Россияне оккупировали Кондратовку и Алексеевку на Сумщине и продвинулись возле еще трех населенных пунктов, - DeepState
Российские захватчики оккупировали Кондратовку и Алексеевку Сумской области. Враг также имеет продвижение возле еще трех населенных пунктов Сумщины.
Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг оккупировал Кондратовку и Алексеевку, а также продвинулся возле Беловодов, Локни и Садков", - говорится в сообщении.
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Але як завжди - авось пранісьот.
Який резон з сенсаційної курської операції ? 6000 тіл звідти привезуть...