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Війська РФ просуваються на Сумщині: зайняли північну частину Олексіївки, тиснуть на відтинок Яблунівка-Юнаківка, - DeepState. КАРТА

Просування ворога на Сумщині продовжується. Противнику вдалося зайняти Андріївку та Водолаги і закріпитися в цих селах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

сумщина під штурмом ворога

Як зазначається, успіх противника супроводжується все так само великою кількістю піхоти, "яка є переважаючою і вони лізуть як таргани".

"Наразі на уточненні перебуває Кіндратівка, в якій фіксувалася піхота кацапів, але бійці Сил Оборони активно по ній працюють і не дають ворогу закріпитися. Так само уточнюємо ситуацію в Олексіївці. Попередньо, вони (війська РФ. - Ред.) зайняли північну частину села і пробують окупувати населений пункт повністю. З великою ймовірністю, вона скоро також перенесеться в червону зону", - йдеться у повідомленні.

За даними DeepState, відтинок Яблунівка-Юнаківка теж перебуває під тиском ворога. На Яблунівку противник лізе зі сторони Біловодів та між Біловодами і Локнею. В Юнаківку забігають на північні околиці, але закріпитися там не можуть, бо перед цим там все зрівняли з землею.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни тиснуть піхотою та розширюють напрямки атак на Сумщині, - ДПСУ

"Критичною залишається ситуація через стрімкий вихід противника на дистанцію в 20-25 кілометрів, з якої вони зможуть працювати по Сумах FPV-дронами на оптоволокні і в них вже були подібні спроби. Сили Оборони намагаються стримати тиск цієї московської орди і не пускати їх далі на глибину території", - додають у DeepState.

Раніше повідомлялось, росіяни окупували Андріївку та Водолаги на Сумщині.

Автор: 

Сумська область (3862) Сумський район (261) Олексіївка (1) Кіндратівка (2) DeepState (144)


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Топ коментарі
+10
А як же Курська волость ? Адже туди пішли щоб Суми захистить? Чи я щось плутаю? Може найвеличніший і найчесніший нам щось брехав?
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04.06.2025 14:35 Відповісти
+6
а наши в это время укладывают асфальт на трассе Сумы-Лебедин
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04.06.2025 14:42 Відповісти
+5
Буде Сумам таке як в Вовчанську, швидкість руху орків більша ніж на Донбасі.
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04.06.2025 14:29 Відповісти
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Буде Сумам таке як в Вовчанську, швидкість руху орків більша ніж на Донбасі.
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04.06.2025 14:29 Відповісти
А як же Курська волость ? Адже туди пішли щоб Суми захистить? Чи я щось плутаю? Може найвеличніший і найчесніший нам щось брехав?
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04.06.2025 14:35 Відповісти
посмотрим что скажет недоделанный наполеон, когда пуйло к киеву подойдет
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04.06.2025 14:53 Відповісти
Не подобається це мені!!! Думаю і всім не подобається!!! А що сирський??? Він же так зад лизав зє, щоб Залужного зняти!!! І що тепер?????????????
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04.06.2025 14:41 Відповісти
а наши в это время укладывают асфальт на трассе Сумы-Лебедин
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04.06.2025 14:42 Відповісти
Орки ж повинні по чомусь їхати? Квартал95 до 2022 року теж клав асфальт на Схід. "Батя, я стараюсь."
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04.06.2025 15:02 Відповісти
Де мільйон дронів? Де розпіарена kill zone для кацапні?
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04.06.2025 14:46 Відповісти
Укріплень чомусь нема, але їх будували і бадьоро про те звітувалися. Від Андріївки (окупована 03.06.25) до північної частини Сум (Ковпаківський р-н) всього 20 км. З цієї відстані можна обстрілювати ствольною артилерією і РСЗО, що вже і почалось. Гірша ситуація тільки в Херсоні. Курська, а точніше сумська операція вдалася, як і все за що береться Zелена "влада".
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04.06.2025 14:49 Відповісти
Яке відношення має неготовність до оборони , на Сумщині , до курської операції ..?!
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04.06.2025 14:57 Відповісти
пряме, і лише адепти гундосого лідора цього не розуміють - нічим
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04.06.2025 15:10 Відповісти
І тим, і тим керував один той самий Лідор.

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04.06.2025 15:15 Відповісти
Ну так - а сотні підрядників і чинуш , типу , там ні до чого ? Зручно , а що ...
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04.06.2025 15:22 Відповісти
Він на власні очі все бачив.
Не бачила повідомлень, його заяв що він був чимось незадоволений.
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04.06.2025 15:26 Відповісти
страшно сказать, что будет, если по зеленскому еще повоюем до 2026г
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04.06.2025 14:52 Відповісти
Або резервів нема , або вони не використовуються ... У всякому випадку вже зрозуміло , що маємо величезний ПРОСЕР командування , за який , звісно , ніхто не відповість !
П.С - відповідатимуть прості люди - власним життям !
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04.06.2025 14:56 Відповісти
А як же Велике і Потужне будівництво укріплень? 🤔
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04.06.2025 14:56 Відповісти
замасковано за мільярдом дерев
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04.06.2025 15:11 Відповісти
Мабуть що так
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04.06.2025 15:17 Відповісти
Провал гігантського масштабу. Орки сунуть на обласний центр і про це мовчать владні СМІ. Зеленський щось буркотить про доклади Сирського, про важку але контрольовану сітуацію. Але де реальні дії. Рашистам тут вдається все! Невже будемо створювати буферну зону для путлера?
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04.06.2025 15:25 Відповісти
 
 