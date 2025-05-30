Китайцы, кенийцы, иранцы, египтяне, ганийцы: подразделение 102-го полка армии РФ выстроилось перед штурмом Торецка: "Православный? #бать тебя потаскало!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снято построение подразделения оккупантов из 102-го полка армии РФ перед штурмом Торецка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, основная масса захватчиков в строю - иностранные наемники: выходцы из Китая, Колумбии, Ирана, Ганы, Египта, Кении, Бангладеш.

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