На Курському напрямку прикордонники знищили укриття з особовим складом ворога та дві автівки. ВIДЕО
На Курському напрямку прикордонники "Сталевого кордону" за минулу добу знищили укриття з особовим складом ворога та дві автівки противника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби України.
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Oleksandr Valovyi
показати весь коментар04.06.2025 18:30 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Gary Grant
показати весь коментар04.06.2025 18:33 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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