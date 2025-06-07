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Війська РФ скоро зможуть бити по Сумах FPV-дронами. Ситуація по відтинку Новомиколаївка-Варачине-Яблунівка-Юнаківка важка, - DeepState. КАРТА

Кіндратівка та Олексіївка Сумської області окуповані, ворог зайняв ці населені пункти повністю, накопичує там піхоту і продовжує свої спроби рухатися в глибину території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

"Далі у кацапів на шляху селище Хотінь, яке вони взяли за ціль окупувати і закріпитися, а також спроби залізти в Малу Корчаківку. В цьому районі московитам вдалося вийти на 20-ти кілометрову відстань до Сум, тож з часом можна очікувати удари FPV-дронами по місту, коли підтягнуться відповідні екіпажі і не буде полювання на них з нашого боку", - йдеться у повідомленні.

ситуація на Сумщині

Також зазначається, що важкою є ситуація по відтинку Новомиколаївка-Варачине-Яблунівка-Юнаківка. Ворог підібрався впритул до цих населених пунктів і пробує їх так само зайняти повністю та закріпитися.

Також читайте: Армії РФ залишається близько 2 кілометрів до Дніпропетровщини, - DeepState. КАРТА

"Здійснюється фіксація уражень навколо Яблунівки, а також кацапи пробують залазити в Юнаківку, але там навіть немає де сховатися, бо вони там все зруйнували. Окремо варто звернути увагу на район Локні, де противник намагається лізти східніше від села і залазити в ліси в напрямку Садків. Якщо піхота противника туди залізе, вибити її звідти буде вкрай важко.

Основний ресурс московитів — переважаюча кількість піхоти, яка суне як орда і просто не закінчується. Для цього противник зосередив значні сили в даному районі після витіснення підрозділів СОУ на Курщині. Вогневою підтримкою слугують різноманітні дрони, але варто звернути увагу, що як на Сумщині, так і на інших багатьох ділянках противник майже не застосовує техніку, а ставить свої зусилля на піхоту (часто на мотоциклах) і на дрони, які вибивають логістику та позиції", - додають у DeepState.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни окупували Кіндратівку та Олексіївку на Сумщині та просунулися біля ще трьох населених пунктів.

Автор: 

Сумська область (3877) Суми (919) Сумський район (268) Олексіївка (3) Хотінь (2) Кіндратівка (4) DeepState (150)


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Топ коментарі
+15
Ворог в 20 км від Сум.
Де тут найвеличніший про Суми?
Як про Павутину,то він перший-як це ще забув провести прес-конференцію,масштабу як по Антоненку,щоб донести свою велич?
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07.06.2025 13:19 Відповісти
+13
І ніхто не винен !
Жодних кримінальних справ , жодних розслідувань , жодних відставок !
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07.06.2025 13:15 Відповісти
+10
Швидко ж кацапи подолали наші потужні фортифікації.
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07.06.2025 13:30 Відповісти
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Потрібно тримати фронт - бо Суми зовсім рядом
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07.06.2025 13:15 Відповісти
І ніхто не винен !
Жодних кримінальних справ , жодних розслідувань , жодних відставок !
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07.06.2025 13:15 Відповісти
До чого тут " рослідування і відставки"? Совкізм у дії. Не вирішувати питання по суті, а запускати прокурора шукати стрілочників.
Винени тіоьки один самозакоханий популіс- верхоголовком- президент України. Саме ця особа відповідає за організацію оборони. За мобілізацію повинен( насправді самоусунувся, що б не втрачати рейтинги),за постачання озброєнь( крім зписів відосів із заявами Литвина, взагалі понняття не має, що відбувається), за підготовку фортифікацій( просто в долі з розкрадання коштів). І так по кожному пункту. ЗАПУСТИТИ прокурора- це із тієї ж популістичної опери Зеоеньського. Працювати на публіку.
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07.06.2025 13:27 Відповісти
наприклад за повну відсутність фортифікацій та укріплень,хоча на паперах вони є і гроші виведено,як на мене це вже держзрада включаючі тих хто ці факти прикриває
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07.06.2025 13:52 Відповісти
зате стільки контролерів!
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07.06.2025 13:28 Відповісти
Скільки ...?
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07.06.2025 13:31 Відповісти
так - підрозділи не слухаються командирів і несанкціоновоно відходять а потім посилають їх але в усьому винні командири У нас погане ТЦК СП і нема СЗЧ взагалі, все як всігда- кто всрався- командири. потім іншим підрозділам приходиться відбивати оставлені самовільно відмовниками
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07.06.2025 13:56 Відповісти
Казок тільки не треба !
Там , де побудовані нормальні лінії фортифікації , де війська сидять в надійних укріпленнях , де є нормальне прикриття з повітря і нема дурних наказів - там нема ніяких СЗЧ і війська воюють стійко і ефективно !
Але , чомусь , на сумщині військ не вистачає - хоча ще пару місяців тому їх було достатньо ! А ще в Сумах повно мєнтів , ТЦКшників , та інших "безцінних спеціалістів" , а кажуть що на фронті людей нк вистачає ..
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07.06.2025 14:14 Відповісти
ворог зайняв ці населені пункти повністю, накопичує там піхоту і продовжує свої спроби рухатися в глибину території.

