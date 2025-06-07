Войска РФ скоро смогут бить по Сумам FPV-дронами. Ситуация на участке Новониколаевка-Варачино-Яблоневка-Юнаковка тяжелая, - DeepState. КАРТА
Кондратовка и Алексеевка Сумской области оккупированы, враг занял эти населенные пункты полностью, накапливает там пехоту и продолжает свои попытки двигаться в глубину территории.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.
"Далее у кацапов на пути - поселок Хотень, который они взяли за цель оккупировать и закрепиться, а также попытки залезть в Малую Корчаковку. В этом районе московитам удалось выйти на 20-ти километровое расстояние до Сум, поэтому со временем можно ожидать удары FPV-дронами по городу, когда подтянутся соответствующие экипажи и не будет охоты на них с нашей стороны", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что тяжелой является ситуация по отрезку Новониколаевка-Варачино-Яблоневка-Юнаковка. Враг подобрался вплотную к этим населенным пунктам и пробует их так же занять полностью и закрепиться.
"Осуществляется фиксация поражений вокруг Яблоневки, а также кацапы пробуют залезать в Юнаковку, но там даже негде спрятаться, потому что они там все разрушили. Отдельно стоит обратить внимание на район Локни, где противник пытается лезть восточнее села и залезать в леса в направлении Садков. Если пехота противника туда залезет, выбить ее оттуда будет крайне трудно.
Основной ресурс московитов - подавляющее количество пехоты, которая сует как орда и просто не заканчивается. Для этого противник сосредоточил значительные силы в данном районе после вытеснения подразделений СОУ на Курщине. Огневой поддержкой служат различные дроны, но стоит обратить внимание, что как на Сумщине, так и на других многих участках противник почти не применяет технику, а ставит свои усилия на пехоту (часто на мотоциклах) и на дроны, которые выбивают логистику и позиции", - добавляют в DeepState.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне оккупировали Кондратовку и Алексеевку на Сумщине и продвинулись возле еще трех населенных пунктов.
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Жодних кримінальних справ , жодних розслідувань , жодних відставок !
Винени тіоьки один самозакоханий популіс- верхоголовком- президент України. Саме ця особа відповідає за організацію оборони. За мобілізацію повинен( насправді самоусунувся, що б не втрачати рейтинги),за постачання озброєнь( крім зписів відосів із заявами Литвина, взагалі понняття не має, що відбувається), за підготовку фортифікацій( просто в долі з розкрадання коштів). І так по кожному пункту. ЗАПУСТИТИ прокурора- це із тієї ж популістичної опери Зеоеньського. Працювати на публіку.
Там , де побудовані нормальні лінії фортифікації , де війська сидять в надійних укріпленнях , де є нормальне прикриття з повітря і нема дурних наказів - там нема ніяких СЗЧ і війська воюють стійко і ефективно !
Але , чомусь , на сумщині військ не вистачає - хоча ще пару місяців тому їх було достатньо ! А ще в Сумах повно мєнтів , ТЦКшників , та інших "безцінних спеціалістів" , а кажуть що на фронті людей нк вистачає ..
Як же ж так???
Стіко ж мотоциклів знищено!
Зє зі своїми слугами розмародьорив гроші "на усе"!
Де тут найвеличніший про Суми?
Як про Павутину,то він перший-як це ще забув провести прес-конференцію,масштабу як по Антоненку,щоб донести свою велич?
"Успіху в росіян немає, це просто! захоплення сірої зони": Зеленский про ситуацію на Сумщині."
Відео із Зе про Сумщину:
https://x.com/Roman6959/status/1930280532841050371
Питання лише одне - що робити в цій ситуації ...?!
А вашому обранцю потрібно стати президентом країни, яка у війні і має величезні проблеми.
Чому зменшилась кількість дронів у військових ЗСУ?
Чому вони такою паршивої якості, і військові замість того, щоб відразу використовувати їх за призначенням мусять ремонтувати їх?
До куда мають дійти кацапи, щоб цей верховний припинив переслідування тих, хто допомагає армії і цим рятує громадян України від більшої окупації?
П.С - "Чому зменшилась кількість дронів у військових ЗСУ?
Чому вони такою паршивої якості, і військові замість того, щоб відразу використовувати їх за призначенням мусять ремонтувати їх.."
- тому що всі (в т.ч. і самі військові ) мовчать ! Це головна причина всіх проблєм - всі бачили , що укріплення , на Сумщині , не будуються , або будуються не там - і всі мовчали !
А ти справді наївно думаєш, що кацапи запускають по 300 шахедів щоночі лише для того, щоб просто покошмарити українців та за спалити кілька автівок на стоянці?
Майже ДВІСТІ кілометрів фронту, захищених від ворожих дронів та КАБів. Саме таку площину покривають 11 комплексів «Ай-Петрі СВ», які пару днів тому "барига" відвіз на фронт.
Тобто, закрити всю лінію фронту в недовгій перспективі досить реально.
Але підприємство, яке виробляє ці комплекси, за вказівками ОПи кошмарять ДБР і Нацбанк нетрадиційно орієнтованого Пишного.
Але найгірше те, що пересічні недоумки аплодують цьому, не зважаючи на дрони і КАБи, які летять їм на голови.
Ще й крадуть зелені так, наче вони збираються здриснути з України!
І Українські Воїни, які полягли на Курщині, зараз би захищали свою землю, а не заходили з незрозумілою метою на чужу.