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Новини Оновлення мапи DeepState
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Рашисти окупували Стару Миколаївку та Гнатівку на Донеччині, - DeepState

Російські загарбники окупували два населені пункти Донецької області. А також має просування на сході України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту  DeepState.

"Ворог окупував Стару Миколаївку  (Краматорський район) та Гнатівку (Покровський)", - йдеться в повідомленні.

Оновлення карти DeepState

Також росіяни мають просування в Зорі (Краматорський район), Федорівці (Покровський район), Комарі  (Волноваський район), та біля Троїцького (Краматорський район).

Мапи боїв
Мапи боїв
Мапи боїв
Мапи боїв

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся біля Богданівки на Донеччині, - DeepState. МАПА

Автор: 

Донецька область (8799) Волноваський район (275) Краматорський район (362) Покровський район (691) Стара Миколаївка (7) Троїцьке (1) Гнатівка (1) Комар (6) Зоря (10) Федорівка (1) DeepState (146)


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ПРОСИРське стараїця
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06.06.2025 10:55 Відповісти
Щось кримська кава все ближче на дніпровську ******
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06.06.2025 10:57 Відповісти
Мені здається що сценарист картини «Не дивіться вгору» надихнувся ідеями єдиного марафону.
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06.06.2025 11:21 Відповісти
Щоб врешті зупинити просування ворога на Донеччині туди мають виїхати найкращі, в розумінні 73% - це Боневтік, татаров, єрмак, колян котлєта, бужанський, Анал в табу, Юзік, тамбовський вовк, щефіри, арестович, смірнов, демченко, беня, ахметов, новінський... всі, без виключення 73%, хто голосував за Боневтіка потіжно-брехливого і прихожани УПЦ МП рити окопи.
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06.06.2025 11:21 Відповісти
Здача України продовжується, слава 2019!
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06.06.2025 11:28 Відповісти
причому перші три - вже давно. й всих тамошніх "ждунів" на фільтрацію вислали, асвабадів од всього, як ті й хотіли.
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06.06.2025 11:44 Відповісти
 
 