Панорама палаючої російської авіабази "Бєлая" в Іркутській області, після спецоперації СБУ "Павутина". ВIДЕО

У мережі опублікований новий відеозапис, на якому зафільмований успішний результат реалізації спецоперації СБУ "Павутина".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений після атаки дронів на авіабазу стратегічної авіації армії РФ "Бєлая" в Іркутській області.

"Панорама палаючої російської авіабази "Бєлая" в Іркутській області, де дислокуються 444-й та 200-й гвардійський авіаполки ВКС РФ, після спецоперації СБУ "Павутина". Лише на цьому аеродромі на Далекому Сході РФ, неподалік від кордону з Монголією, було знищено мінімум сім літаків російської стратегічної авіації – Ту-95МС і Ту-22М3. Також щонайменше один зазнав сильних пошкоджень", - йдеться у коментарі до запису.

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина", становила 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

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