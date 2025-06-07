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Новости Обновленные карты DeepState
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Войска РФ скоро смогут бить по Сумам FPV-дронами. Ситуация на участке Новониколаевка-Варачино-Яблоневка-Юнаковка тяжелая, - DeepState. КАРТА

Кондратовка и Алексеевка Сумской области оккупированы, враг занял эти населенные пункты полностью, накапливает там пехоту и продолжает свои попытки двигаться в глубину территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.

"Далее у кацапов на пути - поселок Хотень, который они взяли за цель оккупировать и закрепиться, а также попытки залезть в Малую Корчаковку. В этом районе московитам удалось выйти на 20-ти километровое расстояние до Сум, поэтому со временем можно ожидать удары FPV-дронами по городу, когда подтянутся соответствующие экипажи и не будет охоты на них с нашей стороны", - говорится в сообщении.

Ситуация в Сумской области

Также отмечается, что тяжелой является ситуация по отрезку Новониколаевка-Варачино-Яблоневка-Юнаковка. Враг подобрался вплотную к этим населенным пунктам и пробует их так же занять полностью и закрепиться.

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"Осуществляется фиксация поражений вокруг Яблоневки, а также кацапы пробуют залезать в Юнаковку, но там даже негде спрятаться, потому что они там все разрушили. Отдельно стоит обратить внимание на район Локни, где противник пытается лезть восточнее села и залезать в леса в направлении Садков. Если пехота противника туда залезет, выбить ее оттуда будет крайне трудно.

Основной ресурс московитов - подавляющее количество пехоты, которая сует как орда и просто не заканчивается. Для этого противник сосредоточил значительные силы в данном районе после вытеснения подразделений СОУ на Курщине. Огневой поддержкой служат различные дроны, но стоит обратить внимание, что как на Сумщине, так и на других многих участках противник почти не применяет технику, а ставит свои усилия на пехоту (часто на мотоциклах) и на дроны, которые выбивают логистику и позиции", - добавляют в DeepState.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне оккупировали Кондратовку и Алексеевку на Сумщине и продвинулись возле еще трех населенных пунктов.

Автор: 

Сумская область (3325) Сумы (1180) Сумский район (266) Алексеевка (3) Хотень (3) Кондратовка (3) DeepState (149)


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Топ комментарии
+15
Ворог в 20 км від Сум.
Де тут найвеличніший про Суми?
Як про Павутину,то він перший-як це ще забув провести прес-конференцію,масштабу як по Антоненку,щоб донести свою велич?
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07.06.2025 13:19 Ответить
+13
І ніхто не винен !
Жодних кримінальних справ , жодних розслідувань , жодних відставок !
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07.06.2025 13:15 Ответить
+10
Швидко ж кацапи подолали наші потужні фортифікації.
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07.06.2025 13:30 Ответить
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Потрібно тримати фронт - бо Суми зовсім рядом
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07.06.2025 13:15 Ответить
І ніхто не винен !
Жодних кримінальних справ , жодних розслідувань , жодних відставок !
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07.06.2025 13:15 Ответить
До чого тут " рослідування і відставки"? Совкізм у дії. Не вирішувати питання по суті, а запускати прокурора шукати стрілочників.
Винени тіоьки один самозакоханий популіс- верхоголовком- президент України. Саме ця особа відповідає за організацію оборони. За мобілізацію повинен( насправді самоусунувся, що б не втрачати рейтинги),за постачання озброєнь( крім зписів відосів із заявами Литвина, взагалі понняття не має, що відбувається), за підготовку фортифікацій( просто в долі з розкрадання коштів). І так по кожному пункту. ЗАПУСТИТИ прокурора- це із тієї ж популістичної опери Зеоеньського. Працювати на публіку.
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07.06.2025 13:27 Ответить
наприклад за повну відсутність фортифікацій та укріплень,хоча на паперах вони є і гроші виведено,як на мене це вже держзрада включаючі тих хто ці факти прикриває
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07.06.2025 13:52 Ответить
зате стільки контролерів!
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07.06.2025 13:28 Ответить
Скільки ...?
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07.06.2025 13:31 Ответить
так - підрозділи не слухаються командирів і несанкціоновоно відходять а потім посилають їх але в усьому винні командири У нас погане ТЦК СП і нема СЗЧ взагалі, все як всігда- кто всрався- командири. потім іншим підрозділам приходиться відбивати оставлені самовільно відмовниками
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07.06.2025 13:56 Ответить
Казок тільки не треба !
Там , де побудовані нормальні лінії фортифікації , де війська сидять в надійних укріпленнях , де є нормальне прикриття з повітря і нема дурних наказів - там нема ніяких СЗЧ і війська воюють стійко і ефективно !
Але , чомусь , на сумщині військ не вистачає - хоча ще пару місяців тому їх було достатньо ! А ще в Сумах повно мєнтів , ТЦКшників , та інших "безцінних спеціалістів" , а кажуть що на фронті людей нк вистачає ..
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07.06.2025 14:14 Ответить
ворог зайняв ці населені пункти повністю, накопичує там піхоту і продовжує свої спроби рухатися в глибину території.

