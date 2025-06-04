Силы обороны за май уничтожили 733 вражеские цели: технику, склады, блиндажи на Бахмутском и Покровском направлениях. ВИДЕО

Бойцы батальона беспилотных систем Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" отчитались за работу на Бахмутском и Покровском направлениях в мае, в течение которого ими было осуществлено уничтожение/повреждение 733 вражеских целей.

Наши воины атаковали тяжелую бронированную технику, склады, блиндажи, пункты дистанционного пилотирования и ликвидировали вражескую пехоту, сообщает Цензор.НЕТ.

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