РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10045 посетителей онлайн
Новости Иностранніе наемники в армии рф
5 499 42

Китайцы, кенийцы, иранцы, египтяне, ганийцы: подразделение 102-го полка армии РФ выстроилось перед штурмом Торецка: "Православный? #бать тебя потаскало!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снято построение подразделения оккупантов из 102-го полка армии РФ перед штурмом Торецка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, основная масса захватчиков в строю - иностранные наемники: выходцы из Китая, Колумбии, Ирана, Ганы, Египта, Кении, Бангладеш.

Также смотрите: Дрон догоняет в поле африканского наемника армии РФ. ВИДЕО

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ взяли в плен граждан Того, которые воевали на стороне РФ: МИД страны говорит, что заманили обманом

Автор: 

армия РФ (19598) Донецкая область (9939) Торецк (491) наемники рф (2090) Бахмутский район (468)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+14
Це все кацапи, не важливо який вони мають колір шкіри чи звідки приїхали, всі повинні бути утилізовані!
показать весь комментарий
30.05.2025 17:05
+11
Хто там весь час розповідає, що кацапів - нескінчений мобілізаційний ресурс з ванюшок?!?
показать весь комментарий
30.05.2025 17:12
+10
Чистокровна скрепна православна русня.
І ці поці ще розповідають про Рюріка тощо. Виходячи з цього відоса Рюрік був негром.
показать весь комментарий
30.05.2025 17:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто там весь час розповідає , що кацапи своїх не шкодують ... ?!
показать весь комментарий
30.05.2025 17:02 Ответить
Хто там весь час розповідає, що кацапів - нескінчений мобілізаційний ресурс з ванюшок?!?
показать весь комментарий
30.05.2025 17:12 Ответить
Так в тім то і річ - вони , цей ресурс , бережуть - і з початку використовують кого завгодно - зеків , найманців , мешканців Лугандону і т.д ...
показать весь комментарий
30.05.2025 17:20 Ответить
Оце і є системна помилка в оцінці засрашки. Бережуть вони виключно мацкву/пєтєрбурх. Всіх інших не берегли і не бережуть. Бо мацквічі ж можуть і збунтуватись, як в 1917 році. А всіх інших "під ніж".

Так от, "всі інші", за межами "садового кільця" і складаються з зк, найманців, мешканців лугандонії і т.д. - бо в засрашці все інше є за визначенням депресивними регіонами, "якісні кадри" з яких ще в 90х втекли в мацкву, а "на місяцях" народжуваність впала в рази і народонаселення заміщується китайцями вже 20 років. А китайці місцеві "в сво" не записуються.
показать весь комментарий
30.05.2025 17:27 Ответить
Падло,ваньюшек вистачає,але є ще інший гумос..
показать весь комментарий
30.05.2025 17:30 Ответить
Чистокровна скрепна православна русня.
І ці поці ще розповідають про Рюріка тощо. Виходячи з цього відоса Рюрік був негром.
показать весь комментарий
30.05.2025 17:05 Ответить
а казали що Івашка грізний був монголом - нащадком Мамая І тут московиті збрехали
показать весь комментарий
30.05.2025 17:20 Ответить
То воно, психічно нездорове, само казало шо аж від Чингіза. Мабуть колись Чингіз хан у сраку ....ав його прадіда та йому у сраку .....чив і таким чином пішов ото рід отого Івашкі.
показать весь комментарий
30.05.2025 17:24 Ответить
Це все кацапи, не важливо який вони мають колір шкіри чи звідки приїхали, всі повинні бути утилізовані!
показать весь комментарий
30.05.2025 17:05 Ответить
усі кацапи на одне їпало
показать весь комментарий
30.05.2025 17:06 Ответить
За Україною стоїть економіка всього Цивілізованого Світу, могли б теж трохи найняти.
показать весь комментарий
30.05.2025 17:07 Ответить
Якось не схоже шо в кацапів необмежений мобресурс...
показать весь комментарий
30.05.2025 17:11 Ответить
Ну, якщо в них "найважливіший" напрямок - торецьк-покровськ - штурмують отакі "війська", то за військовими поняттями це означає, що мобресурс ВЖЕ скінчився. Бо зазвичай найважливіші дільниці "довіряють" тим частинам, які "найбільш стійкі" і "дисципліновані" - аби результатів планово досягати. А с хєра бангладцю бути стійким?!?

