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Новости Обновление карты DeepState
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Рашисты оккупировали Старую Николаевку и Гнатовку на Донетчине, - DeepState

Российские захватчики оккупировали два населенных пункта Донецкой области. Также имеют продвижение на востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Враг оккупировал Старую Николаевку (Краматорский район) и Гнатовку (Покровский)", - говорится в сообщении.

Обновление карты DeepState

Также россияне имеют продвижение в Заре (Краматорский район), Федоровке (Покровский район), Комаре (Волновахский район) и около Троицкого (Краматорский район).

Карты боев
Карты боев
Карты боев
Карты боев

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся возле Богдановки на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецкая область (9984) Волновахский район (274) Краматорский район (357) Покровский район (683) Старая Николаевка (7) Троицкое (1) Гнатовка (1) Комар (5) Заря (10) Федоровка (1) DeepState (144)


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ПРОСИРське стараїця
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06.06.2025 10:55 Ответить
Щось кримська кава все ближче на дніпровську ******
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06.06.2025 10:57 Ответить
Мені здається що сценарист картини «Не дивіться вгору» надихнувся ідеями єдиного марафону.
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06.06.2025 11:21 Ответить
Щоб врешті зупинити просування ворога на Донеччині туди мають виїхати найкращі, в розумінні 73% - це Боневтік, татаров, єрмак, колян котлєта, бужанський, Анал в табу, Юзік, тамбовський вовк, щефіри, арестович, смірнов, демченко, беня, ахметов, новінський... всі, без виключення 73%, хто голосував за Боневтіка потіжно-брехливого і прихожани УПЦ МП рити окопи.
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06.06.2025 11:21 Ответить
Здача України продовжується, слава 2019!
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06.06.2025 11:28 Ответить
причому перші три - вже давно. й всих тамошніх "ждунів" на фільтрацію вислали, асвабадів од всього, як ті й хотіли.
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06.06.2025 11:44 Ответить
 
 