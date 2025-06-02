Українські захисники взяли в полон чергову групу російських окупантів на Торецькому напрямку. ВIДЕО

Українські військові на Торецькому напрямку взяли в полон чергову групу російських окупантів.

Про це повідомила 12-та бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, інформує Цензор.НЕТ.

"Між їхніми містами - тисячі кілометрів землі. Але свого їм було мало і вони поїхали "асвабаждать" Україну", - йдеться у повідомленні бригади.

У "Азові" підкреслили, що поповнення обмінного фонду є важливим для їхніх бійців, оскільки кожен полонений окупант може допомогти звільнити українського військовополоненого. Водночас захисники наголошують: тим, хто здається, гарантовано життя і здоров’я згідно з міжнародними нормами, а для інших "чекає лише ліквідація".

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