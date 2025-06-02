Панорама палаючої російської авіабази "Бєлая" в Іркутській області, після спецоперації СБУ "Павутина". ВIДЕО
У мережі опублікований новий відеозапис, на якому зафільмований успішний результат реалізації спецоперації СБУ "Павутина".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений після атаки дронів на авіабазу стратегічної авіації армії РФ "Бєлая" в Іркутській області.
"Панорама палаючої російської авіабази "Бєлая" в Іркутській області, де дислокуються 444-й та 200-й гвардійський авіаполки ВКС РФ, після спецоперації СБУ "Павутина". Лише на цьому аеродромі на Далекому Сході РФ, неподалік від кордону з Монголією, було знищено мінімум сім літаків російської стратегічної авіації – Ту-95МС і Ту-22М3. Також щонайменше один зазнав сильних пошкоджень", - йдеться у коментарі до запису.
Спецоперація СБУ "Павутина"
За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина", становила 7 мільярдів доларів США.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".
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правда, кажуть, мАнєточку в рашці заборонили через згадування якогось "гнома"...
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дуже, дуже багато !
насамперед, неушкодженими стоять Ту-160 - найбільш жирна ціль, ніж старі ведмеді та бекфайри
незрозуміло, чому по них не били?
деталі операції взнаємо дуже не скоро.
і це вірно
схоже дійсно наводились ШІ, а той дав ганж
надо работать
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До тогож на рукожопой їх самі ухайдокають.
Вимагаю продовження банкету!
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А ті, кому належить, ті перевіряють перебування льодчікаф, за їх домашніми адресами!!! Щоб вони далеко не ховалися! Відліталися….
Але чого б не 100 дронів підвезти, а 500-1000 шт? Там лікачки ще були