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Війська РФ окупували Локню на Сумщині та просунулися в Кіндрашівці і Яблунівці, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ окупували село Локня на Сумщині та мають просування на Харківщині і Донеччині.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Локню ( село у Юнаківській сільській громаді Сумського району Сумської області), а також просунувся в Кіндрашівці (село у Куп'янському районі Харківської області) та Яблунівці (село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Війська РФ скоро зможуть бити по Сумах FPV-дронами. Ситуація по відтинку Новомиколаївка-Варачине-Яблунівка-Юнаківка важка, - DeepState. КАРТА

Локня карта
Локня 

Кіндрашівка карта
Кіндрашівка

Яблунівка карта
Яблунівка 

Автор: 

Сумська область (3878) Донецька область (8812) Харківська область (1092) Краматорський район (369) Сумський район (269) Куп’янський район (243) Яблунівка (11) Локня (3) Кіндрашівка (6) DeepState (152)


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Топ коментарі
+19
Повертайте В.Ф. Залужного.
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08.06.2025 08:18 Відповісти
+14
Це не стратегічні успіхі, а локальні та тактичні. Це добре, звісно, але стратегії перемоги у Просирського та Зеленого дебіла немає, окрім як 30 000 мобіків в місяць запіхнуть в окопи з гівна та палок. Хто знає щось інше, напишіть.
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08.06.2025 08:20 Відповісти
+12
Срочно ще одін відосік прильоту FPV на якійсь стратег!
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08.06.2025 08:18 Відповісти
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Попри всі наші успіхи(летовища, міст, окремі москалики) та саранча помало лізе вперед. Втрати є, але ж , ****, лізе. І як то все пов'язати?
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08.06.2025 08:16 Відповісти
Повертайте В.Ф. Залужного.
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08.06.2025 08:18 Відповісти
Воно то правильно повернути Залужного і 16 генералів Генштабу, але що він зробить зараз, коли час втрачено, коли непідготовка дозволила ворогу залізти у всі дірки, де рвалося. Це ж скільки загиблих з нашого боку і скільки втрачених територій. А як їх звільняти, якщо ворог там окопався, знову гинути хлопцям? Потрібно негайно притягнути до відповідальності особу, яка це зробила, а не чекати закінчення війни, бо і тих органів не буде, які мають карата, а зайдуть ті органи, які йому ще героя засрашки прицеплять.
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08.06.2025 08:34 Відповісти
То чого Залужний не повертається з Лондона? Чого не критикує та не розказує як правильно воювати?
Бо він лише трохи кращий за нинішнє командування і нічого принципово нового не може зробити!
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08.06.2025 08:52 Відповісти
Тому, що йому та його сім"ї погрожували
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08.06.2025 08:54 Відповісти
Бідненький який! Не народжений для війни! Ухилянт, що не готовий пожертвувати ні собою, ні своїми рідними! Він точно зупинить рашку!
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08.06.2025 08:58 Відповісти
Чоловіче не ганьбись.
Чи тобі подобається виставляти себе ідіотом на людях?
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08.06.2025 09:02 Відповісти
https://www.google.com/search?client=opera&hs=ppY&sca_esv=2ffc14dc1ec9f74a&sxsrf=AE3TifN_oilqfNshugANJ2HXXo7nRkzcCQ:1749363637329&q=&si=AMgyJEs9DArPE9xmb5yVYVjpG4jqWDEKSIpCRSjmm88XZWnGNYzVXX0ZzbLokTSuqdM-XBWRcR6Y5ta1IWva85sPSvmgCg8-2ZRWSoXPR1cf63ghbmc4F70oSXAJwaMQtFlXnAxaMbmEMPnm4-NnypPF67KlcfKZrjV5YyvXnMGJ-UT3vdUnis3K983dkGBkUAyyNB0i541a&sa=X&ved=2ahUKEwihkb6xl-GNAxVH_7sIHQdrOk4QmxN6BAh1EAI Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (2021 г.-2024 г.)