Тож у відосі - реально показано ознаки системної кризи з мобресурсом засрашки.
показать весь комментарий
30.05.2025 17:16 Ответить
Зелений дебіл..
показать весь комментарий
30.05.2025 17:32 Ответить
А шо тебе так бомбануло? Ти думав там чуьюдо-багатирі?
показать весь комментарий
30.05.2025 17:35 Ответить
******, тєбя порєпало
показать весь комментарий
30.05.2025 17:59 Ответить
********....а де війська НАТО?
показать весь комментарий
30.05.2025 17:12 Ответить
- в героїчній боротьбі з військами НАТО втрачено 985'000 особового складу та 11'000 танків, 23'000 ББМ, 28'000 артсистем, 700 літаків та гелікоптерів, а також 1 підводний човен!
- а які втрати у військ НАТО?
- війська НАТО до поля битви ще не дістались!
показать весь комментарий
30.05.2025 17:20 Ответить
Дебіл зелений..
показать весь комментарий
30.05.2025 17:33 Ответить
Кацап обісраний
показать весь комментарий
30.05.2025 18:00 Ответить
чмоня вже не той...
показать весь комментарий
30.05.2025 17:13 Ответить
оце зоопарк
показать весь комментарий
30.05.2025 17:14 Ответить
Ета Расея, детка.
показать весь комментарий
30.05.2025 17:20 Ответить
Сосія не країна а скотобаза.
показать весь комментарий
30.05.2025 18:02 Ответить
Удачно по ходу штурманули! 30% китайцы, но китайськая мида нисего об этом незнает и будет проверять!
показать весь комментарий
30.05.2025 17:19 Ответить
Kakie toka ruskie nebivaiut ...🤷‍♂️ vse na adno lico 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
30.05.2025 17:21 Ответить
царь московии - 100% ********* чи таджик?
показать весь комментарий
30.05.2025 17:25 Ответить
Как резко изменился облик суворовских "чудо - богатырей".
показать весь комментарий
30.05.2025 17:26 Ответить
Я надіюсь що це майбутнє населення Сосії
показать весь комментарий
30.05.2025 17:26 Ответить
Єта чьо?
Бом-брам-стєньга!
А єта чьо?
Кін-брам-стєньга!
Будєш шкіпєрам!А тваво барчьонка тєбє в услуженнє!
показать весь комментарий
30.05.2025 17:28 Ответить
ну, це вже війна незнання, дрімучої тупості
та інтелекту...
війна відсталих рабів
з цивілізованим світом
А не війна росії
з Україною.
показать весь комментарий
30.05.2025 17:31 Ответить
Нещасні. Купили квиток в один кінець) One way ticket!
показать весь комментарий
30.05.2025 17:41 Ответить
А шо такое? Свои долбоё#ы заканчиваются?
показать весь комментарий
30.05.2025 17:49 Ответить
Интерпидероционал
показать весь комментарий
30.05.2025 17:51 Ответить
Українські свині ще такого мʼяса скуштують, гурмани
показать весь комментарий
30.05.2025 18:02 Ответить
Європейське обличчя лише в іранця 😀
показать весь комментарий
30.05.2025 18:11 Ответить
Адіннарот...
показать весь комментарий
30.05.2025 18:12 Ответить
В історії все повторюється. Якщо до цих джигітів + бурятів,якутів,туву,башкир,татар,осетин та + чувашей,мордву,мокшу,комі= орда хана Батия яка у 1240 році знищила Чернігів,Київ,Переяслав та інші наші міста
показать весь комментарий
30.05.2025 18:21 Ответить
чисто мясо !!! что они вам навоюют ???(((
показать весь комментарий
30.05.2025 18:34 Ответить
 
 