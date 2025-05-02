ВСУ взяли в плен граждан Того, воевавших на стороне РФ: МИД страны говорит, что их заманили обманом

Украинские военные захватили в плен граждан западноафриканской страны Того, которые воевали на стороне российской армии. Среди них -- молодые студенты, которых Москва заманила обманом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Того.

"Власти Того недавно получили сообщение о случаях захвата и задержания граждан Того Вооруженными силами Украины. Это произошло во время их участия в военных действиях на стороне российских вооруженных сил в рамках текущего конфликта", - говорится в сообщении МИД.

В заявлении говорится, что большинство пленных являются "молодыми студентами", которые уехали в Россию, приняв предложение стипендий в российских университетах.

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Министерство страны призывает граждан Того "проверить подлинность предложений стипендий перед любыми обязательствами и обратиться в компетентные службы, чтобы получить достоверную и безопасную информацию перед любым выездом за границу, в частности в Россию".

"Министерство активно сотрудничает с рядом дипломатических партнеров, чтобы прояснить ситуацию и, по возможности, оказать необходимую помощь пострадавшим", - добавили в ведомстве.

Республика Того, бывшая французская колония, расположена на западе Африки, граничащая с Ганой, Бенином и Буркина-Фасо.

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