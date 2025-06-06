Армії РФ залишається близько 2 кілометрів до Дніпропетровщини, - DeepState. КАРТА

Російським військам залишається близько 2 кілометрів до Дніпропетровської області й тиск в напрямку н.п. Новопавлівка продовжується щодня.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з мапою бойових дій на 5 червня 2025 року ворог закріпився у 2020 метрах від Січеславщини.

Зазначається, що російські загарбники здійснюють натиск силами 1 бригади та 2 полків, укомплектованих новим поповненням.

"Чомусь телеграм-канали вирішили знайти сенсацію, тицьнули лінійкою від сірої зони, де тривають ще активні бойові дії, подали це як мега-новину. Багатьом серйозним медіа варто відходити від думки, що 9 класів середньої школи достатньо для ведення телеграм каналу, який читають сотні тисяч українців", - додали там.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни знайшли слабке місце та просуваються в сторону Федорівки та Комара на Донеччині, - DeepState