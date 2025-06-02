Українські захисники вдарили російському РЕБ "Житель" і уразили авто з боєкомплектом та 2 штурмовиків. ВIДЕО
Бійці підрозділу Shadow 59-ої штурмової бригади імені Якова Гандзюка вдарили по одному з елементів антидронового захисту окупантів.
Відео бойової роботи було оприлюднене у телеграм-каналі підрозділу, повідомляє Цензор.НЕТ.
Екіпаж розвідувального БПЛА Shark підрозділу Shadow виявив російський комплекс РЕБ "Житель". Дружні сили наносили вогневе ураження за допомогою важких бомберів. Досягнуто було кілька влучань.
Додатково уражено дружніми силами запасну ціль — авто з боєкомплектом та 2 російських штурмовиків, що рухалися до наших позицій.
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Як казав, їх ******, - только вишєл, і ФСЬО!! Хлопок! Дим!