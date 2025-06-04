УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12723 відвідувача онлайн
Новини Бої біля прикордоння Сумщини
1 255 8

Росіяни тиснуть піхотою та розширюють напрямки атак на Сумщині, - ДПСУ

зведення Генштабу

Російські війська продовжують атакувати прикордоння Сумської області малими штурмовими групами, водночас зберігається загроза диверсійної діяльності.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

За його словами, ворог намагається прориватися піхотою без застосування бронетехніки, використовуючи мотоцикли й квадроцикли для швидкого просування та спроб закріплення на території України. Основна мета таких дій - розширення зони боїв безпосередньо на українській території.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники знищили 3 автомобілі, 3 антени зв’язку, 3 позиції та 7 укриттів окупантів на Харківщині. ВIДЕО

"Ворог, розуміючи, що не може піхотними групами досягти своїх цілей, здійснює прицільні обстріли з артилерії, авіації, аби знищити позиції українських захисників", - додав речник.

Окрім раніше активних напрямків у районах населених пунктів Басівка та Журавка, тепер атаки фіксують також у районах Веселівки та Володимирівки. Попри це, активність ворога обмежується невеликою ділянкою понад 550-кілометрової лінії кордону Сумської області.

Демченко також зазначив, що найбільше спроб заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп фіксується саме на Сумському напрямку - як на півночі області поблизу Чернігівщини, так і південніше, ближче до Харківської області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На кордоні з Чернігівщиною не фіксують накопичення ворожих сил, - ДПСУ

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6130) Сумська область (3862)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прошляпили захід кацапів - тепер їх хер випреш і Суми всього за 20 км
показати весь коментар
04.06.2025 13:52 Відповісти
Умеров, де фортифікації?!!
показати весь коментар
04.06.2025 13:58 Відповісти
Умеров та делегація військових у Турції, Зеленській хер знає де, короче пофіг на ті Суми. Драпатий порішає, та Мадяр.
показати весь коментар
04.06.2025 14:05 Відповісти
Це що за невелика ділянка 550 км кордону Сумської області?
показати весь коментар
04.06.2025 14:07 Відповісти
Це наслідки виборів 2919 року, коли до управління державою прийшли ті, що вміли тільки цю державу обливати брудом і красти та виводити в офшори. Не питайтеся про ці і майбутні наслідки у Умерова, Резнікова, Тарана, Зе, то все рішення 73%, вони ж всі президенти, а раз президенти, то і всі Верховні головнокомандувачі.
показати весь коментар
04.06.2025 14:10 Відповісти
..А FPV - дроны, "Бабы - Яги" на что? Или они уже кончились? Несколько сотен дронов в день и несколько сотен ночью - и пусть тогда они дальше попробуют "давить пехотой.."
показати весь коментар
04.06.2025 14:11 Відповісти
а що мінування вже не допомагає... ніхто за 3 роки війни навіть не потурбувався про якійсь фортифікації, мінування, рови, колючку хоча б...
показати весь коментар
04.06.2025 14:13 Відповісти
Попри це, активність ворога обмежується невеликою ділянкою понад 550-кілометрової лінії кордону Сумської області. Джерело: https://censor.net/ua/n3556075
- тобто все норм , так ? Який ідіот це написав ? Толку , що кордон 550 км - якщо каци пролізуть ще хочаб 10 км до Сум - ВСЯ оборона області може посипатись
показати весь коментар
04.06.2025 15:02 Відповісти
 
 