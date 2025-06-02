Двоє іноземних найманців із армії РФ здійняли руки догори перед українським дроном і здалися у полон. ВIДЕО

Двоє іноземних найманців армії РФ під загрозою атаки українського дрона здійняли руки догори і здалися у полон на запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований процес здачі у полон опублікований у соцмережах.

"Двоє іноземних найманців, які воювали за РФ, вимолюють пощаду і здаються в полон українському дрону Запорізькому напрямку", - йдеться у коментарі до відео.

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