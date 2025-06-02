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Новости Видео Удар по аэродрому РФ
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Панорама горящей российской авиабазы "Белая" в Иркутской области после спецоперации СБУ "Паутина". ВИДЕО

В сети опубликована новая видеозапись, на которой запечатлен успешный результат реализации спецоперации СБУ "Паутина".

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана после атаки дронов на авиабазу стратегической авиации армии РФ "Белая" в Иркутской области.

"Панорама горящей российской авиабазы "Белая" в Иркутской области, где дислоцируются 444-й и 200-й гвардейский авиаполки ВКС РФ, после спецоперации СБУ "Паутина". Только на этом аэродроме на Дальнем Востоке РФ, недалеко от границы с Монголией, было уничтожено минимум семь самолетов российской стратегической авиации - Ту-95МС и Ту-22М3. Также по меньшей мере один получил сильные повреждения", - говорится в комментарии к записи.

Спецоперация СБУ "Паутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

Читайте: Операция СБУ "Паутина": в Челябинске обнаружили склад, на котором хранили дроны для ударов по аэродромам. ФОТОрепортаж

Автор: 

авиация (2843) армия РФ (19620) уничтожение (7197)


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***** кацапсячу музику?
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02.06.2025 12:50 Ответить
ну так база ж бєлАя, як називають її українці ( із наголосом на А).

.
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02.06.2025 13:06 Ответить
Була авіабаза "бєлая", а стара - "чорно-сєрая"
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02.06.2025 12:51 Ответить
Дуже багато ще роботи залишилось.
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02.06.2025 12:53 Ответить
так !
дуже, дуже багато !
насамперед, неушкодженими стоять Ту-160 - найбільш жирна ціль, ніж старі ведмеді та бекфайри

незрозуміло, чому по них не били?
деталі операції взнаємо дуже не скоро.
і це вірно
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02.06.2025 13:10 Ответить
Вибір цілей може залежати від технічного стану.
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02.06.2025 13:12 Ответить
Щось забагато літачків залишились неушкодженими.
Вимагаю продовження банкету!
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02.06.2025 12:53 Ответить
Бєлая...
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02.06.2025 12:53 Ответить
ні, бєлАя, курва !

.
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02.06.2025 13:11 Ответить
москальня, єпала к осмотру! 🤣🤣🤣
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02.06.2025 12:57 Ответить
може ті літачки , шо залишилися ...за другим разом ,до вечора ?...
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02.06.2025 13:00 Ответить
пройшла доба - мовчить масква мовчить вашингтон
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02.06.2025 13:11 Ответить
скоро у всих кынотеатрах..
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02.06.2025 13:11 Ответить
 
 