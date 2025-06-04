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Россияне оккупировали Андреевку и Водолаги на Сумщине, - DeepState. КАРТА

Россиянам удалось оккупировать еще два села в Сумской области.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Андреевку и Водолаги, а также продвинулся возле Ябленовки и Дилиевки", - говорится в сообщении.

Читайте: Войска РФ оккупировали Елизаветовку, имеют продвижение в Донецкой и Сумской областях. КАРТЫ

Россияне продвинулись в Донецкой области

Автор: 

оккупация (10193) Сумская область (3309) Донецкая область (9972) Бахмутский район (477) Сумский район (258) Дылеевка (1) Андреевка (1) Водолаги (2) Яблоновка (1)


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Топ комментарии
+17
Якщо там Єрмак, то результат відомий.
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04.06.2025 01:01 Ответить
+5
Горе…,співчуваю мешканцям цих сіл та округи..
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04.06.2025 01:21 Ответить
+5
Трамп хотів би мати путіна союзником проти Китаю, як колись в трикутнику "СРСР-Китай-США" Кіссінджеру та Ніксону вдалося те, що намагається зараз зробити Трамп - перетягнути на свій бік одного з опонентів.

У 1971 році Пекін таємно відвідав радник з нацбезпеки президента США Генрі Кіссінджер, а на наступний - і сам президент Річард Ніксон.

Так СРСР втратив важливого союзника під час Холодної війни, а Китай - отримав постійне місце в Радбезі ООН замість Тайваню та доступ до американських інвестицій і технологій.

Трамп здав Україну путіну, але путіна як союзника проти Китаю не отримав.
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04.06.2025 02:18 Ответить
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Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що літак президента України вилетів до Вашингтона. Згодом повідомили, що на ньому летить глава Офісу президента.

Єрмак прибув до Вашингтона у складі української делегації, яку очолює віцепрем'єрка України Юлія Свириденко.

Згідно з повідомленням, повістка візиту є комплексною: сторони планують обговорити оборонну підтримку США Києву та ситуацію на полі бою, ще - посилення санкцій проти Росії, зокрема, законопроєкт сенатора Грема.
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04.06.2025 01:00 Ответить
Якщо там Єрмак, то результат відомий.
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04.06.2025 01:01 Ответить
Трамп хотів би мати путіна союзником проти Китаю, як колись в трикутнику "СРСР-Китай-США" Кіссінджеру та Ніксону вдалося те, що намагається зараз зробити Трамп - перетягнути на свій бік одного з опонентів.

У 1971 році Пекін таємно відвідав радник з нацбезпеки президента США Генрі Кіссінджер, а на наступний - і сам президент Річард Ніксон.

Так СРСР втратив важливого союзника під час Холодної війни, а Китай - отримав постійне місце в Радбезі ООН замість Тайваню та доступ до американських інвестицій і технологій.

Трамп здав Україну путіну, але путіна як союзника проти Китаю не отримав.
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04.06.2025 02:18 Ответить
Ні Вася, це ти здав себе зєлєнскому в обмін на обіцянки халяви, а зєлєнской здав тебе путіну. А Трамп президент США, а не України
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04.06.2025 08:43 Ответить
Ви не переконаєте патріота з Канади, що він може бути в чомусь неправий. Завжди хтось інший винний. Це вже класика.
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04.06.2025 09:01 Ответить
Це всі Ваші аргументи? Чи бикування Ваше кредо?
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04.06.2025 09:35 Ответить
А смысл от них ? Если не кому там сидеть ? Или они сами будут отбиваться
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04.06.2025 01:26 Ответить
Горе…,співчуваю мешканцям цих сіл та округи..
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04.06.2025 01:21 Ответить
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04.06.2025 01:51 Ответить
По факту кожне слово відповідає дійсності. Все саме так. Лише ідіотизм запитання, винесеного в заголовок трохи ріже очі відсутністю логіки. Фронт тримається, хоча повільненько відповзає на захід.
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04.06.2025 09:07 Ответить
Ну-ну...
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04.06.2025 08:30 Ответить
Зливаємо потихеньку..Оман у дії!!!
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04.06.2025 08:56 Ответить
Я думаю, що Оман вже не впливає на дії зєлєшоблии. Вони просо ідійоти і клептомани. Цього повністю достатньо щоб просрати все. Якщо західні донори не почнуть контролювати куди йдуть їхні кошти, то теперішня влада буде красти і здавати території десятиліттями. Якщо можливість красти зникне, єлдак і зе триматись за владу з останніх сил не будуть.
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04.06.2025 09:12 Ответить
Від Андріївки (окупована станом на 03.06.25) до північної частини Сум (Ковпаківський р-н) всього 20 км. З такої відстані можна ефективно обстрілювати ствольною артилерією і РСЗО, що вже і почалось. Гірша ситуація тільки в Херсоні. Курська, а тепер вже сумська операція вдалася, як і все за що береться Zелена "влада".
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04.06.2025 09:33 Ответить
Заголовок про Андріївку і Водолаги-на скріні карта боїв в районі Торецька. В Цензорі працюють справжні профі
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04.06.2025 09:38 Ответить
 
 