РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11984 посетителя онлайн
Новости Наступление РФ на Сумщину
1 065 11

Россияне оккупировали Кондратовку и Алексеевку на Сумщине и продвинулись возле еще трех населенных пунктов, - DeepState

Российские захватчики оккупировали Кондратовку и Алексеевку Сумской области. Враг также имеет продвижение возле еще трех населенных пунктов Сумщины.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Кондратовку и Алексеевку, а также продвинулся возле Беловодов, Локни и Садков", - говорится в сообщении.

враг продвинулся в Сумской области

враг продвинулся в Сумской области

враг продвинулся в Сумской области

враг продвинулся в Сумской области

враг продвинулся в Сумской области

Читайте также: Войска РФ продвигаются на Сумщине: заняли северную часть Алексеевки, давят на отрезок Яблоновка-Юнаковка, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Сумская область (3322) боевые действия (4311) Сумский район (265) Алексеевка (2) Локня (2) Садки (1) Беловоди (4) Кондратовка (3) DeepState (147)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Котимось по маленьку на Захід.
показать весь комментарий
06.06.2025 22:25 Ответить
ТЦК СП це вороги, СЗЧ не має. В усьому винні командири. Десь я це чув
показать весь комментарий
06.06.2025 22:29 Ответить
Я давно казав - потрібно будувати укріплення на правому березі Дніпра.
Але як завжди - авось пранісьот.
показать весь комментарий
06.06.2025 22:31 Ответить
А где 3млн.дронов от ************ и 10млн. дронов от МО, которые нам недавно анонсировали?!?! 🤡 Все ушло на средние зарплаты 50т.грн. госчиновникам?!?!🤣😅😊🤪😆🤡 Ну, ну!!!
показать весь комментарий
06.06.2025 22:29 Ответить
кому там з\п в півтора рази піднімають? прикордонникам? може вони не знають, що кацапи кордон прорвали на Сумщині?
показать весь комментарий
06.06.2025 22:30 Ответить
Может пора ТЦКашников и мусаров на передок, там они быстро всех попакуют в бусики!!!
показать весь комментарий
06.06.2025 22:31 Ответить
Немає дня щоб ми не відступили
показать весь комментарий
06.06.2025 22:31 Ответить
А як там ішак з своєю курською авантюрою. Врятував сумщину від обстрілів? Мовчить чмо бездарне.
показать весь комментарий
06.06.2025 22:33 Ответить
"своєю курською авантюрою" було врятовано від обстрілів північ Донецької області.
показать весь комментарий
06.06.2025 22:37 Ответить
Де фортифікації ? Таке враження що ми нічого не готували, окрім підняття рейтингу зеленського.
Який резон з сенсаційної курської операції ? 6000 тіл звідти привезуть...
показать весь комментарий
06.06.2025 22:36 Ответить
А воно виміряє свій рейтинг і присосалося до булави, думає, що назавжди. Хіба не бачать виборці, що він веде нас до порозної капутяції? Кожного дня ворог захоплю по декілька населених пунктів, спочатку це було на сході, а зараз і під Сумщиною. Де наші фортифікації Боневтіке позорний?
показать весь комментарий
06.06.2025 22:37 Ответить
 
 