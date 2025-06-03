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Воїни 60 ОМБр ліквідували чотирьох російських солдатів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Бійці 60-ої окремої механізованої бригади продовжують знищувати штурмові групи російських окупантів на Лиманському напрямку. Українські військові методично й ефективно ліквідовують загарбників влучними скидами боєприпасів із дрона.

Відповідні кадри опублікували в телеграм-каналі Бутусов Плюс, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (17784) ліквідація (4065) 60 ОМБр (34)


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03.06.2025 20:15 Відповісти
Видно, як перед очима московитів-убивць, пройшли кабаєва, мізуліна, кривоногіх і ****** і валька стакан!! Пройшли, а орків, так і не побачили…
Здохли!!
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03.06.2025 20:28 Відповісти
3.14дараси - вони і в Африці 3.14дараси....
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03.06.2025 21:25 Відповісти
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03.06.2025 22:25 Відповісти
 
 