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Російський піхотинець збиває рюкзаком наш дрон-камікадзе, внаслідок чого відбувається детонація. ВIДЕО
Бійці 4-го батальйону "Сила Свободи" 4-ої бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука "Рубіж" Національної гвардії показали підбірку знищень російської піхоти.
Відео бойової роботи було оприлюднене у телеграм-каналі батальйону, повідомляє Цензор.НЕТ.
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показати весь коментар03.06.2025 21:08 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
Алекс Скела
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