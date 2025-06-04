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На Курському напрямку прикордонники знищили укриття з особовим складом ворога та дві автівки. ВIДЕО

На Курському напрямку прикордонники "Сталевого кордону" за минулу добу знищили укриття з особовим складом ворога та дві автівки противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби України.

Також дивіться: Від атаки спецпризначенців ГУР у повітря злітали як окупанти, так і частини їхніх тіл. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17801) Держприкордонслужба ДПСУ (6130) знищення (7542)


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Смерть московітам-терористам!
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04.06.2025 18:30 Відповісти
А що там на Сумському напрямку?
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04.06.2025 18:33 Відповісти
 
 