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Воїни територіальної оборони уразили ворожу бронемашину з навареним захистом від дронів. ВIДЕО

Оператори роти ударних безпілотних авіакомплексів "Вершники" 112-ої бригади територіальної оборони уразили ворожу бронемашину з навареним захистом від дронів.

Відео бойової роботи було оприлюднене у телеграм-каналі роти, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (17784) знищення (7525)


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Дякую хлопцям з ТРО.
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04.06.2025 00:08 Відповісти
 
 