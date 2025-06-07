Війська РФ скоро зможуть бити по Сумах FPV-дронами. Ситуація по відтинку Новомиколаївка-Варачине-Яблунівка-Юнаківка важка, - DeepState. КАРТА

Кіндратівка та Олексіївка Сумської області окуповані, ворог зайняв ці населені пункти повністю, накопичує там піхоту і продовжує свої спроби рухатися в глибину території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

"Далі у кацапів на шляху селище Хотінь, яке вони взяли за ціль окупувати і закріпитися, а також спроби залізти в Малу Корчаківку. В цьому районі московитам вдалося вийти на 20-ти кілометрову відстань до Сум, тож з часом можна очікувати удари FPV-дронами по місту, коли підтягнуться відповідні екіпажі і не буде полювання на них з нашого боку", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що важкою є ситуація по відтинку Новомиколаївка-Варачине-Яблунівка-Юнаківка. Ворог підібрався впритул до цих населених пунктів і пробує їх так само зайняти повністю та закріпитися.

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"Здійснюється фіксація уражень навколо Яблунівки, а також кацапи пробують залазити в Юнаківку, але там навіть немає де сховатися, бо вони там все зруйнували. Окремо варто звернути увагу на район Локні, де противник намагається лізти східніше від села і залазити в ліси в напрямку Садків. Якщо піхота противника туди залізе, вибити її звідти буде вкрай важко.

Основний ресурс московитів — переважаюча кількість піхоти, яка суне як орда і просто не закінчується. Для цього противник зосередив значні сили в даному районі після витіснення підрозділів СОУ на Курщині. Вогневою підтримкою слугують різноманітні дрони, але варто звернути увагу, що як на Сумщині, так і на інших багатьох ділянках противник майже не застосовує техніку, а ставить свої зусилля на піхоту (часто на мотоциклах) і на дрони, які вибивають логістику та позиції", - додають у DeepState.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни окупували Кіндратівку та Олексіївку на Сумщині та просунулися біля ще трьох населених пунктів.