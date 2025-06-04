УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5657 відвідувачів онлайн
Новини Оновлення мапи DeepState
1 419 10

Росіяни окупували Андріївку та Водолаги на Сумщині, - DeepState. КАРТА

Росіянам вдалось окупувати ще два села в Сумській області.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Андріївку та Водолаги, а також просунувся біля Яблунівки та Диліївки", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Війська РФ окупували Єлизаветівку, мають просування на Донеччині та Сумщині. КАРТИ

Росіяни просунулись на Донеччині

Автор: 

окупація (6744) Сумська область (3848) Донецька область (8788) Бахмутський район (481) Сумський район (249) Диліївка (1) Андріївка (1) Водолаги (2) Яблунівка (1)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що літак президента України вилетів до Вашингтона. Згодом повідомили, що на ньому летить глава Офісу президента.

Єрмак прибув до Вашингтона у складі української делегації, яку очолює віцепрем'єрка України Юлія Свириденко.

Згідно з повідомленням, повістка візиту є комплексною: сторони планують обговорити оборонну підтримку США Києву та ситуацію на полі бою, ще - посилення санкцій проти Росії, зокрема, законопроєкт сенатора Грема.
показати весь коментар
04.06.2025 01:00 Відповісти
Якщо там Єрмак, то результат відомий.
показати весь коментар
04.06.2025 01:01 Відповісти
Павутина вам у поміч. Так переможемо.
показати весь коментар
04.06.2025 01:00 Відповісти
А смысл от них ? Если не кому там сидеть ? Или они сами будут отбиваться
показати весь коментар
04.06.2025 01:26 Відповісти
Горе…,співчуваю мешканцям цих сіл та округи..
показати весь коментар
04.06.2025 01:21 Відповісти
Та не може бути...

Поки ЗЄ особисто шкрябав сваю кримського моста та палив літаки, підступний ворог знов напав там, де його не чекали.
Зненацька напали. Знов. От, які нехороші ці вороги. Завжди підступно та зненацька.

Я не знаю, що потрібно, щоб верховний говнокомандувач хоч раз сам був готовий і забезпечив готовність ЗСУ.
показати весь коментар
04.06.2025 01:41 Відповісти
показати весь коментар
04.06.2025 01:51 Відповісти
 
 