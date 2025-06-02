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Боєць 72 ОМБр пішов на війну через родину, яку вбила російська бомба в Маріуполі: "У мене племінники загинули, - 14, 12 і 6 років". ВIДЕО

Валентин Долгошеєнко, нині військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, зустрів початок повномасштабної війни в Києві, куди приїхав із Маріуполя на заробітки. Його родина, сестра з трьома дітьми — залишалася вдома. Однак під час облоги міста російськими військами вони загинули внаслідок авіаудару по Драмтеатру, де переховувалися від обстрілів.

У Києві Валентин не зміг влаштуватися на роботу та, опинившись у скруті, скоїв крадіжку. Отримав тюремний термін, а коли ув’язненим надали можливість підписати контракт і мобілізуватись, він приєднався до Збройних сил України, повідомляє Цензор.НЕТ.

В інтерв'ю, на ютуб-каналі Бутусов Плюс, боєць розповів, що пройшовши підготовку, він потрапив до новоствореної спеціалізованої стрілецької роти "Шквал", у складі якої виконував бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків — у районі Вугледара. Під час першого бойового виходу підрозділ потрапив під інтенсивний вогонь: бронемашину, на якій рухались бійці, було підбито. Валентин зазнав травми й опинився в евакуаційній групі.

Водій бронетранспортера, який доставляв поранених, під час виконання завдання втратив зір, але зумів евакуювати бійців і самотужки відкрив двері БТРа під ворожими атаками. Разом із Валентином вони виходили пішки дві доби під скидами FPV-дронів. По дорозі допомагали іншим пораненим, яких зустрічали — зокрема, врятували двох важкопоранених побратимів, яких вивели до командного пункту.

Також дивіться: "Птахи Мадяра" збили 133 ворожих безпілотників у небі в Курській області. ВIДЕО

Автор: 

інтерв’ю (223) Донецька область (8770) Бутусов Юрій (3614) 72 окрема механізована бригада (246) Вугледар (146) Волноваський район (269)


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Шана воїну. Ми всі бажаємо йому сил довести помсту нелюдям по-повній.
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02.06.2025 22:35 Відповісти
В Українця, не було «колихання» і страчу в ТЦК! Дякуємо тобі, КОЗАЧЕ!
Не ховався, як ухилянт зеленський!!
Слава Україні!! Смерть московітам!
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02.06.2025 22:44 Відповісти
у однієї знайомої мого децтва, парашно-мацковської пропагандонки, сестру (дєвочку которой нёс портвейн..) та матушку якої "дєнаціфіцивали" тиждень тому, прямим попаданням фаб-250 в їхню хату, як і її дєток - рєперов, восхваляющих репчіком сво - "проблеми хахлов нє їбут!" (с)
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02.06.2025 23:43 Відповісти
 
 