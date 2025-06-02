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"Птахи Мадяра" збили 133 ворожих безпілотників у небі в Курській області. ВIДЕО
Бійці підрозділу "Команда Топота" 414-ої бригади ударних безпілотних систем "Птахи Мадяра" атакували більше сотні російських дронів у Курському небі.
Відео бойової роботи було оприлюднене у телеграм-каналі бригади, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Команда Топота" спеціалізується на російських ударних дронах "ланцет", які спеціалізуються по ураженню нашої техніки. Окрім цього також знищують розвідувальні "крила", ретранслятори, бомбери та дрони-камікадзе.
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https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4298398.html Бонус: вчерашний удар ВСУ по аэродромам рикошетом угробил роSSиянского генерала
Z-каналы сообщают: в Москве из окна "случайно" выпал генерал-лейтенант Сергей Кобылаш - командующий ВВС России, подозреваемый Международным уголовным судом в военных преступлениях.
👤 Кобылаш - один из самых одиозных фигурантов "незаметной авиации" Кремля. Именно под его руководством стратегическая авиация РФ обстреливала украинские города ракетами Х-101 и Х-55. Он же рассказывал, что "все цели поражены, все идет по плану". Судя по всему, дошел до финального пункта плана.
🪂 Z-комментаторы уже выбирают, что писать в некрологе: патриот, герой или жертва СБУ. Однако официальных подтверждений пока нет.
📌 А если подтвердится - это уже второй фигурант из Гаагского ордерного списка, внезапно выпадающий из окна вместо отправления в Гаагу.
Итак: Z-пропаганда теряет голоса, а Кремль - генералов.
И, кажется, это только начало большого падения.
Слава Україні! Совдепія конає!