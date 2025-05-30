Китайцы, кенийцы, иранцы, египтяне, ганийцы: подразделение 102-го полка армии РФ выстроилось перед штурмом Торецка: "Православный? #бать тебя потаскало!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой снято построение подразделения оккупантов из 102-го полка армии РФ перед штурмом Торецка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, основная масса захватчиков в строю - иностранные наемники: выходцы из Китая, Колумбии, Ирана, Ганы, Египта, Кении, Бангладеш.
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+14 Дмитро Михайловський
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Так от, "всі інші", за межами "садового кільця" і складаються з зк, найманців, мешканців лугандонії і т.д. - бо в засрашці все інше є за визначенням депресивними регіонами, "якісні кадри" з яких ще в 90х втекли в мацкву, а "на місяцях" народжуваність впала в рази і народонаселення заміщується китайцями вже 20 років. А китайці місцеві "в сво" не записуються.
І ці поці ще розповідають про Рюріка тощо. Виходячи з цього відоса Рюрік був негром.
Тож у відосі - реально показано ознаки системної кризи з мобресурсом засрашки.
- а які втрати у військ НАТО?
- війська НАТО до поля битви ще не дістались!
Бом-брам-стєньга!
А єта чьо?
Кін-брам-стєньга!
Будєш шкіпєрам!А тваво барчьонка тєбє в услуженнє!
та інтелекту...
війна відсталих рабів
з цивілізованим світом
А не війна росії
з Україною.