в мене питання,а де він був в відрізок часу з 2021 до 24,02,2022??а саме чим займався разом особливо з розвідкою??як так вийшло що війська в момент нападу були в місцях розташування??він виходить не знав про можливий напад чи ігнорував??а чому не готувався??сім'ю шантажували??він хто військовий чи полова ганчірка,чи людина яка робила все з власної волі не те що потребувала посада??
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08.06.2025 09:28 Відповісти
Знав і багато що робив всупереч вказівкам ОПи. Наприклад, не відвів 92 бригаду від Харкова, яка і не дала рашистам захопити його.
Читайте його інтерв'ю, будете знати більше. А більше правди визнаєте вже після війни.
Він і зараз багато робить для України, постійно проводить зустрічі з політиками, військовими Британії. Ефект від цього є.
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08.06.2025 09:49 Відповісти
в Охтирці в перші години війни були прильоти по казармах,де ПА БАММ!!!люди спали!!!!військові!!!більшість загинула!!!Конотоп,Стрий а саме цікаве куди поділися ,,працівники військоматів,, бо на ранок військомати зустрічали відчиненими дверями є цьому пояснення,ви так добре захищаєте,адвокатесса мабуть??до речі як у нього стосунки з таким собі паном ківаловим,я проті які родинні,а проте як проходив захист дисертації і головне кому.....а головне чому на кордонах нічого не робилося??якщо ти робиш у одному місці а в інших ні,то це не виправдання так??
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08.06.2025 09:59 Відповісти
Завалюй претензіями свого преЗедента. Тому що саме він, як верховний головнокомандувач і президент разом зі своїм дружком Єрмаком рулили всім. Навіть після початку великої війни він не об'явив стан війни, при якому головними в країні стають військові.
Про те, що Залужний втіхаря від ОПи Зермаків багато чого робив давно відомо і з іноземних ЗМІ, і з наших.
Тому припиняй істерику і гугли, читай.
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08.06.2025 10:05 Відповісти
він займав посаду і вчиняв посадові злочини з будь яких причин,шантаж,злочинні накази тощо-вінзлочинець а під час війни він зрадник,це каже Закон,таких неможливо виправдати списавши на інших
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08.06.2025 10:11 Відповісти
Які конкретно злочини?
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08.06.2025 10:13 Відповісти
1-бездіяльніть що привела до смерті людей та здачі территорій.....
2-
3-
......
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08.06.2025 10:15 Відповісти
Головнокомандувач В.Залужний підпорядкований Верховному Головнокомандуючому - Президенту.
А Верховний тоді дав команду готуватись до травневих шашликів.
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08.06.2025 09:59 Відповісти
знов ти щеня обісцяне,не лізь до мене,ночами сцятися будеш
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08.06.2025 10:05 Відповісти
Сам же воюєш, супер боєць?
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08.06.2025 09:50 Відповісти
Ну, а сім'ям простих штурмовиків нічого в Україні не загрожує?(Я правильно зрозумів?
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08.06.2025 09:09 Відповісти
Знаєте, я думаю менше... Тому що в них в руках зброя....шкода, що користуються вони нею тільки за наказом ворогів, а не здорового глузду.
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08.06.2025 09:15 Відповісти
в мене питання,а де він був в відрізок часу з 2021 до 24,02,2022??
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08.06.2025 09:29 Відповісти
В Україні. А ти не знав?
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08.06.2025 09:53 Відповісти
знав і бачив все своїми очами і дав оцінку цьому зраднику,миру вам
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08.06.2025 10:07 Відповісти
Цьому дай оцінку. Саме завдяки йому Суми зараз в такій ситуації, як зараз.

