.
14.05.2025 18:15
Росіяни теж люди,вони не зможуть піти на нас війною
14.05.2025 18:18
Весна. Шлюбні ігри людиноподібних.
14.05.2025 20:40
Я чогось барітон Лєпса згадав - отой хто виє дуже схоже.
14.05.2025 22:16
Ага, все по Пушкину-Лермонтову та Достоевскому
14.05.2025 22:29
Напевно там так тягнуть не тільки поплічників, а й бусифікованих українців з окупованих територій. В тому числі і справжніх патріотів України.
15.05.2025 09:14
Росіяни обнуляють своїх же пачками, пострілом у голову, закопуючи заживо в ямах, давлять тіла танками. Без суду і слідства, - волонтерка

https://patrioty.org.ua/blogs/rosiiany-obnuliaiut-svoikh-zhe-pachkamy-postrilom-u-holovu-zakopuiuchy-zazhyvo-v-iamakh-davliat-tila-tankamy-bez-sudu-i-slidstva--volonterka-554564.html
15.05.2025 11:00
ну якщо той кацап хотів жити, то не треба було контракт підписувати, а тепер він здохне однозначно.
15.05.2025 14:10
 
 