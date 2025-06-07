Війська РФ скоро зможуть бити по Сумах FPV-дронами. Ситуація по відтинку Новомиколаївка-Варачине-Яблунівка-Юнаківка важка, - DeepState. КАРТА
Кіндратівка та Олексіївка Сумської області окуповані, ворог зайняв ці населені пункти повністю, накопичує там піхоту і продовжує свої спроби рухатися в глибину території.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків проєкту DeepState.
"Далі у кацапів на шляху селище Хотінь, яке вони взяли за ціль окупувати і закріпитися, а також спроби залізти в Малу Корчаківку. В цьому районі московитам вдалося вийти на 20-ти кілометрову відстань до Сум, тож з часом можна очікувати удари FPV-дронами по місту, коли підтягнуться відповідні екіпажі і не буде полювання на них з нашого боку", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що важкою є ситуація по відтинку Новомиколаївка-Варачине-Яблунівка-Юнаківка. Ворог підібрався впритул до цих населених пунктів і пробує їх так само зайняти повністю та закріпитися.
"Здійснюється фіксація уражень навколо Яблунівки, а також кацапи пробують залазити в Юнаківку, але там навіть немає де сховатися, бо вони там все зруйнували. Окремо варто звернути увагу на район Локні, де противник намагається лізти східніше від села і залазити в ліси в напрямку Садків. Якщо піхота противника туди залізе, вибити її звідти буде вкрай важко.
Основний ресурс московитів — переважаюча кількість піхоти, яка суне як орда і просто не закінчується. Для цього противник зосередив значні сили в даному районі після витіснення підрозділів СОУ на Курщині. Вогневою підтримкою слугують різноманітні дрони, але варто звернути увагу, що як на Сумщині, так і на інших багатьох ділянках противник майже не застосовує техніку, а ставить свої зусилля на піхоту (часто на мотоциклах) і на дрони, які вибивають логістику та позиції", - додають у DeepState.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни окупували Кіндратівку та Олексіївку на Сумщині та просунулися біля ще трьох населених пунктів.
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Жодних кримінальних справ , жодних розслідувань , жодних відставок !
Винени тіоьки один самозакоханий популіс- верхоголовком- президент України. Саме ця особа відповідає за організацію оборони. За мобілізацію повинен( насправді самоусунувся, що б не втрачати рейтинги),за постачання озброєнь( крім зписів відосів із заявами Литвина, взагалі понняття не має, що відбувається), за підготовку фортифікацій( просто в долі з розкрадання коштів). І так по кожному пункту. ЗАПУСТИТИ прокурора- це із тієї ж популістичної опери Зеоеньського. Працювати на публіку.
Там , де побудовані нормальні лінії фортифікації , де війська сидять в надійних укріпленнях , де є нормальне прикриття з повітря і нема дурних наказів - там нема ніяких СЗЧ і війська воюють стійко і ефективно !
Але , чомусь , на сумщині військ не вистачає - хоча ще пару місяців тому їх було достатньо ! А ще в Сумах повно мєнтів , ТЦКшників , та інших "безцінних спеціалістів" , а кажуть що на фронті людей нк вистачає ..
Як же ж так???
Стіко ж мотоциклів знищено!
Зє зі своїми слугами розмародьорив гроші "на усе"!
Де тут найвеличніший про Суми?
Як про Павутину,то він перший-як це ще забув провести прес-конференцію,масштабу як по Антоненку,щоб донести свою велич?
"Успіху в росіян немає, це просто! захоплення сірої зони": Зеленский про ситуацію на Сумщині."
Відео із Зе про Сумщину:
https://x.com/Roman6959/status/1930280532841050371
Питання лише одне - що робити в цій ситуації ...?!
А вашому обранцю потрібно стати президентом країни, яка у війні і має величезні проблеми.
Чому зменшилась кількість дронів у військових ЗСУ?
Чому вони такою паршивої якості, і військові замість того, щоб відразу використовувати їх за призначенням мусять ремонтувати їх?
До куда мають дійти кацапи, щоб цей верховний припинив переслідування тих, хто допомагає армії і цим рятує громадян України від більшої окупації?
П.С - "Чому зменшилась кількість дронів у військових ЗСУ?
Чому вони такою паршивої якості, і військові замість того, щоб відразу використовувати їх за призначенням мусять ремонтувати їх.."
- тому що всі (в т.ч. і самі військові ) мовчать ! Це головна причина всіх проблєм - всі бачили , що укріплення , на Сумщині , не будуються , або будуються не там - і всі мовчали !
Майже ДВІСТІ кілометрів фронту, захищених від ворожих дронів та КАБів. Саме таку площину покривають 11 комплексів «Ай-Петрі СВ», які пару днів тому "барига" відвіз на фронт.
Тобто, закрити всю лінію фронту в недовгій перспективі досить реально.
Але підприємство, яке виробляє ці комплекси, за вказівками ОПи кошмарять ДБР і Нацбанк нетрадиційно орієнтованого Пишного.
Але найгірше те, що пересічні недоумки аплодують цьому, не зважаючи на дрони і КАБи, які летять їм на голови.
Ще й крадуть зелені так, наче вони збираються здриснути з України!