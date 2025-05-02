ЗСУ взяли в полон громадян Того, які воювали на боці РФ: МЗС країни каже, що заманили обманом

Українські військові захопили в полон громадян західноафриканської країни Того, які воювали на боці російської армії. Серед них –– молоді студенти, яких Москва заманила обманом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Того.

"Влада Того нещодавно отримала повідомлення про випадки захоплення і затримання громадян Того Збройними силами України. Це сталося під час їхньої участі у військових діях на боці російських збройних сил у рамках поточного конфлікту", - йдеться в повідомленні МЗС.

У заяві йдеться, що більшість полонених є "молодими студентами", які поїхали до Росії, приставши на пропозицію стипендій в російських університетах.

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Міністерство країни закликає громадян Того "перевірити автентичність пропозицій стипендій перед будь-якими зобов'язаннями та звернутися до компетентних служб, щоб отримувати достовірну та безпечну інформацію перед будь-яким виїздом за кордон, зокрема до Росії".

"Міністерство активно співпрацює з низкою дипломатичних партнерів, щоб прояснити ситуацію і, за можливості, надати необхідну допомогу постраждалим", - додали у відомстві.

Республіка Того, колишня французька колонія, розташована на заході Африки, що межує з Ганою, Беніном та Буркіна-Фасо.

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