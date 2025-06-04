1 419 10
Росіяни окупували Андріївку та Водолаги на Сумщині, - DeepState. КАРТА
Росіянам вдалось окупувати ще два села в Сумській області.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог окупував Андріївку та Водолаги, а також просунувся біля Яблунівки та Диліївки", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Єрмак прибув до Вашингтона у складі української делегації, яку очолює віцепрем'єрка України Юлія Свириденко.
Згідно з повідомленням, повістка візиту є комплексною: сторони планують обговорити оборонну підтримку США Києву та ситуацію на полі бою, ще - посилення санкцій проти Росії, зокрема, законопроєкт сенатора Грема.
Поки ЗЄ особисто шкрябав сваю кримського моста та палив літаки, підступний ворог знов напав там, де його не чекали.
Зненацька напали. Знов. От, які нехороші ці вороги. Завжди підступно та зненацька.
Я не знаю, що потрібно, щоб верховний говнокомандувач хоч раз сам був готовий і забезпечив готовність ЗСУ.