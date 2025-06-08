Войска РФ пытаются создать плацдарм в направлении Константиновки, - ОТГ "Луганск"

Войска РФ сейчас пытаются продвигаться в сторону населенного пункта Яблоновка на Торецком направлении, чтобы создать плацдарм в направлении Константиновки.

Об этом в телеэфире сообщил спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Активнее всего противник себя сейчас ведет на Торецком направлении. Среднесуточное количество штурмовых действий за неделю - примерно 15-16, на сегодня он пытается развивать свой успех в направлении населенного пункта Яблоновка с целью дальнейших движений в направлении Константиновки", - сообщил Запорожец.

Он подчеркнул, что захватчики не ограничиваются в ресурсах для того, чтобы их войска имели как можно меньшее сопротивление со стороны Сил обороны, а также для движения в сторону населенного пункта Яблоновка и развития плацдарма в направлении Константиновки.

"Активно враг применяет и мототехнику, учитывая то, что на его пути небольшие населенные пункты, к которым можно быстро доехать именно с использованием мототехники, там враг пытается накапливаться, двигаясь по "зеленкам" от посадки до посадки", - добавил спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ оккупировали Локню на Сумщине и продвинулись в Кондрашовке и Яблоновке, - DeepState. КАРТЫ

Запорожец заверил, что на сегодня Силы обороны активно препятствуют любым перемещениям вражеского личного состава, в том числе и на мототехнике.

"В целом Торецкое направление сейчас самое сложное, потому что враг основные усилия сосредотачивает именно на нем, используя любые методы огневого воздействия, FPV-дроны, дроны на оптоволокне и весь спектр этих средств, и в дополнение еще именно штурмовые действия с применением мототехники", - отметил он.

Также, по его словам, на Торецком направлении увеличилось применение вражеской тактической авиации. "Враг имеет возможность применять КАБы по этим населенным пунктам, разрушая любую застройку, именно гражданскую, любые вероятные укрытия для позиций Сил обороны и по тем же посадкам", - подытожил Запорожец.