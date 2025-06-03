Нацгвардейцы уничтожили вражеские минометы, склады с горюче-взрывными веществами и ликвидировали несколько десятков оккупантов. ВИДЕО
Силы обороны уничтожили вражеские минометы, склады с горючим и ликвидировали несколько десятков российских солдат.
Об успешной боевой работе своих воинов сообщили на странице Первой Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко НГУ "Буревій", передает Цензор.НЕТ.
С 26 мая по 1 июня 2025 года Силы обороны Украины успешно уничтожили значительное количество вражеской силы и техники. Общие потери противника за этот период ориентировочно составили:
▪️ 60 единиц личного состава
▪️ 53 FPV-дрона, 5 разведывательных БпЛА (включая "Орланы" и "Молнии")
▪️ 2 орудия, 2 миномёта, 1 взлётную позицию
▪️ 3 склада боекомплекта и ГСМ, 50 укрытий, включая укрытие пилотов
▪️ Средства связи: 4 антенны связи, 4 антенны БпЛА, 3 терминала Starlink
▪️ Средства радиоэлектронной борьбы: 6 единиц РЭБ, 1 РЛС
▪️ Автотехника: 1 "Урал", 1 "Буханка", 4 ЛАТ, 2 мотоцикла.
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