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08.06.2025 10:11 Відповісти
Чоловіче скільки буде 7×8 = ?
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08.06.2025 09:00 Відповісти
Президентом
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08.06.2025 09:23 Відповісти
І що він зробить? Тут проста арифметика в дії - у ворога більши й ресурс і більше можливостей. Те саме відбувалося б і при Залужному і при кому завгодно. І так само ви б писали - знімайте Залужного
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08.06.2025 10:14 Відповісти
Це не стратегічні успіхі, а локальні та тактичні. Це добре, звісно, але стратегії перемоги у Просирського та Зеленого дебіла немає, окрім як 30 000 мобіків в місяць запіхнуть в окопи з гівна та палок. Хто знає щось інше, напишіть.
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08.06.2025 08:20 Відповісти
Так, завдання нинішнього командування - усі проблеми (нестачу дронів, снарядів і т.п.) вирішувати піхотою. Неефективність піхоти проти дронів, снарядів та КАБів компенсується кількістю піхоти.
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08.06.2025 09:02 Відповісти
чому Ви вирішили що те взагалі пов'язане ?

у кацапів велика перевага в піхоті - до чого тут міст і літаки ?
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08.06.2025 08:55 Відповісти
Перевага в м'ясі у москалів буде завжди, до того ж ціна того м'яса їм похер. А то що не злетіло кілька бортів, не випустили кілька ракет, не довезли снарядів - то фігня? Цікава логіка...
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08.06.2025 09:29 Відповісти
Ніяк. Якщо подумати, ці речі ніхто пов'язувати не буде. Бо розкрию таємницю полішинеля: літаки, які уразили на аеродромах, не приймають участь в піхотних штурмах. та навіть не скидають авіабомби. Внєзапно!
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08.06.2025 10:15 Відповісти
Срочно ще одін відосік прильоту FPV на якійсь стратег!
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08.06.2025 08:18 Відповісти
Буде тобі, кацап, ще і таки відоси, і не тільки по стратегам. Так шо, кацап-терпіла, будь терплячим то і побачиш з власного вікна, яка вона, війна, яку роз'язала твоя Параша.
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08.06.2025 08:31 Відповісти
Ти щойно прокинувся та згадав своє видіння у фазі швидкого сну, як мильйони дронів летять на Москву, а за ними балістика Ермак-1, Ермак-2 та гіперзвук "Смарагдовий прутень" Зеленського (довгий). П.С. Канечно, це тількі подлії кацапи та вороги за Лахти та башт Кремля критикують найвеличнішого полководця, генія УКРАЇНСЬКОЇ культури Бубочку Зеленського.
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08.06.2025 08:43 Відповісти
Ze таке ж прокацапське гівно як і все ви, кацапи. Шо, пердолить від відео СБУ як палають ваші стратегічні бомбери?
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08.06.2025 08:58 Відповісти
Йднх старе ZEодорОбло
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08.06.2025 08:56 Відповісти
Я до тебе ідти не збираюсь, слимак сдрисинувший у Польшу так шо там, на х..ю, сумуй сам.
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08.06.2025 09:00 Відповісти
Я тебе не в п,,,ду послала. Підерасам ZE - підерасово. А я приїду, перевірю, на скільки см всмоктав, zeльоночка!🤣
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08.06.2025 09:18 Відповісти
Ааааа слимачок, то ти в п...ді сидиш! Дяка за уточнення. А у кого саме ти слимачок, сдристнув в Польшу, сидиш у п..і? У бабусі чи дружини?
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08.06.2025 09:23 Відповісти
Взагалі-то, ви спілкуєтесь з жінкою...
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08.06.2025 09:55 Відповісти
А слимаки, шановна пані, вони гермафродити, незалежно від погоняло шо вони собі взяли. Тому це не важливо шо воно бо слимак є слимак.
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08.06.2025 10:24 Відповісти
План "перемоги" Zе працює, як і його кешбек куди, замість СОУ, спрямовує величезні гроши лакей ахметова Шмигаль.
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08.06.2025 08:26 Відповісти
Довожу до відома шановного товариства, що рашенфашисти розпочали масовану ідеологічно-диверсійну атаку на Ютубі:
1. Показують яке радісне, щасливе життя в Маріуполі, Мелітополі, Бердянську...
2. Показують, як адесіти не ******* НАТО і ЄС і як ******* рашенфашистську імперію...
3. Куди не ткнеш, там кремлівський диверсант Мураєв. Не вірте йому!

