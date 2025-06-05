Рашисты пытаются обойти Торецк и окружить Константиновку, - 93 ОМБр

Российские оккупанты не могут вытеснить украинских защитников из Торецка в Донецкой области, поэтому пытаются обойти населенный пункт.

Об этом заявил командир мотопехотного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Василий Белый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Он отметил, что пехотные группы рашистов в составе двух-трех солдат пытаются продвигаться, а также на мотоциклах (до четырех единиц) осуществляют атаки.

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По словам Белого, оккупанты хотят окружить Константиновку. Сейчас они движутся в направлении города из Попова Яра и из района Часова Яра.

Россияне контролируют большую половину самого Торецка, а украинские военные стоят на его окраинах, добавил он.

"Россияне пытаются зайти в тыл и "обрубить" нам всю логистику", - сказал командир.

Белый добавил, что оккупанты на торецком направлении редко используют бронированную технику.

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