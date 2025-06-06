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Россияне нашли слабое место и продвигаются в сторону Федоровки и Комара в Донецкой области, - DeepState

Российские войска продвинулись в Федоровке и к Комару Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

По их данным, в процессе многократных попыток продвинуться в районе Днепроэнергии в сторону Веселого, россияне нашли слабое место восточнее Днепроэнергии и группами пехоты по посадкам осуществляют продвижение в сторону Федоровки и Комара.

Россияне продвинулись в Федоровке и до Комара

"Федоровку противник сравнивает с землей многочисленными обстрелами и осуществляет давление пехотой, которая преобладает в количестве нашу. Сейчас еще уточняется окончательное пребывание врага в селе, ведь он засветился на ферме на северных окраинах села, а из-за хаоса в обстановке на местах трудно понять ситуацию до конца", - говорится в сообщении.

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Так же россияне добираются до Комара, где уже фиксируются в разных точках села.

"Но с поражениями по противнику там лучше, поэтому там удается их удерживать более успешно. Но из-за того, что у них появилась возможность, они однозначно будут осуществлять давление на села", - добавили там.

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Автор: 

Донецкая область (9984) Волновахский район (275) Покровский район (683) Комар (5) Федоровка (1) DeepState (144)


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М'ясо завжди підходить свіже, можуть дозволити собі щоденні експерименти, десь і вдасться.
Так ми втратили Нью-Йорк і трасу Покровськ-Костянтинівка.
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06.06.2025 13:00 Ответить
Три роки повномасштабної війни а в обстановці хаос - нічого доброго
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06.06.2025 13:02 Ответить
Якщо зрізати цей ріг на карті немає можливості то дійсно хаос. Докерувався просирський.
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06.06.2025 13:15 Ответить
слабке місце і шукати не тре ,це є дрищ зелений.
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06.06.2025 13:03 Ответить
За прорив фронту рашистами на цьому напрямку відповідає генерал Наєв.
Якщо прориви ворога на Костянтинівському напрямку з півдня на північ були обумовлені потужною роботою РЕБу з Очеретинських висот, через що українські дрони довший час не могли працювати і в зв'язку з чим поміняли командира бригади СБС, то яка причина провалу в даному випадку?
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06.06.2025 13:27 Ответить
 
 