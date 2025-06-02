Наші артилеристи знищили три гаубиці: Д-30, Д-20 та 2А65, якими росіяни обстрілювали мирне населення. ВIДЕО
Бійці 148-ої окремої артилерійської Житомирської бригади на одному із ключових напрямків знищили одразу три ворожі гаубиці.
Завдяки їхній ефективній бойовій роботі у ворога стало "мінус 3 гармати": йдеться про: Д-30, Д-20 та 2А65, які активно використовуються російськими окупаційними військами для обстрілів українських позицій та мирних населених пунктів, повідомляє Цензор.НЕТ.
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