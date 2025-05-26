Росіяни прив’язали свого "п’ятисотого" поплічника за ноги до машини і тягають полем: "Шлюха #баная! Тебе своих боевых товарищей не жалко?!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти карають свого поплічника за військову провину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ймовірно, жертва покарання покинула своїх спільників у бойових обставинах. На записі винуватця б'ють ногами, потім тягають полем, прив'язавши за ноги до автомобіля. У російських військових таке покарання називається "карусель для п'ятисотих".

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