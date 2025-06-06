Рашисти окупували Стару Миколаївку та Гнатівку на Донеччині, - DeepState

Російські загарбники окупували два населені пункти Донецької області. А також має просування на сході України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Ворог окупував Стару Миколаївку (Краматорський район) та Гнатівку (Покровський)", - йдеться в повідомленні.

Також росіяни мають просування в Зорі (Краматорський район), Федорівці (Покровський район), Комарі (Волноваський район), та біля Троїцького (Краматорський район).









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