Войска РФ продвигаются на Сумщине: заняли северную часть Алексеевки, давят на участок Яблоневка-Юнаковка, - DeepState. КАРТА

Продвижение врага на Сумщине продолжается. Противнику удалось занять Андреевку и Водолаги и закрепиться в этих селах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.

Как отмечается, успех противника сопровождается все так же большим количеством пехоты, "которая является преобладающей и они лезут как тараканы".

"Сейчас на уточнении находится Кондратовка, в которой фиксировалась пехота кацапов, но бойцы Сил Обороны активно по ней работают и не дают врагу закрепиться. Так же уточняем ситуацию в Алексеевке. Предварительно, они (войска РФ. - Ред.) заняли северную часть села и пробуют оккупировать населенный пункт полностью. С большой вероятностью, она скоро также перенесется в красную зону", - говорится в сообщении.

По данным DeepState, отрезок Яблоновка-Юнаковка тоже находится под давлением врага. На Яблоневку противник лезет со стороны Беловодов и между Беловодами и Локней. В Юнаковку забегают на северные окраины, но закрепиться там не могут, потому что перед этим там все сравняли с землей.

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"Критической остается ситуация из-за стремительного выхода противника на дистанцию в 20-25 километров, с которой они смогут работать по Сумах FPV-дронами на оптоволокне и у них уже были подобные попытки. Силы Обороны пытаются сдержать давление этой московской орды и не пускать их дальше на глубину территории", - добавляют в DeepState.

Ранее сообщалось, россияне оккупировали Андреевку и Водолаги на Сумщине.