Панорама горящей российской авиабазы "Белая" в Иркутской области после спецоперации СБУ "Паутина". ВИДЕО

В сети опубликована новая видеозапись, на которой запечатлен успешный результат реализации спецоперации СБУ "Паутина".

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана после атаки дронов на авиабазу стратегической авиации армии РФ "Белая" в Иркутской области.

"Панорама горящей российской авиабазы "Белая" в Иркутской области, где дислоцируются 444-й и 200-й гвардейский авиаполки ВКС РФ, после спецоперации СБУ "Паутина". Только на этом аэродроме на Дальнем Востоке РФ, недалеко от границы с Монголией, было уничтожено минимум семь самолетов российской стратегической авиации - Ту-95МС и Ту-22М3. Также по меньшей мере один получил сильные повреждения", - говорится в комментарии к записи.

Спецоперация СБУ "Паутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

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