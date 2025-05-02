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Новини Іноземні найманці в армії РФ Полонені найманці РФ
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ЗСУ взяли в полон громадян Того, які воювали на боці РФ: МЗС країни каже, що заманили обманом

Україна захопила в полон громадян Того, що воювали на боці Росії

Українські військові захопили в полон громадян західноафриканської країни Того, які воювали на боці російської армії. Серед них –– молоді студенти, яких Москва заманила обманом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Того.

"Влада Того нещодавно отримала повідомлення про випадки захоплення і затримання громадян Того Збройними силами України. Це сталося під час їхньої участі у військових діях на боці російських збройних сил у рамках поточного конфлікту", - йдеться в повідомленні МЗС.

У заяві йдеться, що більшість полонених є "молодими студентами", які поїхали до Росії, приставши на пропозицію стипендій в російських університетах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Визнання участі військ КНДР у війні РФ проти України свідчить про зневагу до міжнародного права, - МЗС Франції

Міністерство країни закликає громадян Того "перевірити автентичність пропозицій стипендій перед будь-якими зобов'язаннями та звернутися до компетентних служб, щоб отримувати достовірну та безпечну інформацію перед будь-яким виїздом за кордон, зокрема до Росії".

"Міністерство активно співпрацює з низкою дипломатичних партнерів, щоб прояснити ситуацію і, за можливості, надати необхідну допомогу постраждалим", - додали у відомстві.

Республіка Того, колишня французька колонія, розташована на заході Африки, що межує з Ганою, Беніном та Буркіна-Фасо.

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Автор: 

Африка (307) військовополонені (939) полон (1568) найманці рф (2058)


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Топ коментарі
+7
Вони так усі кажуть. Навіть кацапи.
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02.05.2025 19:51
+5
Ага, сказали, що це не автомат з броніком, а палка-копалка та фартук. Дали і сказали, що зараз поїдемо картоплю копати. Ну на кого це розраховано?
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02.05.2025 19:55
+5
Треба було нищити на місці - на хрін на них у полоні витрачатися - ці довбні нічого не варті, їх ніхто не шукатиме і не обмінюватиме.
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02.05.2025 19:59
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Вони так усі кажуть. Навіть кацапи.
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02.05.2025 19:51 Відповісти
100% Є повно фоток, де чорні фотографуються у військовій формі РФ і горя не знають.
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02.05.2025 19:58 Відповісти
И зачем? Кто то реально думает их выменяют на украинских солдат? А когда не выменяют, что с ними делать тогда? Сосиски?
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02.05.2025 19:52 Відповісти
Так, абсолютно непотрібне створіння. Він і в Того нафуй нікому не потрібен і кацапам тим більше
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02.05.2025 20:15 Відповісти
молоді студенти, яких Москва заманила обманом

Чорні "гітлеркапути".
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02.05.2025 19:53 Відповісти
Громадян Того І Сього взяли в полон Зорян і Шкіряк
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02.05.2025 19:55 Відповісти
Ага, сказали, що це не автомат з броніком, а палка-копалка та фартук. Дали і сказали, що зараз поїдемо картоплю копати. Ну на кого це розраховано?
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02.05.2025 19:55 Відповісти
На ОБСЄ , "міжнародну амністію" і т.д - вони повірять і ще й на Україну будуть давити - аби не карала суворо
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02.05.2025 20:02 Відповісти
То є так, сказали що це новий винахід, щоб не лазити по деревах за бананами та кокосами, а збивати їх з автомата, а бронік та каска щоб бананом чи кокосом не вбило при падінні.
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02.05.2025 20:06 Відповісти
Треба було нищити на місці - на хрін на них у полоні витрачатися - ці довбні нічого не варті, їх ніхто не шукатиме і не обмінюватиме.
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02.05.2025 19:59 Відповісти
Ці "громадяни Того" з РУДН та інші, кого "москва заманила обманом" є найманцями, на яких не розповсюджуються міжнародні норми поводження з військовополоненими.
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02.05.2025 20:02 Відповісти
вони згодяться для жесту доброї волі у додаток до балкєра зі збіжжям, коли сонцессяйний поїде з візитом до Гнассімбе.
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02.05.2025 20:53 Відповісти
Що, в нас шахт мало та каменеломень? Хай окопи копають. Дать три пожиттеві строки, та й по тому. Корейці, китайці, непальці, хто їх міняти буде??
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02.05.2025 20:01 Відповісти
" москва заманила обманом" - классика жанра. Что-то читал. "Я на дереве сидел, ел банан и вдаль глядел, Вдруг с россии подошли, воевать меня увели..." За лживые слова, надо давать лет десять.
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02.05.2025 20:22 Відповісти
Це вже не ганьба , а ганьбище для такого величезного
кацапстану , залучати нігерійців для війни з Україною !!
Гебіст ху@ло докерувався за 25 років до того, що алкашня
не в змозі воювати з нашою краіною ,
яка в рази менша від московіі 🤬
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02.05.2025 20:24 Відповісти
А що ці виходці з Того кричали: «нє того взялі»?
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02.05.2025 20:30 Відповісти
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02.05.2025 20:31 Відповісти
Повесить нафиг всех. По постановлению ООН о борьбе с наемничеством, их жизнь никому не нужна.
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02.05.2025 20:41 Відповісти
Для чого неграм дали незалежність мені здається, що деколонізація Африки було помилкою
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02.05.2025 20:57 Відповісти
Так сказало іхне МЗС? А що воно могло сказати щось інше? Байка про ,,молодих студентів" - це ж та сама легенда для прикриття яку нам тут співали с початку полонені кацапи, про те що вони ,,іхали на навчання", а не на війну... Ага, авжеж одні іхали на навчання, інши іхали вчится.... Прекрасно вони все знали і розуміли. Того, як і сусідня краіна Нігерія- дуже дуже бідні краіни. Люди там готові на все аби тільки вирватися звідти..... А тут ще й гроші запропонуали і обіцянок купу- як кацапи це вміють..... То там відбою не буде від таких бажаючих ,,молодих студентів", якщо козломорді там поставлять це на конвейер.....
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02.05.2025 21:16 Відповісти
 
 