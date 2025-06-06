Армії РФ залишається близько 2 кілометрів до Дніпропетровщини, - DeepState. КАРТА
Російським військам залишається близько 2 кілометрів до Дніпропетровської області й тиск в напрямку н.п. Новопавлівка продовжується щодня.
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з мапою бойових дій на 5 червня 2025 року ворог закріпився у 2020 метрах від Січеславщини.
Зазначається, що російські загарбники здійснюють натиск силами 1 бригади та 2 полків, укомплектованих новим поповненням.
"Чомусь телеграм-канали вирішили знайти сенсацію, тицьнули лінійкою від сірої зони, де тривають ще активні бойові дії, подали це як мега-новину. Багатьом серйозним медіа варто відходити від думки, що 9 класів середньої школи достатньо для ведення телеграм каналу, який читають сотні тисяч українців", - додали там.
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Тупорилий Гундос знищить країну, він веде її парагвайським сценарієм. Або повний ідіот, або зрадник.
Вони б на них в свою рашку
Звалилися,Калина їхнім жінкам вже ВсьО....
Запроваджено примусову евакуацію із сіл трьох громад Синельниківського району Дніпропетровщини, - ОВА
Чисто психологічний, формальний рубіж.
До якого русня буде рватись з усієї сили, бо психології вони приділяють неабияку увагу.
Можна було б їм там влаштувати відмінну кілл-зону.