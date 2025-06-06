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Рашисти окупували Стару Миколаївку та Гнатівку на Донеччині, - DeepState
Російські загарбники окупували два населені пункти Донецької області. А також має просування на сході України
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
"Ворог окупував Стару Миколаївку (Краматорський район) та Гнатівку (Покровський)", - йдеться в повідомленні.
Також росіяни мають просування в Зорі (Краматорський район), Федорівці (Покровський район), Комарі (Волноваський район), та біля Троїцького (Краматорський район).
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Diesel_Sasha
показати весь коментар06.06.2025 10:55 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
wadpas
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Андрей Максименко #585068
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Поділля16
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Toyvo Sivergs #552969
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Fjall_Raven
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