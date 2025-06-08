Війська РФ намагаються створити плацдарм у напрямку Костянтинівки, - ОТУ "Луганськ"
Війська РФ наразі намагаються просуватися в бік населеного пункту Яблунівка на Торецькому напрямку, щоб створити плацдарм у напрямку Костянтинівки.
Про це у телеефірі повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Найактивніше противник себе зараз поводить на Торецькому напрямку. Середньодобова кількість штурмових дій за тиждень - приблизно 15-16, на сьогодні він намагається розвивати свій успіх в напрямку населеного пункту Яблунівка з метою подальших рухів у напрямку Костянтинівки", - повідомив Запорожець.
Він підкреслив, що загарбники не обмежуються в ресурсах для того, щоб їхні війська мали якомога менший супротив з боку Сил оборони, а також для руху в бік населеного пункту Яблунівка і розбудови плацдарму в напрямку Костянтинівки.
"Найактивніше ворог застосовує і мототехніку, враховуючи те, що на його шляху невеликі населені пункти, до яких можна швидко доїхати саме з використанням мототехніки, там ворог намагається накопичуватись, рухаючись по "зеленках" від посадки до посадки", - додав речник.
Запорожець запевнив, що на сьогодні Сили оборони активно перешкоджають будь-яким переміщенням ворожого особового складу, зокрема і на мототехніці.
"В цілому Торецький напрямок зараз найскладніший, тому що ворог основні зусилля зосереджує саме на ньому, використовуючи будь-які методи вогневого впливу, FPV-дрони, дрони на оптоволокні і увесь спектр цих засобів, і на додачу ще саме штурмові дії із застосовуванням мототехніки", - зазначив він.
Також, за його словами, на Торецькому напрямку збільшилося застосування ворожої тактичної авіації. "Ворог має можливість застосовувати КАБи по цих населених пунктах, руйнуючи будь-яку забудову, саме цивільну, будь-які ймовірні укриття для позицій Сил оборони і по тих же посадках", - підсумував Запорожець.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Украінці, «жадібно» чекають, від озвучуючи на лохоМарафону, «НЕЗЛАМНИХ» балачок, як і у 2019 році! Виконавці тамучасники шоу, одні і тіж, вагнерівців з коломойським, мертвечуком і шуфричем, сміються з них !