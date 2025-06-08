Війська РФ окупували Локню на Сумщині та просунулися в Кіндрашівці і Яблунівці, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ окупували село Локня на Сумщині та мають просування на Харківщині і Донеччині.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Локню ( село у Юнаківській сільській громаді Сумського району Сумської області), а також просунувся в Кіндрашівці (село у Куп'янському районі Харківської області) та Яблунівці (село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

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Локня



Кіндрашівка



Яблунівка