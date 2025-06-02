Двое иностранных наемников из армии РФ подняли руки вверх перед украинским дроном и сдались в плен. ВИДЕО

Двое иностранных наемников армии РФ под угрозой атаки украинского дрона подняли руки вверх и сдались в плен на запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой заснят процесс сдачи в плен опубликована в соцсетях.

"Двое иностранных наемников, которые воевали за РФ, вымаливают пощаду и сдаются в плен украинскому дрону Запорожском направлении", - говорится в комментарии к видео.

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