УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12994 відвідувача онлайн
Новини Відео Іноземні найманці в армії РФ
2 827 7

Двоє іноземних найманців із армії РФ здійняли руки догори перед українським дроном і здалися у полон. ВIДЕО

Двоє іноземних найманців армії РФ під загрозою атаки українського дрона здійняли руки догори і здалися у полон на запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований процес здачі у полон опублікований у соцмережах.

"Двоє іноземних найманців, які воювали за РФ, вимолюють пощаду і здаються в полон українському дрону Запорізькому напрямку", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Китайці, кенійці, іранці, єгиптяни, ганійці: підрозділ 102-о полку армії РФ вишикувався перед штурмом Торецька: "Православный? #бать тебя потаскало!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17771) полон (1581) Запорізька область (3721)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
02.06.2025 13:55 Відповісти
Якого ф@я іхали до Украіни , воювати ?
Ідіоти !!
показати весь коментар
02.06.2025 13:57 Відповісти
А тепер на камеру - рідною мовою про те, як гарно заробляти гроші в славетних лавах зс рф.
показати весь коментар
02.06.2025 13:58 Відповісти
Треба щоб нарешті наші посольства почали шукати людей, які хочуть заробити 2,5 тисячі евро в місяць в ЗСУ та отримати громадянство України, яка в майбутньому обов'язково буде в ЄС. Особливо буде великій попит в країнах латинської Америки та Африці. Верховна рада повинна прийняти закон що той хто воював за нас має право отримувати наше громадянство.
показати весь коментар
02.06.2025 14:11 Відповісти
Нахрена они нам нужны? Их даже менять никто не будет! Кормит за налоги??
показати весь коментар
02.06.2025 14:18 Відповісти
по мордам це кубинці, приїхали "братів" фіделя захищати...живуть голодранці в трущобах і по карткам/талонам на саме необхідне і все одно вірять в ідеї соціалізму
показати весь коментар
02.06.2025 14:30 Відповісти
Моляться дрону
показати весь коментар
02.06.2025 14:32 Відповісти
 
 