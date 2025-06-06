Росіяни знайшли слабке місце та просуваються в сторону Федорівки та Комара на Донеччині, - DeepState

Російські війська просунулися у Федорівці та до Комара Донецької області.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

За їхніми даними, в процесі багаторазових спроб просунутися в районі Дніпроенергії в сторону Веселого, росіяни знайшли слабке місце східніше від Дніпроенергії і групами піхоти по посадках здійснюють просування в сторону Федорівки та Комара.

"Федорівку противник рівняє з землею численними обстрілами і здійснює тиск піхотою, яка переважає в кількості нашу. Наразі ще уточнюється остаточне перебування ворога в селі, адже він засвітився на фермі на північних околицях села, а через хаос в обстановці на місцях важко зрозуміти ситуацію до кінця", - йдеться в повідомленні.

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Так само росіяни добираються до Комара, де вже фіксуються в різних точках села.

"Але з ураженнями по противнику там краще, тож там вдається їх утримувати більш успішно. Але через те, що у них з'явилася можливість, вони однозначно будуть здійснювати тиск на села", - додали там.

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