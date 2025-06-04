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Войска РФ продвигаются на Сумщине: заняли северную часть Алексеевки, давят на участок Яблоневка-Юнаковка, - DeepState. КАРТА

Продвижение врага на Сумщине продолжается. Противнику удалось занять Андреевку и Водолаги и закрепиться в этих селах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.

сумщина под штурмом врага

Как отмечается, успех противника сопровождается все так же большим количеством пехоты, "которая является преобладающей и они лезут как тараканы".

"Сейчас на уточнении находится Кондратовка, в которой фиксировалась пехота кацапов, но бойцы Сил Обороны активно по ней работают и не дают врагу закрепиться. Так же уточняем ситуацию в Алексеевке. Предварительно, они (войска РФ. - Ред.) заняли северную часть села и пробуют оккупировать населенный пункт полностью. С большой вероятностью, она скоро также перенесется в красную зону", - говорится в сообщении.

По данным DeepState, отрезок Яблоновка-Юнаковка тоже находится под давлением врага. На Яблоневку противник лезет со стороны Беловодов и между Беловодами и Локней. В Юнаковку забегают на северные окраины, но закрепиться там не могут, потому что перед этим там все сравняли с землей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне давят пехотой и расширяют направления атак на Сумщине, - ГПСУ

"Критической остается ситуация из-за стремительного выхода противника на дистанцию в 20-25 километров, с которой они смогут работать по Сумах FPV-дронами на оптоволокне и у них уже были подобные попытки. Силы Обороны пытаются сдержать давление этой московской орды и не пускать их дальше на глубину территории", - добавляют в DeepState.

Ранее сообщалось, россияне оккупировали Андреевку и Водолаги на Сумщине.

Автор: 

Сумская область (3309) Сумский район (258) Алексеевка (1) Кондратовка (2) DeepState (144)


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Топ комментарии
+18
А як же Курська волость ? Адже туди пішли щоб Суми захистить? Чи я щось плутаю? Може найвеличніший і найчесніший нам щось брехав?
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04.06.2025 14:35 Ответить
+12
Укріплень чомусь нема, але їх будували і бадьоро про те звітувалися. Від Андріївки (окупована 03.06.25) до північної частини Сум (Ковпаківський р-н) всього 20 км. З цієї відстані можна обстрілювати ствольною артилерією і РСЗО, що вже і почалось. Гірша ситуація тільки в Херсоні. Курська, а точніше сумська операція вдалася, як і все за що береться Zелена "влада".
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04.06.2025 14:49 Ответить
+10
Не подобається це мені!!! Думаю і всім не подобається!!! А що сирський??? Він же так зад лизав зє, щоб Залужного зняти!!! І що тепер?????????????
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04.06.2025 14:41 Ответить
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Буде Сумам таке як в Вовчанську, швидкість руху орків більша ніж на Донбасі.
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04.06.2025 14:29 Ответить
А як же Курська волость ? Адже туди пішли щоб Суми захистить? Чи я щось плутаю? Може найвеличніший і найчесніший нам щось брехав?
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04.06.2025 14:35 Ответить
посмотрим что скажет недоделанный наполеон, когда пуйло к киеву подойдет
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04.06.2025 14:53 Ответить
Не подобається це мені!!! Думаю і всім не подобається!!! А що сирський??? Він же так зад лизав зє, щоб Залужного зняти!!! І що тепер?????????????
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04.06.2025 14:41 Ответить
а наши в это время укладывают асфальт на трассе Сумы-Лебедин
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04.06.2025 14:42 Ответить
Орки ж повинні по чомусь їхати? Квартал95 до 2022 року теж клав асфальт на Схід. "Батя, я стараюсь."
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04.06.2025 15:02 Ответить
Де мільйон дронів? Де розпіарена kill zone для кацапні?
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04.06.2025 14:46 Ответить
Укріплень чомусь нема, але їх будували і бадьоро про те звітувалися. Від Андріївки (окупована 03.06.25) до північної частини Сум (Ковпаківський р-н) всього 20 км. З цієї відстані можна обстрілювати ствольною артилерією і РСЗО, що вже і почалось. Гірша ситуація тільки в Херсоні. Курська, а точніше сумська операція вдалася, як і все за що береться Zелена "влада".
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04.06.2025 14:49 Ответить
Яке відношення має неготовність до оборони , на Сумщині , до курської операції ..?!
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04.06.2025 14:57 Ответить
пряме, і лише адепти гундосого лідора цього не розуміють - нічим
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04.06.2025 15:10 Ответить
І тим, і тим керував один той самий Лідор.

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04.06.2025 15:15 Ответить
Ну так - а сотні підрядників і чинуш , типу , там ні до чого ? Зручно , а що ...
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04.06.2025 15:22 Ответить
Він на власні очі все бачив.
Не бачила повідомлень, його заяв що він був чимось незадоволений.
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04.06.2025 15:26 Ответить
Ще в жопу його поцілуй....😡🤮
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04.06.2025 15:58 Ответить
Ета нє царь вінават ета баярі. Десь це я вже чув.
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04.06.2025 16:01 Ответить
Безпосереднє. Чи Вас влаштовує ситуація на Сумщині?
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04.06.2025 15:30 Ответить
страшно сказать, что будет, если по зеленскому еще повоюем до 2026г
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04.06.2025 14:52 Ответить
Або резервів нема , або вони не використовуються ... У всякому випадку вже зрозуміло , що маємо величезний ПРОСЕР командування , за який , звісно , ніхто не відповість !
П.С - відповідатимуть прості люди - власним життям !
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04.06.2025 14:56 Ответить
В нас дійсно немає резервів. Про цю проблемо говорять і пишуть вже давно.
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04.06.2025 15:31 Ответить
А як же Велике і Потужне будівництво укріплень? 🤔
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04.06.2025 14:56 Ответить
замасковано за мільярдом дерев
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04.06.2025 15:11 Ответить
Мабуть що так
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04.06.2025 15:17 Ответить
Провал гігантського масштабу. Орки сунуть на обласний центр і про це мовчать владні СМІ. Зеленський щось буркотить про доклади Сирського, про важку але контрольовану сітуацію. Але де реальні дії. Рашистам тут вдається все! Невже будемо створювати буферну зону для путлера?
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04.06.2025 15:25 Ответить
А що це вперше? Згадайте як було після Авдієвки.
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04.06.2025 15:32 Ответить
Та коли був прорив на Вовчанськ, все аж гуділо від напруження та інформаційного буму. А тут наче нічого не відбувається. Здається що цей прорив хвилює тільки Сумчан та патріотичних блогерів. Ну може так здається...
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04.06.2025 15:41 Ответить
У той самий час подружжя Зеленських вперше вручали дітям відзнаку президента "Майбутнє України" - нова нагорода, яку найвеличніший лідер ********** затвердив своїм указом 29 травня 2025 року.

P.S.
"У моєму мозку я закінчив війну" (с)
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04.06.2025 15:42 Ответить
Напевно, саме час, зберігаючи життя воїнів та зі стратегічних міркувань, відкотитися на кілька кілометрів на підготовлені рубежі? Напевно за три роки там же набудувалии прямо вздовж всієї лінії зіткнення бетонних захищених рубежів за всіми правилами військової інженерії? Чи нє?
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04.06.2025 15:48 Ответить
Для вави на Сумщині побудували бутафорські укріплення, кіно зняли і укріплення перетворились на тикви
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04.06.2025 15:57 Ответить
Дивно .. невже вже немає чим піхоту
в друзки розбомбити?
То ж алкаші кончені лізуть,
метанолом не пробували?
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04.06.2025 16:00 Ответить
 
 