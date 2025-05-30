Китайці, кенійці, іранці, єгиптяни, ганійці: підрозділ 102-о полку армії РФ вишикувався перед штурмом Торецька: "Православный? #бать тебя потаскало!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване шикування підрозділу окупантів із 102-го полку армії РФ перед штурмом Торецька.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, основна маса загарбників у строю - іноземні найманці: вихідці із Китаю, Колумбії, Ірану, Гани, Єгипту , Кенії, Бангладеш.
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Топ коментарі
+18 Дмитро Михайловський
показати весь коментар30.05.2025 17:05 Посилання
+18 Орест Гарай
показати весь коментар30.05.2025 17:12 Посилання
+13 Старый зольдат
показати весь коментар30.05.2025 17:05 Посилання
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Так от, "всі інші", за межами "садового кільця" і складаються з зк, найманців, мешканців лугандонії і т.д. - бо в засрашці все інше є за визначенням депресивними регіонами, "якісні кадри" з яких ще в 90х втекли в мацкву, а "на місяцях" народжуваність впала в рази і народонаселення заміщується китайцями вже 20 років. А китайці місцеві "в сво" не записуються.
Де такі ж обличчя в ЗСУ під Покровськом????
Оце правільна постановка питання.
І ці поці ще розповідають про Рюріка тощо. Виходячи з цього відоса Рюрік був негром.
Тож у відосі - реально показано ознаки системної кризи з мобресурсом засрашки.
- а які втрати у військ НАТО?
- війська НАТО до поля битви ще не дістались!
Бом-брам-стєньга!
А єта чьо?
Кін-брам-стєньга!
Будєш шкіпєрам!А тваво барчьонка тєбє в услуженнє!
та інтелекту...
війна відсталих рабів
з цивілізованим світом
А не війна росії
з Україною.
Ось реконструйована пика так званого "русскана".
ну ось такий він, "русскій мір", там "православіє" без нєфтє-рублєй нічого не варте
хоч , вірогідно, їх таки навчать основним таким як - стоять, лежать, сосать і т.п.