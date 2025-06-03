Наші артилеристи атакували 1 одиницю бронетехніки, 8 авто, 3 мотоцикли, 4 склади БК, 4 засоби РЕБ росіян. ВIДЕО
Бійці Окремої артилерійської бригади Національної гвардії України за минулу добу по лінії фронту знищили 1 одиницю бронетехніки, 8 одиниць автомобільної техніки, 3 мотоцикли, 4 склади БК, 4 засоби РЕБ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".
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