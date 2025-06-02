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Новини Відео Удар по аеродрому РФ
11 110 27

Панорама палаючої російської авіабази "Бєлая" в Іркутській області, після спецоперації СБУ "Павутина". ВIДЕО

У мережі опублікований новий відеозапис, на якому зафільмований успішний результат реалізації спецоперації СБУ "Павутина".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений після атаки дронів на авіабазу стратегічної авіації армії РФ "Бєлая" в Іркутській області.

"Панорама палаючої російської авіабази "Бєлая" в Іркутській області, де дислокуються 444-й та 200-й гвардійський авіаполки ВКС РФ, після спецоперації СБУ "Павутина". Лише на цьому аеродромі на Далекому Сході РФ, неподалік від кордону з Монголією, було знищено мінімум сім літаків російської стратегічної авіації – Ту-95МС і Ту-22М3. Також щонайменше один зазнав сильних пошкоджень", - йдеться у коментарі до запису.

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина", становила 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

Читайте: Операція СБУ "Павутина": у Челябінську виявили склад, на якому зберігали дрони для ударів по аеродромах. ФОТОрепортаж

Автор: 

авіація (4154) армія рф (17771) знищення (7511)


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Топ коментарі
+11
***** кацапсячу музику?
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02.06.2025 12:50
+9
Була авіабаза "бєлая", а стара - "чорно-сєрая"
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02.06.2025 12:51
+8
Щось забагато літачків залишились неушкодженими.
Вимагаю продовження банкету!
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02.06.2025 12:53
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***** кацапсячу музику?
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02.06.2025 12:50 Відповісти
ну так база ж бєлАя, як називають її українці ( із наголосом на А).

.
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02.06.2025 13:06 Відповісти
та пісенька це ******* "Вставай страна агромная" у виконанні їхньої мАнєточки

правда, кажуть, мАнєточку в рашці заборонили через згадування якогось "гнома"...

.
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02.06.2025 13:20 Відповісти
мінеточка якась
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02.06.2025 13:58 Відповісти
Була авіабаза "бєлая", а стара - "чорно-сєрая"
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02.06.2025 12:51 Відповісти
Дуже багато ще роботи залишилось.
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02.06.2025 12:53 Відповісти
так !
дуже, дуже багато !
насамперед, неушкодженими стоять Ту-160 - найбільш жирна ціль, ніж старі ведмеді та бекфайри

незрозуміло, чому по них не били?
деталі операції взнаємо дуже не скоро.
і це вірно
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02.06.2025 13:10 Відповісти
Вибір цілей може залежати від технічного стану.
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02.06.2025 13:12 Відповісти
навряд.
схоже дійсно наводились ШІ, а той дав ганж

надо работать

.
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02.06.2025 13:31 Відповісти
На потім залишили,бо зараз найбільш дошкуляють саме "ведмеді".
До тогож на рукожопой їх самі ухайдокають.
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02.06.2025 14:54 Відповісти
Щось забагато літачків залишились неушкодженими.
Вимагаю продовження банкету!
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02.06.2025 12:53 Відповісти
вони далеко не всі літають, сподіваюсь, шо вибили саме літаючі.
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02.06.2025 13:21 Відповісти
моніторінг бортів на цих авіабазах відбувався подобово протягом місяців за допомогою супутникових знімків, тому було вже відомо, які борти перебувають у нельотному стані або давно не рухались і були базою для канібалізму.
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02.06.2025 13:22 Відповісти
А може просто в наших музеях не було Ту-160 для навчання ШІ?
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02.06.2025 13:49 Відповісти
у цій операції керування і наведення дронів відбувалось вручну операторами, це було зрозуміло з фрагменту розмови в операторській під час атаки.
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02.06.2025 14:32 Відповісти
Бєлая...
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02.06.2025 12:53 Відповісти
ні, бєлАя, курва !

.
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02.06.2025 13:11 Відповісти
москальня, єпала к осмотру! 🤣🤣🤣
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02.06.2025 12:57 Відповісти
може ті літачки , шо залишилися ...за другим разом ,до вечора ?...
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02.06.2025 13:00 Відповісти
пройшла доба - мовчить масква мовчить вашингтон
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02.06.2025 13:11 Відповісти
трамп як взнав, мало мнячиком для гольфа не вдавився.
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02.06.2025 14:17 Відповісти
скоро у всих кынотеатрах..
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02.06.2025 13:11 Відповісти
У московитів, типовий нервовий параліч, діарея!! Можем пафтаріть…
А ті, кому належить, ті перевіряють перебування льодчікаф, за їх домашніми адресами!!! Щоб вони далеко не ховалися! Відліталися….
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02.06.2025 13:17 Відповісти
вот так смотрел бы и смотрел....вечно!
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02.06.2025 13:26 Відповісти
движуха....
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02.06.2025 13:35 Відповісти
Я розмію, що як мед - то і ложкою.
Але чого б не 100 дронів підвезти, а 500-1000 шт? Там лікачки ще були
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02.06.2025 14:27 Відповісти
 
 