Россияне оккупировали Андреевку и Водолаги на Сумщине, - DeepState. КАРТА
Россиянам удалось оккупировать еще два села в Сумской области.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг оккупировал Андреевку и Водолаги, а также продвинулся возле Ябленовки и Дилиевки", - говорится в сообщении.
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