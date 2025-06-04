Росіяни тиснуть піхотою та розширюють напрямки атак на Сумщині, - ДПСУ
Російські війська продовжують атакувати прикордоння Сумської області малими штурмовими групами, водночас зберігається загроза диверсійної діяльності.
Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".
За його словами, ворог намагається прориватися піхотою без застосування бронетехніки, використовуючи мотоцикли й квадроцикли для швидкого просування та спроб закріплення на території України. Основна мета таких дій - розширення зони боїв безпосередньо на українській території.
"Ворог, розуміючи, що не може піхотними групами досягти своїх цілей, здійснює прицільні обстріли з артилерії, авіації, аби знищити позиції українських захисників", - додав речник.
Окрім раніше активних напрямків у районах населених пунктів Басівка та Журавка, тепер атаки фіксують також у районах Веселівки та Володимирівки. Попри це, активність ворога обмежується невеликою ділянкою понад 550-кілометрової лінії кордону Сумської області.
Демченко також зазначив, що найбільше спроб заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп фіксується саме на Сумському напрямку - як на півночі області поблизу Чернігівщини, так і південніше, ближче до Харківської області.
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- тобто все норм , так ? Який ідіот це написав ? Толку , що кордон 550 км - якщо каци пролізуть ще хочаб 10 км до Сум - ВСЯ оборона області може посипатись