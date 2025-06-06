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Росіяни знайшли слабке місце та просуваються в сторону Федорівки та Комара на Донеччині, - DeepState

Російські війська просунулися у Федорівці та до Комара Донецької області.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

За їхніми даними, в процесі багаторазових спроб просунутися в районі Дніпроенергії в сторону Веселого, росіяни знайшли слабке місце східніше від Дніпроенергії і групами піхоти по посадках здійснюють просування в сторону Федорівки та Комара.

Росіяни просунулися у Федорівці та до Комара

"Федорівку противник рівняє з землею численними обстрілами і здійснює тиск піхотою, яка переважає в кількості нашу. Наразі ще уточнюється остаточне перебування ворога в селі, адже він засвітився на фермі на північних околицях села, а через хаос в обстановці на місцях важко зрозуміти ситуацію до кінця", - йдеться в повідомленні.

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Так само росіяни добираються до Комара, де вже фіксуються в різних точках села.

"Але з ураженнями по противнику там краще, тож там вдається їх утримувати більш успішно. Але через те, що у них з'явилася можливість, вони однозначно будуть здійснювати тиск на села", - додали там.

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Автор: 

Донецька область (8799) Волноваський район (275) Покровський район (695) Комар (6) Федорівка (1) DeepState (146)


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М'ясо завжди підходить свіже, можуть дозволити собі щоденні експерименти, десь і вдасться.
Так ми втратили Нью-Йорк і трасу Покровськ-Костянтинівка.
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06.06.2025 13:00 Відповісти
Три роки повномасштабної війни а в обстановці хаос - нічого доброго
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06.06.2025 13:02 Відповісти
Якщо зрізати цей ріг на карті немає можливості то дійсно хаос. Докерувався просирський.
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06.06.2025 13:15 Відповісти
оцей "ріг" для військових брєд - і його поява (знову мабуть по посадці та дорозі), і існування

на про-сирському фронті бардак !

.
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06.06.2025 13:37 Відповісти
слабке місце і шукати не тре ,це є дрищ зелений.
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06.06.2025 13:03 Відповісти
За прорив фронту рашистами на цьому напрямку відповідає генерал Наєв.
Якщо прориви ворога на Костянтинівському напрямку з півдня на північ були обумовлені потужною роботою РЕБу з Очеретинських висот, через що українські дрони довший час не могли працювати і в зв'язку з чим поміняли командира бригади СБС, то яка причина провалу в даному випадку?
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06.06.2025 13:27 Відповісти
які ще можуть бути слабкі місця
якщо ми тільки обороняємось?????
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06.06.2025 14:03 Відповісти
 
 