Війська РФ намагаються створити плацдарм у напрямку Костянтинівки, - ОТУ "Луганськ"

Війська РФ наразі намагаються просуватися в бік населеного пункту Яблунівка на Торецькому напрямку, щоб створити плацдарм у напрямку Костянтинівки.

Про це у телеефірі повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Найактивніше противник себе зараз поводить на Торецькому напрямку. Середньодобова кількість штурмових дій за тиждень - приблизно 15-16, на сьогодні він намагається розвивати свій успіх в напрямку населеного пункту Яблунівка з метою подальших рухів у напрямку Костянтинівки", - повідомив Запорожець.

Він підкреслив, що загарбники не обмежуються в ресурсах для того, щоб їхні війська мали якомога менший супротив з боку Сил оборони, а також для руху в бік населеного пункту Яблунівка і розбудови плацдарму в напрямку Костянтинівки.

"Найактивніше ворог застосовує і мототехніку, враховуючи те, що на його шляху невеликі населені пункти, до яких можна швидко доїхати саме з використанням мототехніки, там ворог намагається накопичуватись, рухаючись по "зеленках" від посадки до посадки", - додав речник.

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Запорожець запевнив, що на сьогодні Сили оборони активно перешкоджають будь-яким переміщенням ворожого особового складу, зокрема і на мототехніці.

"В цілому Торецький напрямок зараз найскладніший, тому що ворог основні зусилля зосереджує саме на ньому, використовуючи будь-які методи вогневого впливу, FPV-дрони, дрони на оптоволокні і увесь спектр цих засобів, і на додачу ще саме штурмові дії із застосовуванням мототехніки", - зазначив він.

Також, за його словами, на Торецькому напрямку збільшилося застосування ворожої тактичної авіації. "Ворог має можливість застосовувати КАБи по цих населених пунктах, руйнуючи будь-яку забудову, саме цивільну, будь-які ймовірні укриття для позицій Сил оборони і по тих же посадках", - підсумував Запорожець.