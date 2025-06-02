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Украинские защитники взяли в плен очередную группу российских оккупантов на Торецком направлении. ВИДЕО

Украинские военные на Торецком направлении взяли в плен очередную группу российских оккупантов.

Об этом сообщила 12-я бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Между их городами - тысячи километров земли. Но своего им было мало и они поехали "асвабаждать" Украину", - говорится в сообщении бригады.

В "Азове" подчеркнули, что пополнение обменного фонда является важным для их бойцов, поскольку каждый пленный оккупант может помочь освободить украинского военнопленного. В то же время защитники отмечают: тем, кто сдается, гарантированы жизнь и здоровье согласно международным нормам, а для других "ждет только ликвидация".

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Автор: 

армия РФ (19620) плен (2629) Донецкая область (9954) Торецк (492) Бахмутский район (473)


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Слава Азову!!
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02.06.2025 14:20 Ответить
Ну і іпальнічки...орки в натурє
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02.06.2025 14:29 Ответить
Мані ,Мані ... Кляті кацапюри йдуть вбивати за гроші . Щоб ви усі там повиздихали , проклята орда.
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02.06.2025 14:48 Ответить
Обличчя деградованої нації. Решта світу повинна двічі подумати, перш ніж мати справу з цією країною без майбутнього.
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02.06.2025 14:54 Ответить
А сколько в/служащих ВСУ попало в плен ?
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02.06.2025 16:02 Ответить
 
 