Двое иностранных наемников из армии РФ подняли руки вверх перед украинским дроном и сдались в плен. ВИДЕО
Двое иностранных наемников армии РФ под угрозой атаки украинского дрона подняли руки вверх и сдались в плен на запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой заснят процесс сдачи в плен опубликована в соцсетях.
"Двое иностранных наемников, которые воевали за РФ, вымаливают пощаду и сдаются в плен украинскому дрону Запорожском направлении", - говорится в комментарии к видео.
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показать весь комментарий02.06.2025 14:11 Ссылка
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