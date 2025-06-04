На кордоні з Чернігівщиною не фіксують накопичення ворожих сил, - ДПСУ

На лінії державного кордону в межах Чернігівської області наразі не спостерігається додаткового накопичення російських сил.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, противник продовжує утримувати певні підрозділи та засоби ураження, а також веде інженерне й фортифікаційне укріплення своїх позицій на території РФ. Водночас активних дій на самій лінії кордону наразі не зафіксовано.

Як зазначається, спроб заходу малих штурмових груп або диверсійно-розвідувальних підрозділів в межах Чернігівщини зараз не відмічається: "Зараз ця активність зменшилася. Однак загроза від дій противника в межах Чернігівщини нікуди не зникає. Нам треба бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій".

Утім, за словами речника, з початку 2025 року зросла кількість обстрілів прикордонних районів Чернігівщини, зокрема з використанням авіації. Хоча ситуація не така напружена, як на Сумщині, загроза ворожих дій залишається.

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