УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13480 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на Торецькому напрямку Полонені окупанти
3 842 6

Українські захисники взяли в полон чергову групу російських окупантів на Торецькому напрямку. ВIДЕО

Українські військові на Торецькому напрямку взяли в полон чергову групу російських окупантів.

Про це повідомила 12-та бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, інформує Цензор.НЕТ.

"Між їхніми містами - тисячі кілометрів землі. Але свого їм було мало і вони поїхали "асвабаждать" Україну", - йдеться у повідомленні бригади. 

У "Азові" підкреслили, що поповнення обмінного фонду є важливим для їхніх бійців, оскільки кожен полонений окупант може допомогти звільнити українського військовополоненого. Водночас захисники наголошують: тим, хто здається, гарантовано життя і здоров’я згідно з міжнародними нормами, а для інших "чекає лише ліквідація".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двоє іноземних найманців із армії РФ здійняли руки догори перед українським дроном і здалися у полон. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17771) полон (1581) Донецька область (8770) Торецьк (503) Бахмутський район (476)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Азову!!
показати весь коментар
02.06.2025 14:20 Відповісти
Ну і іпальнічки...орки в натурє
показати весь коментар
02.06.2025 14:29 Відповісти
Мані ,Мані ... Кляті кацапюри йдуть вбивати за гроші . Щоб ви усі там повиздихали , проклята орда.
показати весь коментар
02.06.2025 14:48 Відповісти
Обличчя деградованої нації. Решта світу повинна двічі подумати, перш ніж мати справу з цією країною без майбутнього.
показати весь коментар
02.06.2025 14:54 Відповісти
А сколько в/служащих ВСУ попало в плен ?
показати весь коментар
02.06.2025 16:02 Відповісти
Погоняло "Муфта" - потому, что жопа волосатая?
показати весь коментар
02.06.2025 16:28 Відповісти
 
 