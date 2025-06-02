Украинские защитники взяли в плен очередную группу российских оккупантов на Торецком направлении. ВИДЕО

Украинские военные на Торецком направлении взяли в плен очередную группу российских оккупантов.

Об этом сообщила 12-я бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Между их городами - тысячи километров земли. Но своего им было мало и они поехали "асвабаждать" Украину", - говорится в сообщении бригады.

В "Азове" подчеркнули, что пополнение обменного фонда является важным для их бойцов, поскольку каждый пленный оккупант может помочь освободить украинского военнопленного. В то же время защитники отмечают: тем, кто сдается, гарантированы жизнь и здоровье согласно международным нормам, а для других "ждет только ликвидация".

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