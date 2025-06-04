Росіяни окупували Андріївку та Водолаги на Сумщині, - DeepState. КАРТА

Росіянам вдалось окупувати ще два села в Сумській області.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Андріївку та Водолаги, а також просунувся біля Яблунівки та Диліївки", - йдеться в повідомленні.

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