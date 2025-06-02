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"Птахи Мадяра" збили 133 ворожих безпілотників у небі в Курській області. ВIДЕО

Бійці підрозділу "Команда Топота" 414-ої бригади ударних безпілотних систем "Птахи Мадяра" атакували більше сотні російських дронів у Курському небі.

Відео бойової роботи було оприлюднене у телеграм-каналі бригади, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Команда Топота" спеціалізується на російських ударних дронах "ланцет", які спеціалізуються по ураженню нашої техніки. Окрім цього також знищують розвідувальні "крила", ретранслятори, бомбери та дрони-камікадзе.

Дивіться: Українські захисники вдарили російському РЕБ "Житель" і уразили авто з боєкомплектом та 2 штурмовиків. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17771) безпілотник (4310) знищення (7511) дрони (4870)


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02 червня 2025, 04:38 pm

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4298398.html Бонус: вчерашний удар ВСУ по аэродромам рикошетом угробил роSSиянского генерала

Z-каналы сообщают: в Москве из окна "случайно" выпал генерал-лейтенант Сергей Кобылаш - командующий ВВС России, подозреваемый Международным уголовным судом в военных преступлениях.

👤 Кобылаш - один из самых одиозных фигурантов "незаметной авиации" Кремля. Именно под его руководством стратегическая авиация РФ обстреливала украинские города ракетами Х-101 и Х-55. Он же рассказывал, что "все цели поражены, все идет по плану". Судя по всему, дошел до финального пункта плана.

🪂 Z-комментаторы уже выбирают, что писать в некрологе: патриот, герой или жертва СБУ. Однако официальных подтверждений пока нет.

📌 А если подтвердится - это уже второй фигурант из Гаагского ордерного списка, внезапно выпадающий из окна вместо отправления в Гаагу.

Итак: Z-пропаганда теряет голоса, а Кремль - генералов.
И, кажется, это только начало большого падения.
Слава Україні! Совдепія конає!
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02.06.2025 22:29 Відповісти
"Команді Топота" вдалого полювання!
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02.06.2025 22:40 Відповісти
Vot eto uze dronovaja vojna,i nado bit luce cem kacapi.Sam Madiar kazetsia daze vojenoje ucilice neucilsia,no otlicno upravliajet dronami i xoroso ponimajet sto nado delat,ne to sto generali bez poniatyja a dronax.Pridiot vremia droni daze v akopax budet sidet
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02.06.2025 22:58 Відповісти
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02.06.2025 22:59 Відповісти
Зєбс.
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02.06.2025 23:01 Відповісти
Стисло і по-справі. Дяка Птахам!
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02.06.2025 23:14 Відповісти
 
 