Ще тиждень тому такого не було!
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08.06.2025 08:27 Відповісти
І без Мураєва відео повно, життя там йде своєю чергою.

У них свої турботи, життєві. Війни у них немає.
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08.06.2025 08:41 Відповісти
Не хватало, щоб "мудрий нАрід" вибрав президентом Мураєва. Ім ЗЕ! здається недостатньо...
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08.06.2025 08:49 Відповісти
на Тік-Ток воно вже давно
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08.06.2025 08:55 Відповісти
Оце я скину своїм подругам, одній з Маріка, яка ледве втекла, іншій - з Одеси, яка пережила бомбаодування... Нехай там накидає "побажань" пдерасні кацапській.
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08.06.2025 08:59 Відповісти
Я думаю їм не цікава думка виїхали, вони живуть там і зараз.
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08.06.2025 09:30 Відповісти
А ти де живеш?
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08.06.2025 09:57 Відповісти
Супер. Через тиждень-два чекаємо стрічку новин з повідомленнями про те як кацапи почали руйнувати Суми артою та кабами. У них же саме така мета, чи не так?
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08.06.2025 08:27 Відповісти
не ображай обнюханого
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08.06.2025 08:54 Відповісти
Юра іди захищай Україну!!Сидиш,під кожною новиною про ухилянтів пишеш
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08.06.2025 09:03 Відповісти
Іди на війну клятий ухилянт і підмитись не забудь .Чого потвора сидиш і посилаєш інших на війну,щоб захищали тебе нікчемну істоту??Поясни свою позицію.Не *****,що старий чи хворий,клацать по клаві можеш,значить і стріляти можеш і дроном керувати.
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08.06.2025 09:10 Відповісти
Моя сім*я за кордоном,бо після 2019р я зрозумів,що країна приречена дебілами в кількості 83%.73 це ті голосували і 10%,що забили.
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08.06.2025 09:12 Відповісти
Тобі відповісти на питання,чого ти ховаєся нічим!!!Ти просто гівно,яке плиле по течії і воняє.Вітер зміниться-в іншу сторону попливеш,але гівном так і залишися
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08.06.2025 09:20 Відповісти
А якби не пдр ZEгнусявий, який обікрав одразу при приході, Оборонпром, не знищив ракетні програми і не заглядав в очко пуйлу, то й війни не було. Я мовчу, що тільки дегенерат, який знає що він дегенерат, міг погодитись на роль вбиці українців, цілого народу, дітей....щоб що??? Щоб колопомоя сховати від санкцій, щоб знищити українську націю і зняти штани перед пуйлом??? Так воно й зараз грає роль!!! Чи ви не розумієте????
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08.06.2025 09:24 Відповісти
То будуть вітати в Львові. З твоїм керівництвом. Невже є такі тупоголові мужики....??? Це жах!!!
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08.06.2025 09:27 Відповісти
О, щирим нафронтникам видали нові методички стосовно Курська. Спочатку нам розповідали, що мета курського наступу- відтягування сил ворога з Донецької області, після перших успіхів з телемарафону неслися бравурні плани по обміну курщини на окуповані території, а коли орки почали видавлювати ЗСУ головною метою цієї операції стало недопущення наступу на Суми. Орки розпочали наступ і захоплення Сумщини і нам уже розповідають що Курськ мав на меті захист Полтави і Прилук. Я так розумію слідуючою метою Курська стане захист Києва і Черкас.
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08.06.2025 09:30 Відповісти
Нанюхане себе нормально чухає. Працбє на мацкаля і робить все за планом. Суми, Харків і Одесу воно має методичку до здачі. Щоб він здох.
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08.06.2025 09:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xWeF2fFEHP8
Цей іноземний блогер стверджує, що Трамп і путлер узгодили 2 варіанта для України:,,

1. рашенфашисти забирають 5 областей і кінець війні
2. рашенфашисти окупують всю Україну і кінця війни не видно...

