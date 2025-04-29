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У Латвії засудили найманця РФ, який воював проти України

рф,армія,найманці

У Латвії чоловіка засудили до позбавлення волі за участь у бойових діях в Україні на боці російських військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Громадянин Латвії отримав шість років позбавлення волі та два роки умовного терміну за участь у бойових діях на боці Росії проти України. Відповідне рішення ухвалив Ризький міський суд, затвердивши угоду між підсудним та прокурором про визнання вини.

За даними латвійської прокуратури, у 2023 році чоловік вступив до лав російської армії, був направлений до Челябінська, де служив в артилерійському підрозділі 80-го танкового полку. Згодом його відправили на фронт до Донецької області, де він займався будівництвом оборонних укріплень, охороною території та проходив тактичну і стрілецьку підготовку.

Чоловіка затримали 7 жовтня 2023 року в прикордонному селі, коли він намагався незаконно повернутися до Латвії з території РФ. У суді чоловік повністю визнав свою провину. Його дії були кваліфіковані як порушення закону Латвії про національну безпеку, який забороняє службу в збройних силах іноземних держав без відповідного дозволу.

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Автор: 

Латвія (1350) найманці рф (2057)


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Головне - хоч мозок і відсутній (бо поперся на контракт у армію окупанта), жопою відчув наближення "піздеца", коли направили на проходження тактичної та стрілецької підготовки, і "став на лижі"... "Розмін хороший - півроку із "срублями", і шість років баланди у латвійській тюрмі...
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29.04.2025 20:30 Відповісти
Напевне просто тупориле криворуке чмо як і всі кацапи.
В ЄС мігло би більше заробити, а воно поперлося вбивати за гроші на територію України.
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29.04.2025 20:54 Відповісти
 
 