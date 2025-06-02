РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12677 посетителей онлайн
Новости Видео Иностранніе наемники в армии рф
4 965 11

Двое иностранных наемников из армии РФ подняли руки вверх перед украинским дроном и сдались в плен. ВИДЕО

Двое иностранных наемников армии РФ под угрозой атаки украинского дрона подняли руки вверх и сдались в плен на запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой заснят процесс сдачи в плен опубликована в соцсетях.

"Двое иностранных наемников, которые воевали за РФ, вымаливают пощаду и сдаются в плен украинскому дрону Запорожском направлении", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Китайцы, кенийцы, иранцы, египтяне, ганийцы: подразделение 102-го полка армии РФ выстроилось перед штурмом Торецка: "Православный? #бать тебя потаскало!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19620) плен (2629) Запорожская область (3191)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
показать весь комментарий
02.06.2025 13:55
+6
Якого ф@я іхали до Украіни , воювати ?
Ідіоти !!
показать весь комментарий
02.06.2025 13:57
+4
Треба щоб нарешті наші посольства почали шукати людей, які хочуть заробити 2,5 тисячі евро в місяць в ЗСУ та отримати громадянство України, яка в майбутньому обов'язково буде в ЄС. Особливо буде великій попит в країнах латинської Америки та Африці. Верховна рада повинна прийняти закон що той хто воював за нас має право отримувати наше громадянство.
показать весь комментарий
02.06.2025 14:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
02.06.2025 13:55 Ответить
Якого ф@я іхали до Украіни , воювати ?
Ідіоти !!
показать весь комментарий
02.06.2025 13:57 Ответить
А тепер на камеру - рідною мовою про те, як гарно заробляти гроші в славетних лавах зс рф.
показать весь комментарий
02.06.2025 13:58 Ответить
Треба щоб нарешті наші посольства почали шукати людей, які хочуть заробити 2,5 тисячі евро в місяць в ЗСУ та отримати громадянство України, яка в майбутньому обов'язково буде в ЄС. Особливо буде великій попит в країнах латинської Америки та Африці. Верховна рада повинна прийняти закон що той хто воював за нас має право отримувати наше громадянство.
показать весь комментарий
02.06.2025 14:11 Ответить
у нас міграційна служба одна з найкорумпованіших, тому для воюючих у ЗСУ хєр, а не громадянство, а зєлєнскій своїм указом може хіба що нєвзорову дати громадянство.
показать весь комментарий
02.06.2025 15:24 Ответить
Вони на це не підуть, поки можно на халяву мобілізувати україньських чоловіків
показать весь комментарий
02.06.2025 15:53 Ответить
Нахрена они нам нужны? Их даже менять никто не будет! Кормит за налоги??
показать весь комментарий
02.06.2025 14:18 Ответить
Будут украинский чернозём разминировать.
показать весь комментарий
02.06.2025 14:57 Ответить
по мордам це кубинці, приїхали "братів" фіделя захищати...живуть голодранці в трущобах і по карткам/талонам на саме необхідне і все одно вірять в ідеї соціалізму
показать весь комментарий
02.06.2025 14:30 Ответить
Моляться дрону
показать весь комментарий
02.06.2025 14:32 Ответить
Прийшли із зброєю, в Україну, убивати Українців, а тепер вони, про щось там волають… Московитам, треба було волати, наймані убивці…
показать весь комментарий
02.06.2025 15:35 Ответить
 
 