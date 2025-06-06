Россияне оккупировали Кондратовку и Алексеевку на Сумщине и продвинулись возле еще трех населенных пунктов, - DeepState

Российские захватчики оккупировали Кондратовку и Алексеевку Сумской области. Враг также имеет продвижение возле еще трех населенных пунктов Сумщины.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Кондратовку и Алексеевку, а также продвинулся возле Беловодов, Локни и Садков", - говорится в сообщении.

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