Як же ж так???
Стіко ж мотоциклів знищено!
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07.06.2025 13:15 Ответить
А чому по ним не працює усе?(
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07.06.2025 13:34 Ответить
Бо нема чим!
Зє зі своїми слугами розмародьорив гроші "на усе"!
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07.06.2025 14:20 Ответить
Ворог в 20 км від Сум.
Де тут найвеличніший про Суми?
Як про Павутину,то він перший-як це ще забув провести прес-конференцію,масштабу як по Антоненку,щоб донести свою велич?
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07.06.2025 13:19 Ответить
Так ось же він!
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07.06.2025 14:08 Ответить
Таке сумне обличчя, наче робив іотку на згадку🤔
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07.06.2025 14:18 Ответить
На марафоні кажуть, що все під контролем.
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07.06.2025 13:23 Ответить
ну на самому шмарофоні так,у них не життя а казка
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07.06.2025 13:54 Ответить
Хоча б до когось доходить дуже проста думка ? Якщо кацапи , зараз , так легко просуваються під Сумами - це означає лише одне - завтра вони , так само легко , зможуть звлізти ще кудись - або в сумській області , або в чернігівській ..!
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07.06.2025 13:23 Ответить
А ми думали на диванах, що на нас якась фігнгя типу ХАМАС напала?
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07.06.2025 13:30 Ответить
А у якому регіоні роісії у вас диван встановлений?
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07.06.2025 13:33 Ответить
" "Шєф, всьо пропало!, Гітлєр капут!, іщітє Каца, он знаєт гдє здацца"!
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07.06.2025 13:32 Ответить
80%+ відсоткам сумчан, які голосували за Зе, як президента та головнокомандувача ЗСУ, подобається реакція їхнього обранця на сьогодення?

"Успіху в росіян немає, це просто! захоплення сірої зони": Зеленский про ситуацію на Сумщині."

Відео із Зе про Сумщину:

https://x.com/Roman6959/status/1930280532841050371
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07.06.2025 13:26 Ответить
Подобається - не подобається , що це зараз змінить ? Абсолютно нічого !
Питання лише одне - що робити в цій ситуації ...?!
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07.06.2025 13:38 Ответить
Це мало би примусити думати головою хоча б майбутньому.
А вашому обранцю потрібно стати президентом країни, яка у війні і має величезні проблеми.
Чому зменшилась кількість дронів у військових ЗСУ?
Чому вони такою паршивої якості, і військові замість того, щоб відразу використовувати їх за призначенням мусять ремонтувати їх?
До куда мають дійти кацапи, щоб цей верховний припинив переслідування тих, хто допомагає армії і цим рятує громадян України від більшої окупації?
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07.06.2025 13:43 Ответить
Куди б не дійшли кацапи - на незахопленій території України Зеленський буде залишатися президентом !
П.С - "Чому зменшилась кількість дронів у військових ЗСУ?
Чому вони такою паршивої якості, і військові замість того, щоб відразу використовувати їх за призначенням мусять ремонтувати їх.."
- тому що всі (в т.ч. і самі військові ) мовчать ! Це головна причина всіх проблєм - всі бачили , що укріплення , на Сумщині , не будуються , або будуються не там - і всі мовчали !
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07.06.2025 13:49 Ответить
Військові не мовчать. Саме від них така інформація, а не з Марафону і не від "позитивних" блохєрів, які, як шакали кидаються на кожного, хто говорить про проблеми.
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07.06.2025 13:55 Ответить
"Чому зменшилась кількість дронів у військових ЗСУ?"

