УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12561 відвідувач онлайн
Новини
2 127 18

Армії РФ залишається близько 2 кілометрів до Дніпропетровщини, - DeepState. КАРТА

Російським військам залишається близько 2 кілометрів до Дніпропетровської області й тиск в напрямку н.п. Новопавлівка продовжується щодня.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з мапою бойових дій на 5 червня 2025 року ворог закріпився у 2020 метрах від Січеславщини.

Зазначається, що російські загарбники здійснюють натиск силами 1 бригади та 2 полків, укомплектованих новим поповненням.

"Чомусь телеграм-канали вирішили знайти сенсацію, тицьнули лінійкою від сірої зони, де тривають ще активні бойові дії, подали це як мега-новину. Багатьом серйозним медіа варто відходити від думки, що 9 класів середньої школи достатньо для ведення телеграм каналу, який читають сотні тисяч українців", - додали там. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни знайшли слабке місце та просуваються в сторону Федорівки та Комара на Донеччині, - DeepState

Дніпропетровська область - DeepState розповів про просування ворога

Автор: 

Донецька область (8799) Дніпропетровська область (3854) Новопавлівка (1) війна в Україні (4706) DeepState (146)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
План "перемоги" Ze, працює.
показати весь коментар
06.06.2025 14:19 Відповісти
+6
що там з фортифікаційними спорудами..., я думаю, що якби всі люксові авто, куплені на вкрадені гроші виставити в декілька ліній замість тих споруд..., хрін би їх кацапи подолали...
показати весь коментар
06.06.2025 14:23 Відповісти
+2
А Зеленському доложили?? Евакуацію дніпропетровщини розпочали??
показати весь коментар
06.06.2025 14:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
План "перемоги" Ze, працює.
показати весь коментар
06.06.2025 14:19 Відповісти
"Потрібен тиск на рф наших партнерів"- верещить бубачка в кожному відосіку місяцями.
показати весь коментар
06.06.2025 14:35 Відповісти
І це вже єдине, що воно робить - верещить. Ні народу, ні країні від цього не легшає, партнерам - пофіг, кацапня лізе.
Тупорилий Гундос знищить країну, він веде її парагвайським сценарієм. Або повний ідіот, або зрадник.
показати весь коментар
06.06.2025 15:33 Відповісти
Так так і було мовби ?
показати весь коментар
06.06.2025 14:19 Відповісти
що там з фортифікаційними спорудами..., я думаю, що якби всі люксові авто, куплені на вкрадені гроші виставити в декілька ліній замість тих споруд..., хрін би їх кацапи подолали...
показати весь коментар
06.06.2025 14:23 Відповісти
То Так...
Вони б на них в свою рашку
Звалилися,Калина їхнім жінкам вже ВсьО....
показати весь коментар
06.06.2025 14:26 Відповісти
Та ну... Ну покупували люди машини, і що? Українці хочуть жити зараз, а не потім. Ви ще запропонуйте самим до ТЦК приходити.
показати весь коментар
06.06.2025 15:05 Відповісти
🔥🔥🔥🔥
показати весь коментар
06.06.2025 15:18 Відповісти
А Зеленському доложили?? Евакуацію дніпропетровщини розпочали??
показати весь коментар
06.06.2025 14:34 Відповісти
абсурд- чем больше воюем, тем больше гибнет людей и отдаем территорий
показати весь коментар
06.06.2025 14:36 Відповісти
Цель войны-геноцид украинцев, шо со стороны кацапов(ну там всё понятно), шо со стороны украинской влады.
показати весь коментар
06.06.2025 14:39 Відповісти
Бо зрадники при владі, які воюють проти своєї ж країни. Так, можна було б подумати, що при владі просто кончені ідіоти, які не віддупляють реальність і просто набивають кишені баблом, але на 4 рік війни їх "недолугість" вже виглядає, як саботаж з середини.
показати весь коментар
06.06.2025 15:30 Відповісти
так это уже 4-5 месяцев так, в чем новость,похайпить?жаль этих дипстейтов ******** дрочителей на флаговтыков кацапских одноразовых не мобнули,писали б свои фантазии хотелки оккупации прямо с окопчика)очень много не отвечает действительности,закрашивают а бы закрашивать.
показати весь коментар
06.06.2025 14:38 Відповісти
За тією посадкою - такі ж поля і села, як і на Донеччині.
Чисто психологічний, формальний рубіж.
До якого русня буде рватись з усієї сили, бо психології вони приділяють неабияку увагу.
Можна було б їм там влаштувати відмінну кілл-зону.
показати весь коментар
06.06.2025 14:38 Відповісти
В якій області живе оптиміст KO JT?
показати весь коментар
06.06.2025 15:09 Відповісти
 
 