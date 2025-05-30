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Новини Відео Іноземні найманці в армії РФ
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Китайці, кенійці, іранці, єгиптяни, ганійці: підрозділ 102-о полку армії РФ вишикувався перед штурмом Торецька: "Православный? #бать тебя потаскало!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване шикування підрозділу окупантів із 102-го полку армії РФ перед штурмом Торецька.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, основна маса загарбників у строю - іноземні найманці: вихідці із Китаю, Колумбії, Ірану, Гани, Єгипту , Кенії, Бангладеш. 

Також дивіться: Дрон наздоганяє у полі африканського найманця армії РФ. ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ взяли в полон громадян Того, які воювали на боці РФ: МЗС країни каже, що заманили обманом

Автор: 

армія рф (17749) Донецька область (8754) Торецьк (500) найманці рф (2064) Бахмутський район (472)


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Топ коментарі
+18
Це все кацапи, не важливо який вони мають колір шкіри чи звідки приїхали, всі повинні бути утилізовані!
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30.05.2025 17:05
+18
Хто там весь час розповідає, що кацапів - нескінчений мобілізаційний ресурс з ванюшок?!?
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30.05.2025 17:12
+13
Чистокровна скрепна православна русня.
І ці поці ще розповідають про Рюріка тощо. Виходячи з цього відоса Рюрік був негром.
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30.05.2025 17:05
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Хто там весь час розповідає , що кацапи своїх не шкодують ... ?!
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30.05.2025 17:02 Відповісти
Хто там весь час розповідає, що кацапів - нескінчений мобілізаційний ресурс з ванюшок?!?
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30.05.2025 17:12 Відповісти
Так в тім то і річ - вони , цей ресурс , бережуть - і з початку використовують кого завгодно - зеків , найманців , мешканців Лугандону і т.д ...
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30.05.2025 17:20 Відповісти
Оце і є системна помилка в оцінці засрашки. Бережуть вони виключно мацкву/пєтєрбурх. Всіх інших не берегли і не бережуть. Бо мацквічі ж можуть і збунтуватись, як в 1917 році. А всіх інших "під ніж".

Так от, "всі інші", за межами "садового кільця" і складаються з зк, найманців, мешканців лугандонії і т.д. - бо в засрашці все інше є за визначенням депресивними регіонами, "якісні кадри" з яких ще в 90х втекли в мацкву, а "на місяцях" народжуваність впала в рази і народонаселення заміщується китайцями вже 20 років. А китайці місцеві "в сво" не записуються.
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30.05.2025 17:27 Відповісти
вже були іксперди, які говорили про 2-3 тижні і кінець війні, кінець запасам ракет на болотах, наступного літа кава у Ялті і т.д... не повторюй їх наративи.
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30.05.2025 20:21 Відповісти
Падло,ваньюшек вистачає,але є ще інший гумос..
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30.05.2025 17:30 Відповісти
Это уже мировая война или ещё нет? ООН, отзовись!
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30.05.2025 18:55 Відповісти
Байдуже, що кажуть у росії.

Де такі ж обличчя в ЗСУ під Покровськом????
Оце правільна постановка питання.
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30.05.2025 19:36 Відповісти
Чистокровна скрепна православна русня.
І ці поці ще розповідають про Рюріка тощо. Виходячи з цього відоса Рюрік був негром.
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30.05.2025 17:05 Відповісти
а казали що Івашка грізний був монголом - нащадком Мамая І тут московиті збрехали
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30.05.2025 17:20 Відповісти
То воно, психічно нездорове, само казало шо аж від Чингіза. Мабуть колись Чингіз хан у сраку ....ав його прадіда та йому у сраку .....чив і таким чином пішов ото рід отого Івашкі.
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30.05.2025 17:24 Відповісти
Це все кацапи, не важливо який вони мають колір шкіри чи звідки приїхали, всі повинні бути утилізовані!
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30.05.2025 17:05 Відповісти
усі кацапи на одне їпало
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30.05.2025 17:06 Відповісти
За Україною стоїть економіка всього Цивілізованого Світу, могли б теж трохи найняти.
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30.05.2025 17:07 Відповісти
То ж буде ескалація , фіолєтові лінії і тому подібне . А так регулярне , раз в місяць , хвилювання та занепокоєння .
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30.05.2025 19:38 Відповісти
Якось не схоже шо в кацапів необмежений мобресурс...
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30.05.2025 17:11 Відповісти
Ну, якщо в них "найважливіший" напрямок - торецьк-покровськ - штурмують отакі "війська", то за військовими поняттями це означає, що мобресурс ВЖЕ скінчився. Бо зазвичай найважливіші дільниці "довіряють" тим частинам, які "найбільш стійкі" і "дисципліновані" - аби результатів планово досягати. А с хєра бангладцю бути стійким?!?

