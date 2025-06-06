Рашисты оккупировали Старую Николаевку и Гнатовку на Донетчине, - DeepState
Российские захватчики оккупировали два населенных пункта Донецкой области. Также имеют продвижение на востоке Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
"Враг оккупировал Старую Николаевку (Краматорский район) и Гнатовку (Покровский)", - говорится в сообщении.
Также россияне имеют продвижение в Заре (Краматорский район), Федоровке (Покровский район), Комаре (Волновахский район) и около Троицкого (Краматорский район).
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Diesel_Sasha
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