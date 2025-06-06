Россияне нашли слабое место и продвигаются в сторону Федоровки и Комара в Донецкой области, - DeepState

Российские войска продвинулись в Федоровке и к Комару Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

По их данным, в процессе многократных попыток продвинуться в районе Днепроэнергии в сторону Веселого, россияне нашли слабое место восточнее Днепроэнергии и группами пехоты по посадкам осуществляют продвижение в сторону Федоровки и Комара.

"Федоровку противник сравнивает с землей многочисленными обстрелами и осуществляет давление пехотой, которая преобладает в количестве нашу. Сейчас еще уточняется окончательное пребывание врага в селе, ведь он засветился на ферме на северных окраинах села, а из-за хаоса в обстановке на местах трудно понять ситуацию до конца", - говорится в сообщении.

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Так же россияне добираются до Комара, где уже фиксируются в разных точках села.

"Но с поражениями по противнику там лучше, поэтому там удается их удерживать более успешно. Но из-за того, что у них появилась возможность, они однозначно будут осуществлять давление на села", - добавили там.

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