Як же ж так???
Стіко ж мотоциклів знищено!
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07.06.2025 13:15 Відповісти
А чому по ним не працює усе?(
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07.06.2025 13:34 Відповісти
Бо нема чим!
Зє зі своїми слугами розмародьорив гроші "на усе"!
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07.06.2025 14:20 Відповісти
Ворог в 20 км від Сум.
Де тут найвеличніший про Суми?
Як про Павутину,то він перший-як це ще забув провести прес-конференцію,масштабу як по Антоненку,щоб донести свою велич?
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07.06.2025 13:19 Відповісти
Так ось же він!
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07.06.2025 14:08 Відповісти
Таке сумне обличчя, наче робив іотку на згадку🤔
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07.06.2025 14:18 Відповісти
На марафоні кажуть, що все під контролем.
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07.06.2025 13:23 Відповісти
ну на самому шмарофоні так,у них не життя а казка
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07.06.2025 13:54 Відповісти
Хоча б до когось доходить дуже проста думка ? Якщо кацапи , зараз , так легко просуваються під Сумами - це означає лише одне - завтра вони , так само легко , зможуть звлізти ще кудись - або в сумській області , або в чернігівській ..!
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07.06.2025 13:23 Відповісти
А ми думали на диванах, що на нас якась фігнгя типу ХАМАС напала?
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07.06.2025 13:30 Відповісти
А у якому регіоні роісії у вас диван встановлений?
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07.06.2025 13:33 Відповісти
" "Шєф, всьо пропало!, Гітлєр капут!, іщітє Каца, он знаєт гдє здацца"!
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07.06.2025 13:32 Відповісти
80%+ відсоткам сумчан, які голосували за Зе, як президента та головнокомандувача ЗСУ, подобається реакція їхнього обранця на сьогодення?

"Успіху в росіян немає, це просто! захоплення сірої зони": Зеленский про ситуацію на Сумщині."

Відео із Зе про Сумщину:

https://x.com/Roman6959/status/1930280532841050371
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07.06.2025 13:26 Відповісти
Подобається - не подобається , що це зараз змінить ? Абсолютно нічого !
Питання лише одне - що робити в цій ситуації ...?!
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07.06.2025 13:38 Відповісти
Це мало би примусити думати головою хоча б майбутньому.
А вашому обранцю потрібно стати президентом країни, яка у війні і має величезні проблеми.
Чому зменшилась кількість дронів у військових ЗСУ?
Чому вони такою паршивої якості, і військові замість того, щоб відразу використовувати їх за призначенням мусять ремонтувати їх?
До куда мають дійти кацапи, щоб цей верховний припинив переслідування тих, хто допомагає армії і цим рятує громадян України від більшої окупації?
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07.06.2025 13:43 Відповісти
Куди б не дійшли кацапи - на незахопленій території України Зеленський буде залишатися президентом !
П.С - "Чому зменшилась кількість дронів у військових ЗСУ?
Чому вони такою паршивої якості, і військові замість того, щоб відразу використовувати їх за призначенням мусять ремонтувати їх.."
- тому що всі (в т.ч. і самі військові ) мовчать ! Це головна причина всіх проблєм - всі бачили , що укріплення , на Сумщині , не будуються , або будуються не там - і всі мовчали !
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07.06.2025 13:49 Відповісти
Військові не мовчать. Саме від них така інформація, а не з Марафону і не від "позитивних" блохєрів, які, як шакали кидаються на кожного, хто говорить про проблеми.
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07.06.2025 13:55 Відповісти
Що мають робити Зермаки? Хоча б не заважати.

Майже ДВІСТІ кілометрів фронту, захищених від ворожих дронів та КАБів. Саме таку площину покривають 11 комплексів «Ай-Петрі СВ», які пару днів тому "барига" відвіз на фронт.
Тобто, закрити всю лінію фронту в недовгій перспективі досить реально.
Але підприємство, яке виробляє ці комплекси, за вказівками ОПи кошмарять ДБР і Нацбанк нетрадиційно орієнтованого Пишного.
Але найгірше те, що пересічні недоумки аплодують цьому, не зважаючи на дрони і КАБи, які летять їм на голови.
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07.06.2025 14:15 Відповісти
Сцирзкий ПІДАРОАЗ,щчо за ****** бліядь накуй ?@!@!!!!!
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07.06.2025 13:27 Відповісти
Зеленський де артилерія,Сирський де снаряди ?!
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07.06.2025 13:53 Відповісти
Швидко ж кацапи подолали наші потужні фортифікації.
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07.06.2025 13:30 Відповісти
яких і не було
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07.06.2025 13:56 Відповісти
то все трамп винен, адназначна!! а півроку тому - байден!! єслі би нє ані, то бубачка так би ухнул 3000 тисячамі ракєт і міліонам дронав, што загнал би кацапав за можай!!
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07.06.2025 13:43 Відповісти
Знов нам втирають про чисельну перевагу ворога, яку притомне людство навчилося лікувати кулеметами ще з часів англо-бурських воєн. Якщо в ЗСУ не вистачає навіть кулеметів, то саме про це треба наголошувати (як орієнтування для волонтерів-постачальників тощо), а не їздити по вухах чисельною пкревагою, наче вона щось вирішує в техніко-технологічних війнах нашого сторіччя.
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07.06.2025 13:59 Відповісти
Дядю, зараз кулеметників навчилися лікувати дронами з повітря .
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07.06.2025 14:09 Відповісти
Ця операція,як я розумію,теж проводиться під керівництвом,і за особистої участі верховного головнокомадувача Зєленського!
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07.06.2025 14:14 Відповісти
Суми під загрозою здачі ? А дальше що ?
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07.06.2025 14:17 Відповісти
А где статья от дипов которую они писали про гениальность операции в Курской области? Дипы как подписали с министерством обороны содружество чисто играют в другую игру и в каждом их посте перевага пехоты явно на что то намекает
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07.06.2025 14:21 Відповісти
Аби зеєрмаки не втручалися у справи військових, не було б такої біди.
Ще й крадуть зелені так, наче вони збираються здриснути з України!
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07.06.2025 14:24 Відповісти
 
 