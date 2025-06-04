На Курському напрямку прикордонники знищили укриття з особовим складом ворога та дві автівки. ВIДЕО

На Курському напрямку прикордонники "Сталевого кордону" за минулу добу знищили укриття з особовим складом ворога та дві автівки противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби України.

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