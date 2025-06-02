Наши артиллеристы уничтожили три гаубицы - Д-30, Д-20 и 2А65, которыми россияне обстреливали мирное население. ВИДЕО

Бойцы 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады на одном из ключевых направлений уничтожили сразу три вражеские гаубицы.

Благодаря их эффективной боевой работе у врага стало "минус 3 пушки": речь идет о Д-30, Д-20 и 2А65, которые активно используются российскими оккупационными войсками для обстрелов украинских позиций и мирных населенных пунктов, сообщает Цензор.НЕТ.

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