там якась слов'янська мова, можливо болгарська, зрозуміти можна.
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08.06.2025 08:39 Відповісти
Написала там. Може, не блокануть!🤣🤣🤣
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08.06.2025 09:06 Відповісти
3 варіант. - Мацкалі здихають сотнями тисяч на святій українській землі і йдуть на перегній.👍
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08.06.2025 09:09 Відповісти
Курський виступ буде потрібний коли з Сум залишиться тільки сум???Що ж там за така передова тактика у під..рів, що вони швидко підповзли до Сум?? То так і в Київ заповзуть чи Чернігів скоро
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08.06.2025 08:42 Відповісти
Раніше просто мовчали.Повзуть з 2022р.А Суми напевно їм не потрібні в даний час.
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08.06.2025 08:59 Відповісти
вони підповзли не швидко, це почалося ще з кінця березня, але наскільки я зрозумів, командування наказало діп стейт не показувати ту територію захопленою, а просто малювати там "сіряк", а от інститут вивчення війни ще місяць тому написав про перші 2-3 захоплені села.
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08.06.2025 09:03 Відповісти
Саме так
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08.06.2025 09:10 Відповісти
Каждый день на всегда забирают территории . Что с командованием нашим и ведения войны видя что проигрываем
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08.06.2025 08:50 Відповісти
Це не наше командування. Це не наша українська влада. Хватить мусолити мульку, - при владі вороги.
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08.06.2025 09:11 Відповісти
Дякуємо ЄС за щедру допомогу у знищенні головного ворога ЄС з ядерною зброєю! Завдяки вам українські військові закупили дронів і відбивають наступи ворога!
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08.06.2025 08:55 Відповісти
Й хтось питає,а чому ***** впевнений ,що він переможе?((Та тому,що ніколи в історії ніхто не перемагав втрачаючи території,і "думаючи про життя людей"(Нема землі,то й нема людей(Якось треба приорітети командуванню переглянути чи що(Добре ,що логістику нищать,але на саранчу має бути рада(Бо як не буде ради ,то буферна зона допоки буде в Україні(((
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08.06.2025 09:13 Відповісти
Недаремно Сухаревського зняли і поміняли на Мадяра(Фронт не можуть стабілізувати(Зрештою зміна командування повинно й підхід до справи змінити : переглянути чому не виходило,що змінить людина ...(((
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08.06.2025 09:41 Відповісти
Це щось страшне. Кожний день захоплюють населенні пункти вже і там. Скільки часу було підготуватись. Три роки !!!!!!!!!!!
Такого головнокомандувача давно гнати треба
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08.06.2025 09:42 Відповісти
Він виконує поставлені завдання.
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08.06.2025 10:21 Відповісти
За логікою речей, ну якщо дійсно є мета захисту України і вона понад усе, президент мав давно звільнити Сирського, бо вже очевидно, що він не справляється. І повернути всіх хто відвоював і звільняв землі України в 22.
Але цього вперто не відбувається, як і очевидним стає, що ліній оборони накштал суровікіна ми не маємо ніде.
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08.06.2025 09:51 Відповісти
Так Сирський один з тих, хто відвоював багато земель (під його командуванням), в літній кампанії 2022-го року, якщо ви вже не пам'ятаєте. Ви такі смішні та дивні. Носитеся з якоюсь "чарівнолю пілюлею". Ворог перевагає нас в усьому, навіть банально купує людей на війну. Макитрою треба було думати в квітні 2019-го року (я не до вас, а взагалі)
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08.06.2025 10:21 Відповісти
 
 