А ти справді наївно думаєш, що кацапи запускають по 300 шахедів щоночі лише для того, щоб просто покошмарити українців та за спалити кілька автівок на стоянці?
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07.06.2025 14:34 Ответить
Що мають робити Зермаки? Хоча б не заважати.

Майже ДВІСТІ кілометрів фронту, захищених від ворожих дронів та КАБів. Саме таку площину покривають 11 комплексів «Ай-Петрі СВ», які пару днів тому "барига" відвіз на фронт.
Тобто, закрити всю лінію фронту в недовгій перспективі досить реально.
Але підприємство, яке виробляє ці комплекси, за вказівками ОПи кошмарять ДБР і Нацбанк нетрадиційно орієнтованого Пишного.
Але найгірше те, що пересічні недоумки аплодують цьому, не зважаючи на дрони і КАБи, які летять їм на голови.
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07.06.2025 14:15 Ответить
Сцирзкий ПІДАРОАЗ,щчо за ****** бліядь накуй ?@!@!!!!!
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07.06.2025 13:27 Ответить
Зеленський де артилерія,Сирський де снаряди ?!
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07.06.2025 13:53 Ответить
Швидко ж кацапи подолали наші потужні фортифікації.
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07.06.2025 13:30 Ответить
яких і не було
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07.06.2025 13:56 Ответить
то все трамп винен, адназначна!! а півроку тому - байден!! єслі би нє ані, то бубачка так би ухнул 3000 тисячамі ракєт і міліонам дронав, што загнал би кацапав за можай!!
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07.06.2025 13:43 Ответить
Знов нам втирають про чисельну перевагу ворога, яку притомне людство навчилося лікувати кулеметами ще з часів англо-бурських воєн. Якщо в ЗСУ не вистачає навіть кулеметів, то саме про це треба наголошувати (як орієнтування для волонтерів-постачальників тощо), а не їздити по вухах чисельною пкревагою, наче вона щось вирішує в техніко-технологічних війнах нашого сторіччя.
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07.06.2025 13:59 Ответить
Дядю, зараз кулеметників навчилися лікувати дронами з повітря .
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07.06.2025 14:09 Ответить
Ця операція,як я розумію,теж проводиться під керівництвом,і за особистої участі верховного головнокомадувача Зєленського!
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07.06.2025 14:14 Ответить
Суми під загрозою здачі ? А дальше що ?
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07.06.2025 14:17 Ответить
А где статья от дипов которую они писали про гениальность операции в Курской области? Дипы как подписали с министерством обороны содружество чисто играют в другую игру и в каждом их посте перевага пехоты явно на что то намекает
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07.06.2025 14:21 Ответить
Аби зеєрмаки не втручалися у справи військових, не було б такої біди.
Ще й крадуть зелені так, наче вони збираються здриснути з України!
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07.06.2025 14:24 Ответить
От тут би знадобилася хороша західна техніка, яку кацапйо знищило (або захопило) у Курській області.

І Українські Воїни, які полягли на Курщині, зараз би захищали свою землю, а не заходили з незрозумілою метою на чужу.
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07.06.2025 14:38 Ответить
 
 