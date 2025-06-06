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Армии РФ остается около 2 километров до Днепропетровщины, - DeepState. КАРТА

Российским войскам остается около 2 километров до Днепропетровской области и давление в направлении н.п. Новопавловка продолжается ежедневно.

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно карте боевых действий на 5 июня 2025 года враг закрепился в 2020 метрах от Сичеславщины.

Отмечается, что российские захватчики осуществляют натиск силами 1 бригады и 2 полков, укомплектованных новым пополнением.

"Почему-то телеграмм-каналы решили найти сенсацию, ткнули линейкой от серой зоны, где продолжаются еще активные боевые действия, подали это как мега-новость. Многим серьезным медиа стоит отходить от мысли, что 9 классов средней школы достаточно для ведения телеграмм канала, который читают сотни тысяч украинцев", - добавили там.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне нашли слабое место и продвигаются в сторону Федоровки и Комара в Донецкой области, - DeepState

Днепропетровская область - DeepState рассказал о продвижении врага

Автор: 

Донецкая область (9984) Днепропетровская область (4074) Новопавловка (1) война в Украине (4670) DeepState (147)


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Топ комментарии
+11
План "перемоги" Ze, працює.
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06.06.2025 14:19 Ответить
+9
що там з фортифікаційними спорудами..., я думаю, що якби всі люксові авто, куплені на вкрадені гроші виставити в декілька ліній замість тих споруд..., хрін би їх кацапи подолали...
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06.06.2025 14:23 Ответить
+5
абсурд- чем больше воюем, тем больше гибнет людей и отдаем территорий
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06.06.2025 14:36 Ответить
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План "перемоги" Ze, працює.
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06.06.2025 14:19 Ответить
"Потрібен тиск на рф наших партнерів"- верещить бубачка в кожному відосіку місяцями.
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06.06.2025 14:35 Ответить
І це вже єдине, що воно робить - верещить. Ні народу, ні країні від цього не легшає, партнерам - пофіг, кацапня лізе.
Тупорилий Гундос знищить країну, він веде її парагвайським сценарієм. Або повний ідіот, або зрадник.
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06.06.2025 15:33 Ответить
Так так і було мовби ?
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06.06.2025 14:19 Ответить
що там з фортифікаційними спорудами..., я думаю, що якби всі люксові авто, куплені на вкрадені гроші виставити в декілька ліній замість тих споруд..., хрін би їх кацапи подолали...
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06.06.2025 14:23 Ответить
То Так...
Вони б на них в свою рашку
Звалилися,Калина їхнім жінкам вже ВсьО....
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06.06.2025 14:26 Ответить
Та ну... Ну покупували люди машини, і що? Українці хочуть жити зараз, а не потім. Ви ще запропонуйте самим до ТЦК приходити.
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06.06.2025 15:05 Ответить
🔥🔥🔥🔥
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06.06.2025 15:18 Ответить
А Зеленському доложили?? Евакуацію дніпропетровщини розпочали??
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06.06.2025 14:34 Ответить
абсурд- чем больше воюем, тем больше гибнет людей и отдаем территорий
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06.06.2025 14:36 Ответить
Цель войны-геноцид украинцев, шо со стороны кацапов(ну там всё понятно), шо со стороны украинской влады.
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06.06.2025 14:39 Ответить
Бо зрадники при владі, які воюють проти своєї ж країни. Так, можна було б подумати, що при владі просто кончені ідіоти, які не віддупляють реальність і просто набивають кишені баблом, але на 4 рік війни їх "недолугість" вже виглядає, як саботаж з середини.
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06.06.2025 15:30 Ответить
Поки йде війна то зелень при владі, якщо закінчиться війна і цю владу спихнуть, можуть початися круті розбірки. Тому кінця війни не видно, хіба що окупація України і зелень стає губернатором малоросії і рашист йому вручає орден "Герой Россії"
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06.06.2025 16:20 Ответить
так это уже 4-5 месяцев так, в чем новость,похайпить?жаль этих дипстейтов ******** дрочителей на флаговтыков кацапских одноразовых не мобнули,писали б свои фантазии хотелки оккупации прямо с окопчика)очень много не отвечает действительности,закрашивают а бы закрашивать.
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06.06.2025 14:38 Ответить
За тією посадкою - такі ж поля і села, як і на Донеччині.
Чисто психологічний, формальний рубіж.
До якого русня буде рватись з усієї сили, бо психології вони приділяють неабияку увагу.
Можна було б їм там влаштувати відмінну кілл-зону.
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06.06.2025 14:38 Ответить
В якій області живе оптиміст KO JT?
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06.06.2025 15:09 Ответить
Не лякайте лохів, пів року тому було три км.
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06.06.2025 16:35 Ответить
 
 