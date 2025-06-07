Войска РФ скоро смогут бить по Сумам FPV-дронами. Ситуация на участке Новониколаевка-Варачино-Яблоневка-Юнаковка тяжелая, - DeepState. КАРТА

Кондратовка и Алексеевка Сумской области оккупированы, враг занял эти населенные пункты полностью, накапливает там пехоту и продолжает свои попытки двигаться в глубину территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.

"Далее у кацапов на пути - поселок Хотень, который они взяли за цель оккупировать и закрепиться, а также попытки залезть в Малую Корчаковку. В этом районе московитам удалось выйти на 20-ти километровое расстояние до Сум, поэтому со временем можно ожидать удары FPV-дронами по городу, когда подтянутся соответствующие экипажи и не будет охоты на них с нашей стороны", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что тяжелой является ситуация по отрезку Новониколаевка-Варачино-Яблоневка-Юнаковка. Враг подобрался вплотную к этим населенным пунктам и пробует их так же занять полностью и закрепиться.

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"Осуществляется фиксация поражений вокруг Яблоневки, а также кацапы пробуют залезать в Юнаковку, но там даже негде спрятаться, потому что они там все разрушили. Отдельно стоит обратить внимание на район Локни, где противник пытается лезть восточнее села и залезать в леса в направлении Садков. Если пехота противника туда залезет, выбить ее оттуда будет крайне трудно.

Основной ресурс московитов - подавляющее количество пехоты, которая сует как орда и просто не заканчивается. Для этого противник сосредоточил значительные силы в данном районе после вытеснения подразделений СОУ на Курщине. Огневой поддержкой служат различные дроны, но стоит обратить внимание, что как на Сумщине, так и на других многих участках противник почти не применяет технику, а ставит свои усилия на пехоту (часто на мотоциклах) и на дроны, которые выбивают логистику и позиции", - добавляют в DeepState.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне оккупировали Кондратовку и Алексеевку на Сумщине и продвинулись возле еще трех населенных пунктов.