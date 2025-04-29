В Латвии осудили наемника РФ, воевавшего против Украины

В Латвии мужчину приговорили к лишению свободы за участие в боевых действиях в Украине на стороне российских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Гражданин Латвии получил шесть лет лишения свободы и два года условного срока за участие в боевых действиях на стороне России против Украины. Соответствующее решение принял Рижский городской суд, утвердив соглашение между подсудимым и прокурором о признании вины.

По данным латвийской прокуратуры, в 2023 году мужчина вступил в ряды российской армии, был направлен в Челябинск, где служил в артиллерийском подразделении 80-го танкового полка. Впоследствии его отправили на фронт в Донецкую область, где он занимался строительством оборонительных укреплений, охраной территории и проходил тактическую и стрелковую подготовку.

Чололвика задержали 7 октября 2023 года в приграничном селе, когда он пытался незаконно вернуться в Латвию с территории РФ. В суде мужчина полностью признал свою вину. Его действия были квалифицированы как нарушение закона Латвии о национальной безопасности, который запрещает службу в вооруженных силах иностранных государств без соответствующего разрешения.

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