Війська РФ просуваються на Сумщині: зайняли північну частину Олексіївки, тиснуть на відтинок Яблунівка-Юнаківка, - DeepState. КАРТА

Просування ворога на Сумщині продовжується. Противнику вдалося зайняти Андріївку та Водолаги і закріпитися в цих селах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

Як зазначається, успіх противника супроводжується все так само великою кількістю піхоти, "яка є переважаючою і вони лізуть як таргани".

"Наразі на уточненні перебуває Кіндратівка, в якій фіксувалася піхота кацапів, але бійці Сил Оборони активно по ній працюють і не дають ворогу закріпитися. Так само уточнюємо ситуацію в Олексіївці. Попередньо, вони (війська РФ. - Ред.) зайняли північну частину села і пробують окупувати населений пункт повністю. З великою ймовірністю, вона скоро також перенесеться в червону зону", - йдеться у повідомленні.

За даними DeepState, відтинок Яблунівка-Юнаківка теж перебуває під тиском ворога. На Яблунівку противник лізе зі сторони Біловодів та між Біловодами і Локнею. В Юнаківку забігають на північні околиці, але закріпитися там не можуть, бо перед цим там все зрівняли з землею.

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"Критичною залишається ситуація через стрімкий вихід противника на дистанцію в 20-25 кілометрів, з якої вони зможуть працювати по Сумах FPV-дронами на оптоволокні і в них вже були подібні спроби. Сили Оборони намагаються стримати тиск цієї московської орди і не пускати їх далі на глибину території", - додають у DeepState.

Раніше повідомлялось, росіяни окупували Андріївку та Водолаги на Сумщині.