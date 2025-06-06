Армии РФ остается около 2 километров до Днепропетровщины, - DeepState. КАРТА

Российским войскам остается около 2 километров до Днепропетровской области и давление в направлении н.п. Новопавловка продолжается ежедневно.

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно карте боевых действий на 5 июня 2025 года враг закрепился в 2020 метрах от Сичеславщины.

Отмечается, что российские захватчики осуществляют натиск силами 1 бригады и 2 полков, укомплектованных новым пополнением.

"Почему-то телеграмм-каналы решили найти сенсацию, ткнули линейкой от серой зоны, где продолжаются еще активные боевые действия, подали это как мега-новость. Многим серьезным медиа стоит отходить от мысли, что 9 классов средней школы достаточно для ведения телеграмм канала, который читают сотни тысяч украинцев", - добавили там.

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