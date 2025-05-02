РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12083 посетителя онлайн
Новости Иностранніе наемники в армии рф Пленные наемники РФ
2 079 19

ВСУ взяли в плен граждан Того, воевавших на стороне РФ: МИД страны говорит, что их заманили обманом

Украина захватила в плен граждан Того, воевавших на стороне России

Украинские военные захватили в плен граждан западноафриканской страны Того, которые воевали на стороне российской армии. Среди них -- молодые студенты, которых Москва заманила обманом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Того.

"Власти Того недавно получили сообщение о случаях захвата и задержания граждан Того Вооруженными силами Украины. Это произошло во время их участия в военных действиях на стороне российских вооруженных сил в рамках текущего конфликта", - говорится в сообщении МИД.

В заявлении говорится, что большинство пленных являются "молодыми студентами", которые уехали в Россию, приняв предложение стипендий в российских университетах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Признание участия войск КНДР в войне РФ против Украины свидетельствует о пренебрежении к международному праву, - МИД Франции

Министерство страны призывает граждан Того "проверить подлинность предложений стипендий перед любыми обязательствами и обратиться в компетентные службы, чтобы получить достоверную и безопасную информацию перед любым выездом за границу, в частности в Россию".

"Министерство активно сотрудничает с рядом дипломатических партнеров, чтобы прояснить ситуацию и, по возможности, оказать необходимую помощь пострадавшим", - добавили в ведомстве.

Республика Того, бывшая французская колония, расположена на западе Африки, граничащая с Ганой, Бенином и Буркина-Фасо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Латвии осудили наемника РФ, который воевал против Украины

Автор: 

Африка (278) военнопленные (1074) плен (2615) наемники рф (2085)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Вони так усі кажуть. Навіть кацапи.
показать весь комментарий
02.05.2025 19:51
+5
Ага, сказали, що це не автомат з броніком, а палка-копалка та фартук. Дали і сказали, що зараз поїдемо картоплю копати. Ну на кого це розраховано?
показать весь комментарий
02.05.2025 19:55
+5
Треба було нищити на місці - на хрін на них у полоні витрачатися - ці довбні нічого не варті, їх ніхто не шукатиме і не обмінюватиме.
показать весь комментарий
02.05.2025 19:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вони так усі кажуть. Навіть кацапи.
показать весь комментарий
02.05.2025 19:51 Ответить
100% Є повно фоток, де чорні фотографуються у військовій формі РФ і горя не знають.
показать весь комментарий
02.05.2025 19:58 Ответить
И зачем? Кто то реально думает их выменяют на украинских солдат? А когда не выменяют, что с ними делать тогда? Сосиски?
показать весь комментарий
02.05.2025 19:52 Ответить
Так, абсолютно непотрібне створіння. Він і в Того нафуй нікому не потрібен і кацапам тим більше
показать весь комментарий
02.05.2025 20:15 Ответить
молоді студенти, яких Москва заманила обманом

Чорні "гітлеркапути".
показать весь комментарий
02.05.2025 19:53 Ответить
Громадян Того І Сього взяли в полон Зорян і Шкіряк
показать весь комментарий
02.05.2025 19:55 Ответить
Ага, сказали, що це не автомат з броніком, а палка-копалка та фартук. Дали і сказали, що зараз поїдемо картоплю копати. Ну на кого це розраховано?
показать весь комментарий
02.05.2025 19:55 Ответить
На ОБСЄ , "міжнародну амністію" і т.д - вони повірять і ще й на Україну будуть давити - аби не карала суворо
показать весь комментарий
02.05.2025 20:02 Ответить
То є так, сказали що це новий винахід, щоб не лазити по деревах за бананами та кокосами, а збивати їх з автомата, а бронік та каска щоб бананом чи кокосом не вбило при падінні.
показать весь комментарий
02.05.2025 20:06 Ответить
Треба було нищити на місці - на хрін на них у полоні витрачатися - ці довбні нічого не варті, їх ніхто не шукатиме і не обмінюватиме.
показать весь комментарий
02.05.2025 19:59 Ответить
Ці "громадяни Того" з РУДН та інші, кого "москва заманила обманом" є найманцями, на яких не розповсюджуються міжнародні норми поводження з військовополоненими.
показать весь комментарий
02.05.2025 20:02 Ответить
вони згодяться для жесту доброї волі у додаток до балкєра зі збіжжям, коли сонцессяйний поїде з візитом до Гнассімбе.
показать весь комментарий
02.05.2025 20:53 Ответить
Що, в нас шахт мало та каменеломень? Хай окопи копають. Дать три пожиттеві строки, та й по тому. Корейці, китайці, непальці, хто їх міняти буде??
показать весь комментарий
02.05.2025 20:01 Ответить
" москва заманила обманом" - классика жанра. Что-то читал. "Я на дереве сидел, ел банан и вдаль глядел, Вдруг с россии подошли, воевать меня увели..." За лживые слова, надо давать лет десять.
показать весь комментарий
02.05.2025 20:22 Ответить
Це вже не ганьба , а ганьбище для такого величезного
кацапстану , залучати нігерійців для війни з Україною !!
Гебіст ху@ло докерувався за 25 років до того, що алкашня
не в змозі воювати з нашою краіною ,
яка в рази менша від московіі 🤬
показать весь комментарий
02.05.2025 20:24 Ответить
А що ці виходці з Того кричали: «нє того взялі»?
показать весь комментарий
02.05.2025 20:30 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2025 20:31 Ответить
Повесить нафиг всех. По постановлению ООН о борьбе с наемничеством, их жизнь никому не нужна.
показать весь комментарий
02.05.2025 20:41 Ответить
Для чого неграм дали незалежність мені здається, що деколонізація Африки було помилкою
показать весь комментарий
02.05.2025 20:57 Ответить
 
 