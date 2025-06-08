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Війська РФ окупували Локню на Сумщині та просунулися в Кіндрашівці і Яблунівці, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ окупували село Локня на Сумщині та мають просування на Харківщині і Донеччині.
Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог окупував Локню ( село у Юнаківській сільській громаді Сумського району Сумської області), а також просунувся в Кіндрашівці (село у Куп'янському районі Харківської області) та Яблунівці (село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+19 Weritati
показати весь коментар08.06.2025 08:18 Відповісти Посилання
+14 Андрій Лавриненко
показати весь коментар08.06.2025 08:20 Відповісти Посилання
+12 Андрій Лавриненко
показати весь коментар08.06.2025 08:18 Відповісти Посилання
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Бо він лише трохи кращий за нинішнє командування і нічого принципово нового не може зробити!
Чи тобі подобається виставляти себе ідіотом на людях?
в мене питання,а де він був в відрізок часу з 2021 до 24,02,2022??а саме чим займався разом особливо з розвідкою??як так вийшло що війська в момент нападу були в місцях розташування??він виходить не знав про можливий напад чи ігнорував??а чому не готувався??сім'ю шантажували??він хто військовий чи полова ганчірка,чи людина яка робила все з власної волі не те що потребувала посада??
Читайте його інтерв'ю, будете знати більше. А більше правди визнаєте вже після війни.
Він і зараз багато робить для України, постійно проводить зустрічі з політиками, військовими Британії. Ефект від цього є.
Про те, що Залужний втіхаря від ОПи Зермаків багато чого робив давно відомо і з іноземних ЗМІ, і з наших.
Тому припиняй істерику і гугли, читай.
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А Верховний тоді дав команду готуватись до травневих шашликів.
у кацапів велика перевага в піхоті - до чого тут міст і літаки ?
1. Показують яке радісне, щасливе життя в Маріуполі, Мелітополі, Бердянську...
2. Показують, як адесіти не ******* НАТО і ЄС і як ******* рашенфашистську імперію...
3. Куди не ткнеш, там кремлівський диверсант Мураєв. Не вірте йому!
Ще тиждень тому такого не було!
У них свої турботи, життєві. Війни у них немає.
Цей іноземний блогер стверджує, що Трамп і путлер узгодили 2 варіанта для України:,,
1. рашенфашисти забирають 5 областей і кінець війні
2. рашенфашисти окупують всю Україну і кінця війни не видно...
там якась слов'янська мова, можливо болгарська, зрозуміти можна.
Такого головнокомандувача давно гнати треба
Але цього вперто не відбувається, як і очевидним стає, що ліній оборони накштал суровікіна ми не маємо ніде.