Воїни територіальної оборони уразили ворожу бронемашину з навареним захистом від дронів. ВIДЕО
Оператори роти ударних безпілотних авіакомплексів "Вершники" 112-ої бригади територіальної оборони уразили ворожу бронемашину з навареним захистом від дронів.
Відео бойової роботи було оприлюднене у телеграм-каналі роти, інформує Цензор.НЕТ.
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показати весь коментар04.06.2025 00:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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