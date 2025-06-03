УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12099 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
481 0

Наші артилеристи атакували 1 одиницю бронетехніки, 8 авто, 3 мотоцикли, 4 склади БК, 4 засоби РЕБ росіян. ВIДЕО

Бійці Окремої артилерійської бригади Національної гвардії України за минулу добу по лінії фронту знищили 1 одиницю бронетехніки, 8 одиниць автомобільної техніки, 3 мотоцикли, 4 склади БК, 4 засоби РЕБ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Також дивіться: Прикордонники знищили 3 автомобілі, 3 антени зв’язку, 3 позиції та 7 укриттів окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17784) знищення (7525) Національна гвардія (1564)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 