Тож у відосі - реально показано ознаки системної кризи з мобресурсом засрашки.
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30.05.2025 17:16 Відповісти
Зелений дебіл..
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30.05.2025 17:32 Відповісти
А шо тебе так бомбануло? Ти думав там чуьюдо-багатирі?
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30.05.2025 17:35 Відповісти
******, тєбя порєпало
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30.05.2025 17:59 Відповісти
Репнула дупця в твоєї мамці..Свинособаки вербують усіляких ********* з усього світу,щоб їм ні фуя не платити..Ці схеми вже давно озвучені..
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30.05.2025 19:03 Відповісти
Ти відповів людині, чого ти досяг, довбо&об?
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30.05.2025 19:20 Відповісти
Не плутайся поміж ногами..
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30.05.2025 19:23 Відповісти
Ти Кінчена істота. Смокчи, кацапе
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30.05.2025 19:25 Відповісти
Хай мамця твоя в тебе посмокче..
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30.05.2025 19:35 Відповісти
Для м'ясного штурму якраз . Перша шеренга , так би мовити .
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30.05.2025 19:40 Відповісти
********....а де війська НАТО?
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30.05.2025 17:12 Відповісти
- в героїчній боротьбі з військами НАТО втрачено 985'000 особового складу та 11'000 танків, 23'000 ББМ, 28'000 артсистем, 700 літаків та гелікоптерів, а також 1 підводний човен!
- а які втрати у військ НАТО?
- війська НАТО до поля битви ще не дістались!
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30.05.2025 17:20 Відповісти
Дебіл зелений..
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30.05.2025 17:33 Відповісти
Кацап обісраний
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30.05.2025 18:00 Відповісти
Тебе вже слали *****, чого ти чекаєш.
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30.05.2025 19:23 Відповісти
чмоня вже не той...
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30.05.2025 17:13 Відповісти
оце зоопарк
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30.05.2025 17:14 Відповісти
Ета Расея, детка.
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30.05.2025 17:20 Відповісти
Сосія не країна а скотобаза.
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30.05.2025 18:02 Відповісти
Удачно по ходу штурманули! 30% китайцы, но китайськая мида нисего об этом незнает и будет проверять!
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30.05.2025 17:19 Відповісти
Kakie toka ruskie nebivaiut ...🤷‍♂️ vse na adno lico 🤣🤣🤣
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30.05.2025 17:21 Відповісти
царь московии - 100% ********* чи таджик?
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30.05.2025 17:25 Відповісти
На монгола більш схожий
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30.05.2025 19:57 Відповісти
Как резко изменился облик суворовских "чудо - богатырей".
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30.05.2025 17:26 Відповісти
Я надіюсь що це майбутнє населення Сосії
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30.05.2025 17:26 Відповісти
Єта чьо?
Бом-брам-стєньга!
А єта чьо?
Кін-брам-стєньга!
Будєш шкіпєрам!А тваво барчьонка тєбє в услуженнє!
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30.05.2025 17:28 Відповісти
ну, це вже війна незнання, дрімучої тупості
та інтелекту...
війна відсталих рабів
з цивілізованим світом
А не війна росії
з Україною.
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30.05.2025 17:31 Відповісти
Нещасні. Купили квиток в один кінець) One way ticket!
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30.05.2025 17:41 Відповісти
А шо такое? Свои долбоё#ы заканчиваются?
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30.05.2025 17:49 Відповісти
Интерпидероционал
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30.05.2025 17:51 Відповісти
Українські свині ще такого мʼяса скуштують, гурмани
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30.05.2025 18:02 Відповісти
Європейське обличчя лише в іранця 😀
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30.05.2025 18:11 Відповісти
Адіннарот...
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30.05.2025 18:12 Відповісти
В історії все повторюється. Якщо до цих джигітів + бурятів,якутів,туву,башкир,татар,осетин та + чувашей,мордву,мокшу,комі= орда хана Батия яка у 1240 році знищила Чернігів,Київ,Переяслав та інші наші міста
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30.05.2025 18:21 Відповісти
А. Боголюбський в 1169 році першим привів війну з території ******** московії на територію ******** України і по суті це була перша кацапсько-українська війна. Київ був сильно пограбований.
Ось реконструйована пика так званого "русскана".
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30.05.2025 18:48 Відповісти
вірно. це реконструкція Герасімова,здається,антрополога. ******* реконструктори піддають критиці метод цього Герасімова,як недостатньо достовірний
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30.05.2025 18:56 Відповісти
Дивилась документалку, як раз про Герасимова..то в ній, навпаки - було про те, що його методами й зараз користуються..математика+антропологія+заміри+хірургія
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30.05.2025 20:00 Відповісти
чисто мясо !!! что они вам навоюют ???(((
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30.05.2025 18:34 Відповісти
кількістю давлять.
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30.05.2025 18:48 Відповісти
розпитуючий дратується коли "картінку православного воїнства" псують правовєрниє дагєстанці з іранцями чи католік-колумбієць, чи язичнікі з Африки

ну ось такий він, "русскій мір", там "православіє" без нєфтє-рублєй нічого не варте
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30.05.2025 19:08 Відповісти
ета і єсть запарєбрікавий уzкій мір...
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30.05.2025 19:55 Відповісти
Этот интернациональный космический мусор вообще не брать в плен , там каждый выучил как отче наш, я не знал куда приехал....
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30.05.2025 19:59 Відповісти
на відео просто одноразове гарматне м'ясо що буде просто бігти на штурм в одному напряму. про ніякий маневр і годі казати. бо для того щоб підрозділ був бойовою оденицею йому потрібно злагодження. А тут солянка з 7 мов і руська їх , судячи з вимови, точно не об'єднує.
хоч , вірогідно, їх таки навчать основним таким як - стоять, лежать, сосать і т.п.
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30.05.2025 20:17 Відповісти
 
 