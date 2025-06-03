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Російський піхотинець збиває рюкзаком наш дрон-камікадзе, внаслідок чого відбувається детонація. ВIДЕО

Бійці 4-го батальйону "Сила Свободи" 4-ої бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука "Рубіж" Національної гвардії показали підбірку знищень російської піхоти.

Відео бойової роботи було оприлюднене у телеграм-каналі батальйону,  повідомляє Цензор.НЕТ

Також дивіться: Воїни 60 ОМБр ліквідували чотирьох російських солдатів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17784) ліквідація (4065) Національна гвардія (1564)


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03.06.2025 21:08 Відповісти
Рузьга антидронова установка "Рюкзак".
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03.06.2025 21:13 Відповісти
Не по Статуту.... Ще догану отримає и чорний пакет!))))
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03.06.2025 21:17 Відповісти
Отлично! Супер! )
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03.06.2025 21:44 Відповісти
 
 